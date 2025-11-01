Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнут

Ноябрь для Козерогов — месяц архивов, долгов и закрытия гештальтов.

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц осени ожидается много астрологических событий, поскольку планеты будут менять знаки, а Меркурий будет ретроградным.

5 ноября Марс входит в 12-й дом гороскопа до середины декабря. Это сектор завершения дел, особенно старых, которые вы откладывали, и сейчас нужно будет приложить энергию, чтобы с ними разобраться.

В этот же день, 5 ноября, Марс встанет прямо напротив Урана. Уран – это планета сюрпризов и неожиданностей, того, что мы не планируем. Возможно, вам нужно будет срочно уехать в командировку, по делам, решать вопросы. Может быть, вы повезёте родственника в больницу, сами ляжете в клинику на анализы или потребуется срочная операция.

Астролог советует не планировать операции на ноябрь, потому что практически весь месяц Меркурий будет ретроградным. Для плановых операций это не самый удачный период. Внеплановые операции делать можно. Например, у вас резко зуб заболит, и вы поедете к зубному.

5 ноября также будет и полнолуние. Его влияние можно будет почувствовать примерно со 2 по 8 число.

Полнолуние в пятом доме радости и удовольствий показывает либо хорошие новости, связанные с детьми, либо романтическое знакомство. Или вы переходите на следующий уровень в отношениях (решите съехаться или, наоборот, расстаться). У всех будет по-разному. Может, вы будете выступать на конкурсе, читать лекцию, получите приглашение на день рождения, свадьбу, встречу с друзьями.

В целом, у Козерогов будут три важные темы в ноябре:

двенадцатый дом (изоляция, решение прошлых проблем);

пятый дом (дети, любовь, романы, удовольствия);

одиннадцатый дом (друзья, единомышленники, группы, коллективы).

7 ноября Венера входит в одиннадцатый дом. Козерогов ждет встреча с подругой, знакомство с новыми друзьями, новое окружение. Вы можете прийти в какую-то команду по работе или набрать команду в свой бизнес. Вы получите деньги как результат работы. Если не деньги, то подарки, хорошие новости, вас каким-то образом отметят (например, возьмут интервью, дадут приз, награду, звание лауреата).

Ретроградный Меркурий

9 ноября Меркурий разворачивается в двенадцатом доме в ретроградное движение на три недели - до 29 ноября. Когда Меркурий возвращается назад, в прошлое, да ещё в секторе прошлого — это возвращение, как будто вы будете что-то искать (например, справки в архивах) или снова поедете туда, где уже были.

Есть шанс найти вещи, которые вы считали потерянными. Или с вами свяжется кто-то, с кем вы давно не виделись. Или это будет возвращение к старым делам, переоформление старых документов. Вы будете разыскивать старых знакомых. Кто-то из прошлого вернётся.

Меркурий управляет пятым домом (всё, что связано с любимыми людьми и детьми). Возможно, ваш бывший или бывшая снова придут в вашу жизнь.

Меркурий управляет ещё и девятым домом (поездки, путешествия, образование). Может, вы снова будете пересдавать экзамен, подавать документы на обучение, восстанавливаться в университете.

Во время ретро-Меркурия лучше не покупать квартиры, машины, дорогостоящие вещи и не подписывать очень важные документы. Если это работа — на работу выходите, работу всегда можно потом поменять, если найдёте лучше.

9 ноября Уран, который был в вашем шестом доме работы и здоровья, возвращается на полгода до 27 апреля в ваш пятый дом гороскопа. Это последний раз, когда Уран будет полгода в вашем пятом доме. Потом, с 27 апреля, он войдёт в сектор работы, и если вы ещё не поменяли работу, то в конце апреля или начале мая точно что-то поменяется.

С 9 ноября и до весны у вас будет ощущение, что это ваш шанс и нужно спросить себя: "А что я на самом деле хочу делать в жизни? Как я хочу жить? Как я раньше мечтал(а) жить?". Сейчас будет возможность все поменять.

Либо вы будете решать вопросы, связанные с детьми: рождение, беременность, зачатие. Может, ваши дети будут жениться, выходить замуж, появятся внуки.

Козероги также пересмотрят свои романтические отношения. Проявятся темы любовных треугольников. Уран — планета свободы и освобождения. Скорее всего, если вы в треугольнике, то он распадётся.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер (планета брака, изобилия, прибыли, рождения детей и любви) сейчас в очень хорошем положении, в вашем седьмом доме отношений, партнёрства и брака. 11 ноября он начнёт двигаться назад и будет ретроградным до 11 марта 2026 года.

Юпитер даже ретроградный — хороший, но когда он движется назад, он обращает ваше внимание на прошлое, на то, что нужно завершить в отношениях, пересмотреть, снова взвесить. Это и отношения в браке, и в любви, и деловые, бизнес-отношения, бизнес-партнёрство. Что-то будет улучшаться. Или вы будете пересматривать, нужно ли вам это партнёрство. В любом случае, Юпитер сделает так, как будет лучше, даже если вы решите завершить какое-то партнёрство.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 ноября - новолуние в 11 доме (друзья, группы, коллективы, социальная жизнь). Его влияние можно будет ощущать как минимум неделю, с 20 по 27 ноября. Вас ждет новость, сюрприз, новое окружение или, наоборот, разрыв с кем-то из старого окружения. Что-то поменяется в вашем кругу единомышленников или в команде, в которой вы работаете. Ваши планы могут резко поменяться.

28 ноября Сатурн, который был ретроградным с 26 июля, начнет двигаться в прямом направлении. Если что-то затягивалось с лета, то с 28 ноября всё начнёт идти вперёд, развиваться или закончится наконец-то.

Сатурн мог давать препятствия: может, вы не могли видеться с сестрой или братом, не получалось куда-то переехать, было сложно с учёбой. Поскольку Сатурн даёт ответственность, то ситуация могла быть связана с помощью родственникам. Вся эта ситуация закончится ближе к 15 февраля (после Нового года), потому что 15 февраля Сатурн войдёт в ваш четвёртый дом гороскопа.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

