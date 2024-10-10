Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

Сергей Кущ
10 октября 2024, 10:30
75
Астрологи рассказали, что пророчат звезды в октябре всем знакам зодиака.
Гороскоп на октябрь
Гороскоп на октябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на сентябрь 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в августе 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на сентябрь – Овен

В этом месяце вы можете чувствовать себя более угрюмым, чем обычно, Овны, и сейчас как никогда важно реагировать на это с состраданием. Поскольку ваша правящая планета Марс находится в Раке, вы будете переживать свои повседневные эмоции немного глубже.

видео дня

Все эти бурлящие эмоции могут выплеснуться наружу в полнолуние в вашем домашнем знаке 17 октября. Энергия этого полнолуния может спровоцировать драму между вами и вашими сверстниками; отойдите от накаленной ситуации и остыньте, чтобы действовать рационально.

Гороскоп на сентябрь – Телец

Воплощайте в жизнь свои желания и смело идите за вдохновением в этом месяце, Тельцы. Планета общения Меркурий движется по напряженному Скорпиону, позволяя вам встретиться лицом к лицу с тем, чего вы действительно хотите в данный момент.

Планета действия Марс также находится в вашем 3-м доме общения и разума в этом месяце, позволяя этим желаниям выплеснуться из вас. Слова имеют силу; не стоит недооценивать простоту и действенность того, что вы говорите людям о своих желаниях.

Гороскоп на сентябрь – Близнецы

Этот сезон Весов будет особенно игривым для вас, Близнецы. Ваша правящая планета, Меркурий, в первой половине месяца будет находиться в вашем 5-м доме романтики и детского духа. Вы можете испытать дружеские чувства или зарождающийся роман, который заставит вас чувствовать себя восторженно и головокружительно.

В конце месяца Меркурий также войдет в знак Скорпиона, переключив ваше внимание на профессиональную деятельность. В этом месяце вы получите то, что вложите в свою карьеру, и сможете весело провести время.

Гороскоп на сентябрь – Рак

Благодаря тому, что планета Марс движется по вашему домашнему знаку, вы будете чувствовать себя энергичными в этом месяце, Рак. Этот избыток энергии будет полезен во время затмения 2 октября, когда вам может понадобиться провести несколько содержательных бесед с близкими людьми, а также во время полнолуния в Овне 17 октября, которое может вызвать драму. Особенно в этот возбужденный месяц опасайтесь перегорания. Уделите время отдыху и расслаблению в столь необходимом одиночестве.

Гороскоп на сентябрь – Лев

В этом месяце, Лев, вы будете очень ценить время, проведенное в одиночестве и в кругу семьи. Действующая планета Марс освещает ваш 12-й дом завершения и одиночества; в сочетании с солнечным затмением в начале месяца это может заставить вас почувствовать себя более склонным к тому, чтобы закрыть двери и немного отдохнуть.

Как общительный знак с дикими детьми, моменты интроверсии могут показаться вам тревожными, но время, проведенное в одиночестве, может принести много пользы. Венера будет освещать ваш 4-й дом, посвященный дому и семье, так что вы можете найти утешение в семейном общении больше, чем обычно.

Гороскоп на сентябрь – Дева

В начале месяца, Дева, ваша практичная натура усилится, поскольку ваша правящая планета Меркурий находится в центре вашего 2-го дома денег и работы. Особенно во время солнечного затмения 2 октября вы можете найти новые способы зарабатывать на жизнь.

Позже в этом месяце ваше внимание переключится на близкие отношения, так как полнолуние осветит ваш 8-й дом интимности и общих ресурсов. Используйте гармоничную природу сезона Весов, чтобы вести важные разговоры с ноткой причудливости.

Гороскоп на сентябрь – Весы

Это мощный месяц для вас. Благодаря солнечному затмению, которое произойдет 2 октября в вашем знаке, вы можете ожидать закрытия дверей и открытия новых. Это время новых начинаний ознаменовано тем, что Венера, управляющая вашим знаком, переходит в знак Скорпиона. Не удивляйтесь, если вы почувствуете глубокое желание романтической связи и стремление выразить его. Любовь - это источник энергии для вас, так что используйте ее, чтобы зарядить себя энергией в этот период перемен.

Гороскоп на сентябрь – Скорпион

Октябрь обещает быть довольно напряженным для вас, Скорпион, но, честно говоря, когда вы не напряжены? Поскольку ваша правящая планета Марс находится в эмоциональном Раке, вы можете почувствовать себя немного более чувствительным, чем обычно.

К счастью, планета любви Венера и планета общения Меркурий в этом месяце находятся в вашем домашнем знаке, что подсластит вам жизнь и позволит выразить свои эмоции. Меньше всего вам захочется затыкать рот, когда вы находитесь в своих чувствах, поэтому специально запланируйте качественное время с близкими людьми, а на выходных отправляйтесь куда-нибудь развлечься.

Гороскоп на сентябрь – Стрелец

Этот месяц принесет понимание как вашего внутреннего мира, так и вашего положения в обществе, Саг. Солнечное затмение 2 октября попадает в ваш 11-й дом дружбы и социальной осведомленности, давая вам некоторое представление о людях, которыми вы себя окружаете.

Ваша правящая планета Юпитер также становится ретроградной 9 октября, что побуждает к еще большему самоанализу. Из-за множества переменных факторов 17 октября, во время полнолуния в огненном Овне, вы можете ожидать небольшой драмы. С другой стороны, в конце месяца Венера переходит в ваш домашний знак; отправляйтесь на веселые свидания в это время, когда вы будете еще более очаровательны, чем обычно.

Гороскоп на сентябрь – Козерог

Вы, как всегда, амбициозны, и этот месяц станет для вас плодотворным в профессиональном плане, Кап. Благодаря солнечному затмению 2 октября, освещающему ваш 10-й дом карьеры и долгосрочных целей, вы можете обнаружить, что открываете новую главу в своей профессиональной жизни. Этому периоду перемен будет способствовать и Плутон, переходящий в директное положение в вашем домашнем знаке. Перемены могут показаться непосильными; похлопайте себя по спине и не забывайте иногда делать передышку, возможно, отправившись в путешествие на выходные.

Гороскоп на сентябрь – Водолей

Благодаря своей новаторской натуре вы всегда идете впереди всех, а учитывая, что в этом месяце на горизонте произойдут важные лунные события, включая солнечное затмение, вы точно не будете испытывать недостатка во вдохновении. В этом месяце вы также будете преуспевать в своей профессиональной деятельности, поскольку Венера находится в вашем 10-м доме карьеры. Не сомневайтесь в творческих способностях своего ума, даже если люди не всегда вас понимают.

Гороскоп на сентябрь – Рыбы

Для вас, Рыбы, это прекрасное время, чтобы взрастить свой богатый внутренний мир. Солнечное затмение в начале месяца побуждает вас заглянуть внутрь себя и поразмышлять о том, чего вы действительно желаете. Кроме того, Меркурий, Марс и Венера в этом месяце находятся в водных знаках, поэтому вы научитесь доверять своим эмоциям и позволять им направлять вас. Будь то романтические увлечения или смена профессии, ваши инстинкты уже знают, что сделает вас счастливым.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Ещё
Рада поддержала историческое увеличение налогов

Рада поддержала историческое увеличение налогов

11:08Украина
Зеленский готов к прекращению огня по линии фронта, но есть условия - Corriere della Sera

Зеленский готов к прекращению огня по линии фронта, но есть условия - Corriere della Sera

10:44Украина
Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

10:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

В Украине остановили бронирование работников: что известно о решении Кабмина

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

2 дня, в которые нельзя убирать: как собственными руками не отпугнуть достаток

2 дня, в которые нельзя убирать: как собственными руками не отпугнуть достаток

Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Последние новости

11:23

Бывшую невесту Владимира Кличко принудительно доставили в реабилитационный центр - СМИ

11:19

Смерть Путина не поможет: что действительно может изменить политику РФ

11:10

Повестки военнообязанным: "Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч писем

11:08

Рада поддержала историческое увеличение налогов

10:58

Есть погибшие, 2 млн человек без электричества: ураган "Мильтон" достиг штата Флорида в СШАВидео

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
10:46

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Петухам - распад отношений, Собакам - кризис

10:44

Зеленский готов к прекращению огня по линии фронта, но есть условия - Corriere della Sera

10:30

Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

10:18

Боевые действия на территории Беларуси: пойдет ли на такой шаг Украина - Жданов

Реклама
09:51

Смерть Майкла Джексона - при чем здесь P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе

09:34

Завершение войны до 2025 года: Зеленский хочет за 3 месяца достичь прогресса в вопросе мира

09:22

РФ ударила дронами по Кривому Рогу, повреждена 5-этажка: что известноФото

09:16

Были близки к сделке: РФ почти согласилась избавиться от ядерного оружия - Трамп

09:06

Китайский гороскоп на октябрь 2024: Тиграм - неожиданность, Кроликам - потери

08:38

Фактор в переговорах: ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев

08:32

"Настолько влияет на позицию Путина": украинский певец раскрыл правду о Пугачевой и Галкине

08:17

В ближайшие месяцы: наступательная операция РФ может завершиться

08:10

О Байдене, урагане и Рамштайнмнение

07:39

РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске и захватила Верхнекаменское на Донбассе - ISW

07:05

Что не так на картинке: только гений найдет ошибку за 6 секунд

Реклама
06:59

"Там идет война настоящая": дроны атаковали военный аэродром в Адыгее

06:10

Ураган очень полезное явление или первый вызов для Рюттемнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

05:04

Как утеплить окна в домашних условиях: простые и дешевые методы

04:25

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

04:00

Для чего водители натирают авто кремом для бритья: удивительный лайфхакВидео

03:32

Вызывает тревогу: может ли КНР стать главным игроком на международной политической арене

03:00

"Это измена": вдовец Нины Матвиенко рассказал правду, почему бросил ее

01:30

"Грустно, непривычно, страшно": Лопес впервые заговорила про развод с Аффлеком

01:00

Сантехники бьют тревогу: какие 5 вещей ни в коем случае нельзя смывать в унитаз

00:33

Паузы в бронировании не будет: в Минобороны сделали заявление об аудите предприятий

00:16

Седой Ричард Гир не смог оторваться от своей молодой возлюбленной

09 октября, среда
23:59

РФ бьет рекорды: сентябрь стал самым смертоносным месяцем для врага - The Telegraph

23:31

Путинистка Успенская лишается концертов из-за своей позиции

23:27

Дырка в животе и нет пупка: путиниста Сергея Жукова исполосовали врачи

23:13

Украина получит преимущество над РФ: Умеров раскрыл детали передачи Францией Mirage 2000

22:58

Как убрать неприятные запахи еды из квартиры: стоит сделать одну вещь с дверью

22:44

Куда пропала Вера Брежнева - певица вышла на связь с поклонниками

22:43

Россия выпустила баллистику по порту в Одесской области: есть попадание в судно и погибшие

22:16

Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

Реклама
22:08

ВСУ "точным попаданием" уничтожили базу хранения "Шахедов" в РФ - ГенштабВидео

21:58

В США выдали странную причину, почему ВСУ не могут получить дальнобойные ракеты для F-16

21:55

Демобилизация отдельных категорий военных: в Раде разошлись в прогнозах

21:52

Муж Юлии Саниной после 9 месяцев молчания и слухов о побеге вышел на связь

21:46

"Тромб": молчун Леонид Агутин оказался на грани смерти - детали

21:15

Зеленский прокомментировал сорванную встречу "Рамштайн": причина очевидна

21:05

Зимой - до 18 часов без света: в Минэнерго опровергли заявление ООН и сделали прогноз

20:50

Внучка Софии Ротару призналась, чем зарабатывает на лакшери-жизнь в США

20:30

Зеленского это возмутило: раскрыты детали внезапной проверки Кабмином "брони"

20:14

РФ не остановится на Украине: Зеленский назвал страны, которые станут целями Кремля

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять