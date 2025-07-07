Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

Полнолуние 10 июля 2025 года повлияет на каждый знак зодиака. Астролог Анжелика Витренко специально для Главреда составила гороскоп для каждого знака.
"10.07.2025 года Полнолуние в Козероге. В знаке зрелости, ответственности и долгосрочных целей", - говорит астролог.
Полнолуние в Козероге 10 июля
- Это пик энергетической силы
- В этот период можно действовать
- Земной фокус:желание легко укореняться в реальность
Гороскоп для Каждого знака зодиака на Полнолуние 10 июля
Овен: Полнолуние - хорошее время навести порядок в профессиональной сфере. Возможно напряжение с начальством.
Телец: поднимите темы обучения, поездок и духовного роста. Время подходит для переосмысления убеждений.
Близнецы: Полнолуние, время для глубинных трансформации. Возможны вопросы долгов, чужих ресурсов, страхов.
Рак: отношения - главный фокус. Что-то может завершиться или перейти на новый уровень.
Дева: время завершать творческие проекты, отпускать старые желания. Уделите время детям или романтическим отношениям.
Лев: фокус на здоровье, правильное питание режим работы. Следите за нагрузкой - может появиться усталость.
Весы: темы дома, семьи и внутреннего состояния. Время для уюта и защищённости.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Скорпион: в это Полнолуние - фокус на обучении, дальних поездках, общении с близким кругом.
Стрелец: вы получите финансовый бонус. Важно понять, на что вы тратите внимание и энергию.
Козерог: главное полнолуние для вас! Кризис самоидентификации, возможны сильные эмоции. Время отпустить старый образ себя.
Водолей: Время для тишины, сна и покоя.
Рыбы: В Полнолуние возможны смены планов. Важно понять, кто рядом с вами и куда вы идёте.
Что стоит учитывать читателю
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