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Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: Овну - повышение на работе, Близнецу - плохие новости

Лидия Неплях
28 октября 2023, 12:21
У Водолея начнется неплохой период, он сможет достичь на этой неделе небывалых высот.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Be Inspired)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 30 октября по 5 ноября?

Гороскоп на неделю - Овен

Удача будет сопутствовать, и вы найдете решение проблем. Вы получите в подарок новые украшения и одежду и станете свидетелем увеличения объема работы. Во вторник и среду вы избавитесь от долгов и найдете способ компенсировать потери, понесенные в прошлом.

Если занимаетесь политикой, то четверг и пятница будут для вас благоприятными. Суббота может заставить беспокоиться о ненужных вещах. На этой неделе велика вероятность повышения в должности. У людей, состоящих в браке, возможны конфликты.

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Гороскоп на неделю - Телец

В ближайшие дни вы будете много работать. Близкие постараются поднять боевой дух, но вы должны быть осторожны с инвестициями.

Со вторника дела пойдут на поправку, но следует быть осторожным с оппонентами на рабочем месте. Поездки лучше планировать с рабочими целями, так как они с большей вероятностью принесут пользу. У людей, родившихся под этим знаком, могут возникнуть проблемы с кожей.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Эта неделя начнется на позитивной ноте. Вы достигнете новых рубежей и успехов. Середина недели внесет в жизнь сложности. Вас коснутся неутешительные новости.

Ваша собственность принесет положительные плоды. Работающим специалистам следует быть внимательными к младшим и старшим.

Гороскоп на неделю - Рак

Вы будете заняты работой и постараетесь оправдать возложенные на вас надежды. Если планируете выехать за границу, то для оформления визы лучше всего подходят вторник и среда. Вам откроются новые источники дохода, но в четверг и пятницу следует быть осторожными.

В ближайшие дни велика вероятность получения повышения по службе. Проблемы, связанные с зубами, создадут трудности. Ваша любовная жизнь будет процветать.

Гороскоп на неделю - Лев

На этой неделе удача будет на вашей стороне. Вы добьетесь успеха на рабочем месте, а доход будет стабильным. Вторник и среда будут суматошными. Возможна поездка с целью приобретения имущества.

Если кто-то задерживал деньги, то на этой неделе вы их получите. Суббота будет немного неудачной для вас, что также отразится на доходах. Другие люди будут вмешиваться в жизнь, но вам следует быть осторожным.

Гороскоп на неделю - Дева

Положение Луны в вашей карте рождения вызывает опасения за будущее. Вы станете свидетелем чрезмерных расходов. Со вторника на среду люди, родившиеся под этим знаком Солнца, начнут получать хорошие новости на рабочем фронте.

В пятницу и субботу доходы улучшатся, и вы избавитесь от долгов. Партнер окажет безоговорочную поддержку, и супружеская жизнь будет счастливой.

Гороскоп на неделю - Весы

Вы получите возможность предаться активному отдыху и заручиться поддержкой семьи. Вы также получите прибыль от своих инвестиций. Во вторник и среду какие-то неизвестные заботы будут держать в напряжении.

В четверг и субботу удача вновь будет благосклонна к вам. Вас будут окружать счастье и любовь. Партнер преподнесет вам подарок.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Неделя начнется с переживаний, и вам будет трудно справиться с оппонентами. Во вторник и среду вы получите большую прибыль. В четверг и пятницу снова будете испытывать беспокойство.

Ваши расходы увеличатся, возникнут ненужные проблемы. На этой неделе возможно расстройство желудка. Вы почувствуете влечение к представителям противоположного пола.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Понедельник будет наполнен радостью. Ваша семья будет счастлива, а успех коснется в начале этой недели. Во вторник придется столкнуться с конкурентами, и это отразится на финансах. Вы потратите время на бесполезную работу, но в четверг и пятницу достигнете новых рубежей.

В субботу в карте рождения возможны некоторые потери. Если хотите сменить работу, то звезды советуют остаться на ней на некоторое время. На ней есть вероятность получить повышение. Неправильное общение приведет к недоразумениям.

Гороскоп на неделю - Козерог

Люди, родившиеся под этим солнечным знаком, будут испытывать стресс. В понедельник вас будет окружать грусть. Пострадает психическое здоровье. В середине недели дети принесут хорошие новости. В четверг и пятницу вы проведете время с любимыми и друзьями.

На этой неделе удачным днем будет суббота, звезды сложатся в пользу ваших финансов. Работы прибавится, и вы будете зарабатывать больше денег. Если вы студент, то во время каникул будете заниматься учебой. Партнер будет поддерживать несмотря ни на что.

Гороскоп на неделю - Водолей

Положение Луны поможет достичь новых высот в жизни. Во вторник и среду вы столкнетесь с новыми трудностями, и эти взлеты и падения будут происходить по вине ваших оппонентов. Суббота будет ленивой, и вам совсем не захочется работать. Вы проведете много времени с партнером и увидите, как крепнет ваша связь.

Гороскоп на неделю - Рыбы

В начале недели вы будете немотивированны. Это отразится на вашей работе, так как вы не сможете сосредоточиться. Во вторник и среду будете чувствовать себя одиноким и раздраженным. Если вы деловой человек, то в четверг и пятницу вам следует быть осторожным с партнерами.

Суббота будет удачным днем, так как ваше финансовое положение улучшится. Необходимо читать каждую бумагу и быть уверенным в том, что вы ее подписываете. В то время как люди, состоящие в браке, будут испытывать некоторую напряженность в отношениях, но будут счастливы.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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