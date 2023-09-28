Гороскоп на октябрь 2023 для Раков: детальный прогноз на месяц

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Рак.

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Гороскоп Близнецы - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, depositphotos.com/ua

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре будут два затмения и коридор затмений с 14 по 28 число. В этот период не стоит принимать жизненно важные решения, так как их невозможно будет отменить в ближайшие 18-20 лет.

6 октября Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Вы можете получить новость, информацию, состоится встреча, знакомство.

10 октября планета трансформаций Плутон наконец-то выйдет из седьмого дома отношений и развернется в прямое движение. Если вы родились 20-23 июля, то отношения могут поменяться. Или если что-то было на паузе, то ситуация разрешится.

В этот же день Венера принесет Ракам общение, знакомство, популярность. Вы станете выступать, вас начнут узнавать и брать автографы. Раки могут начать обучение, появятся новые навыки. Возможна покупка красивого авто или состоится поездка.

13 октября Марс войдёт в пятый дом гороскопа и принесет активный отдых, походы в кино, театр, на шоу, выставки. Раки станут более смелыми и решительными. Вы начнёте ходить на свидания и много времени будете уделять детям.

14 октября - солнечное затмение. Будут решаться дела, связанные с купле-продажей, арендой, переездом или получением регистрации. Это затмение может поиграться в течение трех месяцев. Вероятен ремонт жилья.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 октября - лунное затмение в 11 доме, который отвечает за мечты, планы, единомышленников. Будет дан второй шанс сделать (пересмотреть) что-то. Затмение высветит то, что нужно закончить. Раки могут переехать и поменять круг общения.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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