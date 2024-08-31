Гороскоп на сентябрь 2024: чем удивит Дев первый месяц осени

В сентябре Девы снимут "розовые очки" и смогут увидеть людей в новом свете, рассказала Анжела Перл.

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Дева - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Дев. Начало месяца станет временем новых начинаний, инициатив и возможностей. Представителей этого знака зодиака ждут изменения в статусе, новые знакомства или деловые предложения.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, сентябрь принесет Девам значительные изменения в жизни, которые будут связаны с важными астрологическими событиями.

Со 2 сентября Плутон возвращается в пятый дом гороскопа до 20 ноября, что может привести к изменениям в романтических отношениях.

"Плутон - планета, которая меняет нашу жизнь, трансформирует. Больше Плутон никогда не будет в в вашем пятом доме гороскопа. Вы будете что-то менять. Может быть, школу для ребёнка. Или появится новое хобби, или вы начнёте проявлять себя творчески - писать книгу, картину, организовывать выставку. Состоится поездка туда, куда вы давно хотели поехать. Будут большие перемены в вашей романтической жизни, причем как положительные, так и отрицательные", - рассказала астролог.

Что принесет Девам новолуние 3 сентября 2024

Новолуние - это время для начала новых проектов, отношений или изменений в жизни. Девы могут ожидать появления новых людей или возможностей, которые повлияют на их жизнь в ближайшие 12 месяцев.

Возможны изменения в статусе, такие как новая работа, переезд или начало нового жизненного цикла.

В течение двух недель после новолуния Девы будут чувствовать прилив энергии, что может привести к важным деловым предложениям или романтическим знакомствам.

Для тех, у кого асцендент в Деве, новолуние может отразиться на внешнем виде, возможно, изменения стиля или внешнего облика.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Девам

Лунное затмение 18 сентября 2024 года произойдет в седьмом доме, который отвечает за партнерство и отношения. Это может привести к переосмыслению текущих отношений или к новым знакомствам.

Девы снимут "розовые очки" и смогут увидеть людей в новом свете, что может привести к открытию скрытых аспектов в отношениях или к осознанию важных истин о близких.

Возможны новые творческие проекты или сотрудничество с другими людьми, что может обогатить личную и профессиональную жизнь.

Затмение может также повлиять на юридические аспекты, такие как контракты или соглашения, которые могут быть подписаны в этот период.

Девы могут стать более заметными в обществе. Вероятно они начнут публично выступать или заниматься проектами, которые требуют внимания.

Детальный гороскоп для Близнецов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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