Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 31 марта по 6 апреля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Все стремительно меняется. Поскольку создается новый вы, части старого придется отказаться от нездоровых привычек или моделей поведения, которые не соответствуют вашему истинному потенциалу. Чтобы пришло новое, старые привычки должны быть разрушены сознательно, а если этого не происходит, то за вас это сделают обстоятельства и Вселенная.

Даже в отношениях будьте особенно внимательны к тому, как вы взаимодействуете с другими людьми. Следите за своим тоном при общении с чувствительными людьми. В финансовых вопросах может потребоваться немного больше уверенности в себе. Вопросы здоровья демонстрируют стабильность, и это хорошее время для изменения и улучшения образа жизни. Диеты и физические упражнения принесут положительные результаты.

Гороскоп на неделю Телец

Время оценить, куда именно вы хотите двигаться, как вы видите себя в долгосрочной перспективе, какие цели вам нужно поставить. Могут быть дни, когда вы чувствуете, что застряли в колее, или чередуете моменты энтузиазма с высоким уровнем стресса. Возможно, вы не хотите менять работу. Финансовые вопросы, обязательства, которые необходимо рассмотреть, и, возможно, старые проекты и обязательства, которые вам необходимо завершить в первую очередь.

Обратитесь к другу, если ситуация станет слишком тяжелой. Могут быть завершены планы по помолвке или браку. Необходимо распределить семейные обязанности и ответственность. Вопросы здоровья вернутся на круги своя. В ближайшее время ожидаются траты на ремонт, обновление и модернизацию.

Гороскоп на неделю Близнецы

Энергия возрастает. Вы можете быть полны идей. Или быть очень общительным и активным. Не время быть пассивным. Карты призывают вас выйти на улицу и показать, на что вы способны. В этот период можно начать новый творческий проект. Или же вы можете решить действовать в одиночку и открыть собственное предприятие.

Убедитесь, что все условия ясны, если вы собираетесь заключить с кем-то партнерство. Денежные вопросы требуют терпеливого подхода с расчетом на долгосрочную выгоду. Семья принесет оживленные дискуссии и встречи. Знакомство с новым методом лечения или лекарственным средством благоприятно скажется на здоровье, будьте в курсе событий.

Гороскоп на неделю Рак

Общайтесь с единомышленниками. Люди, которые разделяют ваши интересы или мечты. Такие связи не только дадут вам необходимое общество, но и могут стать мощным источником поддержки в долгосрочной перспективе. Дела на работе могут замедлиться, и вы можете подумать о том, как повысить свою квалификацию или даже взять небольшой перерыв в работе.

Домашние дела идут гладко. С разногласиями можно справиться, если не реагировать эмоционально и придерживаться фактов. В отношениях может понадобиться пространство или больше свободы, чтобы быть самим собой. Одиночки могут решить снова начать встречаться. Что касается финансов, не доверяйте обещаниям людей, когда речь идет о деньгах. Изложите все в письменном виде для ясности и подотчетности.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

В этой фазе вы будете заняты как пчела, перелетая от проекта к проекту или от человека к человеку. Ожидайте большого количества взаимодействий, обсуждений и даже неожиданного раскрытия информации о ком-то на рабочем месте. Соискателям работы, возможно, придется обратиться к своей сети, чтобы получить информацию о новой работе.

На домашнем фронте здоровье члена семьи может потребовать второго мнения или новой линии лечения для получения более быстрых результатов. Возможно, вы почувствуете необходимость переоценить свои нынешние партнерские или дружеские отношения, усомнившись в том, что они соответствуют вашим потребностям. Скрытая напряженность может привести к ссоре дома, поэтому сохраняйте терпение. В денежных делах потребуется немного больше самодисциплины, когда речь идет о расходах. Дела со здоровьем выглядят хорошо.

Гороскоп на неделю Дева

В ближайшие недели можно многого добиться, нужно только сосредоточиться. И даже если временами будет казаться, что это трудно, так как многое происходит в вашей личной и профессиональной жизни, вы найдете в себе силы продолжать идти вперед и продолжать делать.

Не слушайте своих критиков, большинство из них просто завидуют вашим способностям. В личной жизни ваша вторая половинка может испытывать потребность в смене работы или дома. Поддержите его, не прибегая к нравоучениям. Будьте осторожны с косметическими процедурами или новыми радикальными методами лечения, убедитесь в том, что вы все выяснили, прежде чем тратить деньги.

Пересмотрите свои финансовые цели и внесите необходимые изменения для обеспечения долгосрочной выгоды и безопасности. Вопросы здоровья выглядят вполне решаемыми.

Гороскоп на неделю Весы

В глубине души вы знаете, что пришло время двигаться дальше. Хотя решение может оказаться нелегким, внутренний голос побуждает вас рассмотреть новые направления, отрасли, места и даже отношения. Вы понимаете, что перемены могут происходить только изнутри, и вы больше не готовы терпеть.

В бизнесе в ближайшие месяцы могут произойти радикальные перемены или будет разработана совершенно новая стратегия. В сердечных делах последние события могут заставить вас пересмотреть свои чувства к кому-то. Семейные пары могут переехать.

Дети могут уехать далеко от дома, чтобы получить высшее образование. Не держитесь слишком крепко, отпустите и посмотрите, кто и что останется в вашей жизни. Не забывайте подпитывать свою энергию правильным питанием и достаточным сном. Денежные вопросы принесут перемены, некоторые приятные, некоторые необходимые.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вселенная подталкивает вас к осознанию закономерностей в ваших отношениях. Привлекает ли вас один и тот же тип начальства или коллег, где бы вы ни работали? Находитесь ли вы в профессиональном плане на том же месте, что и несколько лет назад?

Возможно, вам предстоит извлечь урок, и помните, что уроки повторяются до тех пор, пока мы их не усвоим. Избегайте поспешных решений и пока держите свое мнение при себе. Не все на вашей стороне, некоторые могут только притворяться. Домашние дела требуют некоторой осторожности, когда речь идет о крупной покупке.

Будьте немного осторожны, пробуя новые косметические процедуры. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо, новый фитнес-курс начнет приносить результаты, и вы почувствуете себя более энергичными и подтянутыми.

Гороскоп на неделю Стрелец

Кто-то может разрушить ваши иллюзии, добавив в них дозу реальности. Или вы поймете, что все было совсем не так, как вы себе представляли. Отделите то, что реально, от того, что вы проецируете. Политика на рабочем месте может обостриться, так как кто-то новый захочет получить то, что есть у вас.

Даже в личной жизни вы можете решить отпустить людей, которые уже отпустили вас. Выбор мирного подхода может оказаться лучшим способом справиться с угрюмым братом или сестрой или членом семьи. Сейчас не время раскачивать лодку, а нужно смотреть на вещи так, как они есть. Вопросы здоровья требуют более внимательного отношения к диете. Денежные дела могут пока идти медленно.

Гороскоп на неделю Козерог

Оставайтесь открытыми и гибкими. И самое главное - сохраняйте спокойствие. Внезапные перемены могут застать вас врасплох. Или вы можете узнать о каких-то событиях в организации, которые окажут долгосрочное влияние на всех. Пока вы не почувствовали себя неуверенно, укрепляйте свои связи и работайте над тем, чтобы сохранять спокойствие под давлением.

В сердечных делах вас могут спровоцировать перепады настроения близкого человека. Или вы можете обнаружить, что мелкий ремонт оказывается сложным и дорогостоящим процессом. Денежные вопросы свидетельствуют о растущей стабильности и необходимости смотреть на вещи в долгосрочной перспективе. Вопросы здоровья свидетельствуют об устойчивом восстановлении и новом подходе к лечению.

Гороскоп на неделю Водолей

Вы находитесь в центре внимания. Вы не только упорно трудились и достигли своих целей, но и начинаете получать признание благодаря им. Люди замечают ваш подход к решению проблем. Или вы можете обнаружить, что на работе у вас появилось больше обязанностей. Вознаграждение скоро последует. Встречи с друзьями и родственниками приносят чувство радости.

Важное событие требует большой подготовки и планирования. Студенты, планирующие отправиться за границу для получения высшего образования, могут получить хорошие новости. Не переусердствуйте, когда уровень энергии высок, карты предупреждают о перенапряжении и его последствиях для здоровья. Деньги, которые вам задолжали, будут возвращены.

Гороскоп на неделю Рыбы

Не сомневайтесь в своих способностях. Вы здесь, потому что вам суждено изменить эту планету к лучшему. Помните о своих мечтах и делайте шаг за шагом. Хорошее время для построения долгосрочных планов, не стесняйтесь просить помощи или указаний. Родители могут осыпать вас лаской. Или вы можете получить подарок от особенного человека. Будьте немного более выразительны в отношениях.

Вы особенные, и позвольте тем, кто вас любит, дать вам больше. В денежных делах наблюдается рост, но после некоторого терпеливого планирования. Мелкое недомогание может потребовать медицинской помощи, особенно если оно продолжается слишком долго.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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