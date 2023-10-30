Гороскоп на ноябрь 2023 для Львов: прибыль и исполнение желаний

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Лев.

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Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Львов / Коллаж: Главред, фото:

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 ноября Сатурн - планета дисциплины и ограничений - разворачивается в прямое движение. Сатурн символизирует работу и был ретроградным с 17 марта.

"Вспомните, что тогда стало у вас на паузу в марте, апреле? Или вы тогда только начали какое-то дело? Теперь у вас появится второй шанс", - сказала астролог.

У Львов Сатурн разворачивается в восьмом доме финансов. У представителей этого знака зодиака будет прибыль. Возможно вы получите деньги, которых ждали.

"Может проиграться тема интимных, близких отношений. Возможно, у вас был перерыв? Разрыв, конфликт с марта, а сейчас вы можете помириться и снова воссоединиться", - говорит гороскоп.

9 ноября Венера входит в третий дом гороскопа, это сектор коммуникаций.

"Поэтому будет очень много приятного общения. Это может быть даже с одним человеком, но какое-то очень приятное общение лично или онлайн. Третий дом у нас отвечает и за Интернет тоже. Возможно это будет приятное обучение, совместная поездка, хорошая новость о сестре или брате", - отметила Анжела Перл.

11 ноября Меркурий входит в сектор любви, радости, получения удовольствия от жизни. Львы будут обдумывать свой отпуск, посещать театры, музеи, выставки, шоу.

13 ноября - новолуние в четвертом доме гороскопа. Это сектор всего, что касается места жительства недвижимости и семьи.

Львы могут решиться на переезд, начнут оформление документов, связанных с недвижимостью, кто-то приедет в гости, может измениться состав семьи.

23 ноября Солнце входит в самый радостный сектор гороскопа.

"Вы сияете, любите себя и свою жизнь, вы раздаете эти эмоции другим. Это может быть популярность, известность. Вы вкладываете в развитие собственного дела, бизнеса. Возможно хобби так сильно вас увлечет, что это может начать приносить деньги", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 ноября - полнолуние. Гороскоп на месяц говорит: скоро у вас осуществятся желания, появится кто-то очень интересный и яркий в вашем окружении.

Также полнолуние может ставить последнюю точку: кто-то из подруг или друзей куда-то или уедет, или вы останетесь по каким-то причинам.

Детальный прогноз для Львов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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