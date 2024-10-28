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Гороскоп на ноябрь 2024: Раки найдут счастье, Скорпионы - разбогатеют

Сергей Кущ
28 октября 2024, 09:27
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды в октябре всем знакам зодиака.
Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на ноябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на ноябрь 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в ноябре 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на ноябрь – Овен

Если вы чувствуете себя не в своей тарелке и как будто отошли на второй план, то в этом месяце к вам вернется ваше обычное огненное честолюбие, Овен. С переходом Меркурия и Марса в огненные знаки Стрельца и Льва вы почувствуете, как искры творчества приходят к вам сами собой. Чувство приключений и оптимизма не покидает вас, когда мы вступаем в сезон Стрельца.

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Гороскоп на ноябрь – Телец

Вы будете много думать о своих связях и круге доверия. Вам также напомнят, что именно компания, в которой вы находитесь, делает вас тем, кто вы есть. Новолуние в Скорпионе побуждает вас задуматься о своей романтической жизни, а Марс во Льве выделяет ваш 4-й дом семьи и корней.

Пока вы размышляете о самых близких людях, полнолуние в вашем знаке 15 числа переключит внимание на то, как вы смотрите на себя.

Гороскоп на ноябрь – Близнецы

Этот месяц посвящен вам и вашему собственному здоровью, Близнецы. С новолунием, освещающим ваш 6-й дом здоровья, вы начнете месяц с вдохновением, чтобы придерживаться своих здоровых привычек, будь то утренняя пробежка или практика внимательного отношения к себе. Ваше стремление к себе будет стоить затраченных усилий, поскольку полнолуние 15 ноября осветит ваш 12-й дом подсознания и исцеления, позволив вам избавиться от старых циклов, которые больше не служат вам.

Гороскоп на ноябрь – Рак

В этом месяце, Рак, вы найдете счастье, идущее изнутри. Новолуние в дружественном водном знаке Скорпиона позволит вам быть честными со своими истинными желаниями, а Меркурий осветит ваш 6-й дом здоровья и привычек. Именно мелочи, которые вы делаете для себя, будь то обновленный уход за кожей или идеальная чашка кофе, помогут вам почувствовать себя выровненными и воодушевленными.

Гороскоп на ноябрь – Лев

В этом месяце вы чувствуете себя уверенно и творчески, Лев. Вхождение Меркурия в огненный знак Стрельца подчеркивает ваш 5-й дом романтики и детского духа, позволяя вам воспринимать каждый день в розовых очках. Марс в вашем доме придаст уверенности и амбиций, как раз в сезон приключений для Стрельца, чтобы поддержать любознательность и активный дух.

Гороскоп на ноябрь – Дева

Этот месяц принесет вам, Дева, размышления и продуктивные разговоры. Новолуние заставит вас задуматься о том, как вы взаимодействуете со своим окружением, а Меркурий побудит вас начать диалог с семьей. Если вы будете честны и будете вести беседу с любовью, то ваши разговоры будут полезными и плодотворными.

Позже в этом месяце, когда Венера войдет в знак Козерога, а полная Луна будет расти в Тельце, силы ваших собратьев по знаку Земли позволят вам задуматься о своих романтических и личных целях.

Гороскоп на ноябрь – Весы

В этом месяце, Весы, вы будете размышлять о своей самооценке, личных ресурсах и о том, как вы ими делитесь. Новолуние в Скорпионе поднимает тему материальных ценностей, а полнолуние в Тельце освещает ваш 8-й дом общих ресурсов. Деньги, конечно, не единственная валюта.

Всегда важно справедливо, но реалистично оценивать то, что вы и ваш партнер (романтический или иной) привносите в общее дело. Не стесняйтесь отправиться в тихое место, чтобы отвлечься от шума и привести в порядок свои мысли.

Гороскоп на ноябрь – Скорпион

Вы будете чувствовать себя особенно уверенно и мотивированно для возвращения на солнечную энергию. С новолунием в вашем домашнем знаке 1-го числа ваши цели на месяц станут более четкими.

2 ноября Меркурий переедет в ваш второй дом работы и материальных ценностей, как раз вовремя, чтобы вы могли посвятить оставшуюся часть месяца своей карьере и финансам. Следите за событиями, происходящими рядом с вами, и отпразднуйте свой день рождения с друзьями.

Гороскоп на ноябрь – Стрелец

С новолунием в Скорпионе вы сможете начать месяц с обновленным умом. В этом месяце у вас также есть болтливый Меркурий — используйте это время ясности, чтобы озвучить свои желания и быть любознательным учеником жизни.

Вы любите поговорить, Стрелец, но найдите время, чтобы послушать и поучиться у других, по крайней мере, до тех пор, пока вы не встретите свое возвращение на солнечную энергию в конце этого месяца. Ваши приключения будут казаться еще более захватывающими, если вы разовьете в себе способность наблюдать.

Гороскоп на ноябрь – Козерог

Это месяц общения для вас, Козерог, и вы почувствуете важность окружения себя людьми, которые заряжают вас энергией. Новолуние в Скорпионе освещает ваш 11-й дом друзей и социальной осведомленности, вдохновляя вас на сотрудничество с другими.

Венера также перейдет в ваш домашний знак 11 ноября, побуждая вас вести с любовью, будь то романтическая, платоническая или для себя. Пригласите любимого человека — или даже себя — на свидание в этом месяце, чтобы провести время с романтическим качеством.

Гороскоп на ноябрь – Водолей

Это важный месяц для вашего взгляда на свою трудовую деятельность и на то, как она вписывается в окружающий мир, Водолей. Новолуние в Скорпионе 1 ноября освещает ваш 10-й дом карьеры и долгосрочных целей, освежая ваш взгляд на то, в какую работу вы хотите вкладывать свое время.

Позже в этом месяце, 19 ноября, Плутон войдет в ваш домашний знак, где останется на ближайшие два десятилетия. Этот месяц - начало серьезной трансформации вашей личности, поэтому в конце месяца вам может показаться, что весь ваш мир перевернулся с ног на голову.

Гороскоп на ноябрь – Рыбы

В этом месяце вы чувствуете себя экспансивными и любознательными, Рыбы. Новолуние в дружественном водном знаке Скорпиона выделяет ваш 9-й дом путешествий и высшего образования, побуждая вас изучать мир, философствовать и исследовать.

Ваше стремление к реализации жизненных целей выходит на первый план, когда Меркурий в начале месяца переходит в авантюрный знак Стрельца. Место, где вы никогда не были, может многому научить вас в вашей внутренней жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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