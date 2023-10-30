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Гороскоп на ноябрь 2023 для Весов: чем удивит последний месяц осени

Анна Ярославская
30 октября 2023, 21:21
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Весы.
Анжела Перл, гороскоп Весы
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Весов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 года для Весов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие ноября - разворот Сатурна в прямое движение 4 ноября. Эта планета стояла на паузе с 17 марта. Все это время был период ожиданий. Если что-то не продвигалось, то сейчас сдвинется с места.

Сатурн отвечает за планирование, поэтапное движение и разворачивается он шестом доме работы. Здоровье может улучшиться. Преграды на пути исчезнут. Вы найдете новую работу. Если вы ждете повышения, то оно произойдет в последний месяц осени. Диета и воздержание принесут хорошие результаты. Также завершится ситуация, которая началась еще весной. Может повториться ситуация, которая была в марте.

9 ноября Венера войдет в первый дом гороскопа Весов.

"Вы расцветете и будете излучать положительную энергию. Возможна смена имиджа. В вашу жизнь придет любовь. Вероятно успешное бизнес-партнерство. Обратите внимание на ваше тело и здоровье", - посоветовала специалист.

11 ноября Меркурий входит в третий дом общения. Представителей знака зодиака Весы ждут новые идеи, знакомства. Можно начинать оформлять документы.

У некоторых Весов появится новый коллектив. В целом, вторая часть ноября будет насыщена коммуникациями.

13 ноября - новолуние во втором доме денег. Появится новый источник дохода. Фокус следующих двух лет будет смещен на финансы. Можете начать что-то коллекционировать. Новый важный человек войдет в вашу жизнь. Также Весы получат какую-то помощь.

С 13 по 23 ноября Солнце с Марсом соединятся во втором доме гороскопа. Следующее такое соединение будет через два года. Высвечивает фокус, куда вы будете тратить энергию. У Весов все внимание будет на финансах. Вы можете повысить цены на свои услуги. Будут приходить деньги от других людей до мая 2024 года.

Весы станут темой многих разговоров. Представители этого знака зодиака начнут вести собственные курсы, будут кого-то обучать. Возможна поездка и смена транспорта.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 ноября - полнолуние в 9 доме путешествий и других культур. Вы встретите иностранца. Юридические дела вас будут преследовать. Будет работа с людьми, которые говорят на других языках и являются представителями других культур.

Детальный прогноз для Весов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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