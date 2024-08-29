Гороскоп на сентябрь 2024 для Близнецов: удача в любви и новые высоты

В первый месяц осени Венера создаст атмосферу влюбленности и романтики. Это время подходит для новых знакомств и флирта.

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Близнецы - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Близнецов.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут важные астрологические события, а именно:

Плутон начинает свое ретроградное движение в восьмом доме финансов со 2 сентября. Это может привести к изменениям в финансовой сфере.

Новолуние 3 сентября в четвертом доме гороскопа принесет изменения в семейной жизни или даже появление нового члена семьи.

5 сентября Марс входит во второй дом гороскопа, акцентируя внимание на финансах и возможных изменениях в источниках дохода.

10 сентября Меркурий может привести к общению с родственниками и изменениям в вопросах недвижимости.

Лунное затмение 18 сентября в десятом доме высветит важные аспекты карьеры и отношений с авторитетными людьми.

23 сентября Солнце принесет радость, отдых и возможность для празднования.

24 сентября Венера переходит в шестой дом, что может улучшить отношения на работе и в бизнесе.

27 сентября Меркурий также входит в пятый дом, что может привести к встречам с детьми и общению с друзьями.

Лунное затмение 18 сентября - что "светит" Близнецам

Лунное затмение будет важным событием для Близнецов, так как произойдет в десятом доме гороскопа, который отвечает за карьеру, авторитет и общественный статус.

По словам астролога, это затмение может привести к изменениям в вашей профессиональной жизни, таким как повышение по службе, смена начальника или даже новые карьерные возможности.

Во время затмения вы сможете лучше понять свои амбиции и цели, что поможет вам определить, в каком направлении двигаться дальше.

Не исключены изменения в отношениях с начальством или другими влиятельными людьми. Перед Близнецами могут открыться новые возможности. Есть риск конфликтов.

Затмение может также повысить вашу популярность, возможно, через новые проекты, которые сделают вас более заметными в обществе.

Также это время может быть подходящим для работы над собой и своей репутацией, что поможет Близнецам достичь новых высот.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Любовный прогноз для Близнецов на сентябрь для Близнецов

Сентябрь обещает быть активным и насыщенным в любовной сфере для Близнецов, откроются возможности для новых знакомств и укрепления существующих отношений.

С 1 по 24 сентября Венера создаст атмосферу влюбленности и романтики. Это время подходит для новых знакомств и флирта.

3 сентября ожидается улучшение отношений с близкими.

24 сентября Близнецы могут улучшить отношения на работе и в бизнесе, а также может начаться служебный роман.

27 сентября готовьтесь к новым встречам и знакомствам.

В конце месяца Близнецов ждет удача в любви. Особенно повезет тем, кто родился 10-12 июня.

Детальный гороскоп для Близнецов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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