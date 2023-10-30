Гороскоп на ноябрь 2023 для Дев: прибыль, подарки и популярность

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Дева.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-noyabr-2023-dlya-dev-pribyl-podarki-i-populyarnost-10512628.html Ссылка скопирована

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Дев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре было два затмения, которые могли встряхнуть нас. Так как действие затмения может ощущаться в течение месяца, стоит быть острожными 14 и 28 ноября. Но, тем не менее, главным событием ноября станет разворот Сатурна четвертого числа.

"Сатурн у вас находится в седьмом Доме гороскопа. Он отвечает за отношения, общение, переговоры, сделки. То есть это вы и другие люди. Сатурн был ретроградным 17 марта. Вспомните, какая ситуация была в подвешенном состоянии, начиная с марта, или чего вы ожидали? Может, вы ждете еще с марта месяца какой-то ответ из инстанций? Или может быть наступила пауза, перерыв в отношениях, поскольку седьмой дом - это также сектор брака, развода. После 4 ноября появится возможность встретиться, помириться, начнется какое-то движение", - сказала Перл.

9 ноября Венера входит во второй дом денег.

"Это очень хорошее положение, потому что Венера символизирует деньги, комфорт, прибыль, достаток, подарки. И она входит у в сектор доходов. Так что с девятого ноября вы получите дары, наступит гармония. В плане финансов придут деньги", - говорит гороскоп на месяц.

11 ноября Девы получат новость о родителях, детях или других членах семьи. Возможно состоится покупка или продажа недвижимости, переезд.

Период с 13 по 20 ноября очень хорош для начинаний, открытия своего канала в Сети, для семинаров и публичных выступлений.

23 ноября Солнце входит в четвертый дом гороскопа и оживляет сферу дома и семьи. Возможно вы поедете к родителям, придут гости, состоится новоселье, закончится ремонт.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 ноября - полнолуние в десятом доме гороскопа, который отвечает за карьеру карьерный рост, бизнес.

"Если у вас есть свой бизнес, то наступит кульминация. Вы получите результаты. Возможно это будет получение работы, диплома, сертификата, сдача экзамена. Прояснится какая-то ситуация на работе, которую вы не знали. Откроется тайна о вашем бизнес-партнере", - рассказала специалист.

Не исключено, что Девам нужно будет отстаивать свою репутацию. К представителям знака может прийти популярность.

Детальный прогноз для Дев на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.