Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

Кому в Полнолуние в июле повезет, и каким знакам зодиака стоит обратить внимание на здоровье, рассказал астролог Анжелика Витренко.

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Полнолуние в июле - что ждет каждого / Коллаж Глдавред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Полнолуние 10 июля 2025 года повлияет на каждый знак зодиака. Астролог Анжелика Витренко специально для Главреда составила гороскоп для каждого знака.

"10.07.2025 года Полнолуние в Козероге. В знаке зрелости, ответственности и долгосрочных целей", - говорит астролог.

Полнолуние в Козероге 10 июля

Это пик энергетической силы

В этот период можно действовать

Земной фокус:желание легко укореняться в реальность

Гороскоп для Каждого знака зодиака на Полнолуние 10 июля

Овен: Полнолуние - хорошее время навести порядок в профессиональной сфере. Возможно напряжение с начальством.

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Телец: поднимите темы обучения, поездок и духовного роста. Время подходит для переосмысления убеждений.

Близнецы: Полнолуние, время для глубинных трансформации. Возможны вопросы долгов, чужих ресурсов, страхов.

Рак: отношения - главный фокус. Что-то может завершиться или перейти на новый уровень.

Дева: время завершать творческие проекты, отпускать старые желания. Уделите время детям или романтическим отношениям.

Лев: фокус на здоровье, правильное питание режим работы. Следите за нагрузкой - может появиться усталость.

Весы: темы дома, семьи и внутреннего состояния. Время для уюта и защищённости.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Скорпион: в это Полнолуние - фокус на обучении, дальних поездках, общении с близким кругом.

Стрелец: вы получите финансовый бонус. Важно понять, на что вы тратите внимание и энергию.

Козерог: главное полнолуние для вас! Кризис самоидентификации, возможны сильные эмоции. Время отпустить старый образ себя.

Водолей: Время для тишины, сна и покоя.

Рыбы: В Полнолуние возможны смены планов. Важно понять, кто рядом с вами и куда вы идёте.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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