Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в октябре всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-oktyabr-2024-rakam-drama-rybam-schaste-10604003.html Ссылка скопирована

Гороскоп на октябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на сентябрь 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в августе 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на сентябрь – Овен

В этом месяце вы можете чувствовать себя более угрюмым, чем обычно, Овны, и сейчас как никогда важно реагировать на это с состраданием. Поскольку ваша правящая планета Марс находится в Раке, вы будете переживать свои повседневные эмоции немного глубже.

видео дня

Все эти бурлящие эмоции могут выплеснуться наружу в полнолуние в вашем домашнем знаке 17 октября. Энергия этого полнолуния может спровоцировать драму между вами и вашими сверстниками; отойдите от накаленной ситуации и остыньте, чтобы действовать рационально.

Гороскоп на сентябрь – Телец

Воплощайте в жизнь свои желания и смело идите за вдохновением в этом месяце, Тельцы. Планета общения Меркурий движется по напряженному Скорпиону, позволяя вам встретиться лицом к лицу с тем, чего вы действительно хотите в данный момент.

Планета действия Марс также находится в вашем 3-м доме общения и разума в этом месяце, позволяя этим желаниям выплеснуться из вас. Слова имеют силу; не стоит недооценивать простоту и действенность того, что вы говорите людям о своих желаниях.

Гороскоп на сентябрь – Близнецы

Этот сезон Весов будет особенно игривым для вас, Близнецы. Ваша правящая планета, Меркурий, в первой половине месяца будет находиться в вашем 5-м доме романтики и детского духа. Вы можете испытать дружеские чувства или зарождающийся роман, который заставит вас чувствовать себя восторженно и головокружительно.

В конце месяца Меркурий также войдет в знак Скорпиона, переключив ваше внимание на профессиональную деятельность. В этом месяце вы получите то, что вложите в свою карьеру, и сможете весело провести время.

Гороскоп на сентябрь – Рак

Благодаря тому, что планета Марс движется по вашему домашнему знаку, вы будете чувствовать себя энергичными в этом месяце, Рак. Этот избыток энергии будет полезен во время затмения 2 октября, когда вам может понадобиться провести несколько содержательных бесед с близкими людьми, а также во время полнолуния в Овне 17 октября, которое может вызвать драму. Особенно в этот возбужденный месяц опасайтесь перегорания. Уделите время отдыху и расслаблению в столь необходимом одиночестве.

Гороскоп на сентябрь – Лев

В этом месяце, Лев, вы будете очень ценить время, проведенное в одиночестве и в кругу семьи. Действующая планета Марс освещает ваш 12-й дом завершения и одиночества; в сочетании с солнечным затмением в начале месяца это может заставить вас почувствовать себя более склонным к тому, чтобы закрыть двери и немного отдохнуть.

Как общительный знак с дикими детьми, моменты интроверсии могут показаться вам тревожными, но время, проведенное в одиночестве, может принести много пользы. Венера будет освещать ваш 4-й дом, посвященный дому и семье, так что вы можете найти утешение в семейном общении больше, чем обычно.

Гороскоп на сентябрь – Дева

В начале месяца, Дева, ваша практичная натура усилится, поскольку ваша правящая планета Меркурий находится в центре вашего 2-го дома денег и работы. Особенно во время солнечного затмения 2 октября вы можете найти новые способы зарабатывать на жизнь.

Позже в этом месяце ваше внимание переключится на близкие отношения, так как полнолуние осветит ваш 8-й дом интимности и общих ресурсов. Используйте гармоничную природу сезона Весов, чтобы вести важные разговоры с ноткой причудливости.

Гороскоп на сентябрь – Весы

Это мощный месяц для вас. Благодаря солнечному затмению, которое произойдет 2 октября в вашем знаке, вы можете ожидать закрытия дверей и открытия новых. Это время новых начинаний ознаменовано тем, что Венера, управляющая вашим знаком, переходит в знак Скорпиона. Не удивляйтесь, если вы почувствуете глубокое желание романтической связи и стремление выразить его. Любовь - это источник энергии для вас, так что используйте ее, чтобы зарядить себя энергией в этот период перемен.

Гороскоп на сентябрь – Скорпион

Октябрь обещает быть довольно напряженным для вас, Скорпион, но, честно говоря, когда вы не напряжены? Поскольку ваша правящая планета Марс находится в эмоциональном Раке, вы можете почувствовать себя немного более чувствительным, чем обычно.

К счастью, планета любви Венера и планета общения Меркурий в этом месяце находятся в вашем домашнем знаке, что подсластит вам жизнь и позволит выразить свои эмоции. Меньше всего вам захочется затыкать рот, когда вы находитесь в своих чувствах, поэтому специально запланируйте качественное время с близкими людьми, а на выходных отправляйтесь куда-нибудь развлечься.

Гороскоп на сентябрь – Стрелец

Этот месяц принесет понимание как вашего внутреннего мира, так и вашего положения в обществе, Саг. Солнечное затмение 2 октября попадает в ваш 11-й дом дружбы и социальной осведомленности, давая вам некоторое представление о людях, которыми вы себя окружаете.

Ваша правящая планета Юпитер также становится ретроградной 9 октября, что побуждает к еще большему самоанализу. Из-за множества переменных факторов 17 октября, во время полнолуния в огненном Овне, вы можете ожидать небольшой драмы. С другой стороны, в конце месяца Венера переходит в ваш домашний знак; отправляйтесь на веселые свидания в это время, когда вы будете еще более очаровательны, чем обычно.

Гороскоп на сентябрь – Козерог

Вы, как всегда, амбициозны, и этот месяц станет для вас плодотворным в профессиональном плане, Кап. Благодаря солнечному затмению 2 октября, освещающему ваш 10-й дом карьеры и долгосрочных целей, вы можете обнаружить, что открываете новую главу в своей профессиональной жизни. Этому периоду перемен будет способствовать и Плутон, переходящий в директное положение в вашем домашнем знаке. Перемены могут показаться непосильными; похлопайте себя по спине и не забывайте иногда делать передышку, возможно, отправившись в путешествие на выходные.

Гороскоп на сентябрь – Водолей

Благодаря своей новаторской натуре вы всегда идете впереди всех, а учитывая, что в этом месяце на горизонте произойдут важные лунные события, включая солнечное затмение, вы точно не будете испытывать недостатка во вдохновении. В этом месяце вы также будете преуспевать в своей профессиональной деятельности, поскольку Венера находится в вашем 10-м доме карьеры. Не сомневайтесь в творческих способностях своего ума, даже если люди не всегда вас понимают.

Гороскоп на сентябрь – Рыбы

Для вас, Рыбы, это прекрасное время, чтобы взрастить свой богатый внутренний мир. Солнечное затмение в начале месяца побуждает вас заглянуть внутрь себя и поразмышлять о том, чего вы действительно желаете. Кроме того, Меркурий, Марс и Венера в этом месяце находятся в водных знаках, поэтому вы научитесь доверять своим эмоциям и позволять им направлять вас. Будь то романтические увлечения или смена профессии, ваши инстинкты уже знают, что сделает вас счастливым.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред