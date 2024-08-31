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Гороскоп на сентябрь 2024 для Раков: вдохновение, признание заслуг, популярность

Анна Ярославская
31 августа 2024, 10:17
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2 сентября Плутон разворачивается в ретроградное движение. И это окажет огромное влияние на Раков.
Анжела Перл, гороскоп
Рак - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Раков. Сфера отношений будет очень важна. Раки будут идти к своей цели, будут какие-то инициативы, вы будете более храбрыми и смелыми.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон - планета трансформации и перемен - разворачивается в ретроградное движение до 20 ноября.

"Это последний раз, когда Плутон в вашем секторе отношений будет находиться в этой жизни. Больше туда он уже никогда не вернется. С 2008 года он был у вас в седьмом доме, когда другие люди могли вас контролировать или давить на вас, или вы могли быть в каких-то отношениях, которые были тяжелы для вас. Но сейчас это завершающая точка. Возможно вы решите выйти из каких-то отношений. Не исключено, что это будет завершение раздела имущества. Если у вас был совместный бизнес, вы решите выйти из него. Состоится знакомство с какими-то влиятельными, богатыми людьми, потому что Плутон символизирует у нас богатство, влияние, силу, власть", - сказала астролог.

Перл посоветовала быть внимательными и не допускать в свою жизнь людей, которые могут на вас давить.

Что принесет Ракам новолуние 3 сентября 2024

3 сентября - новолуние в третьем доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за все, что связано с коммуникацией и общением. Это время, когда могут появиться новые знакомства, друзья или соседи. Также это может быть связано с поездками в новые места и возможностью получения новой информации о родственниках.

Важно отметить, что третий дом отвечает за транспорт, поэтому возможно приобретение нового автомобиля или другие изменения, связанные с передвижением.

5 сентября Марс входит в знак Рака. Это время, когда вы можете стать более заметными и активными, что повлияет на ваше окружение и личные достижения.

Марс, как планета действия, придаст Ракам уверенности, что позволит проявлять инициативу и смелость в различных сферах жизни. Вы можете стать более спортивными или начать заниматься физической активностью, что улучшит ваше общее состояние.

Будет больше общения и взаимодействия с другими людьми. Возможно, вы начнете вести переговоры или начнете сотрудничество. Некоторые Раки сменят работу, повысится их статус.

Начатые дела и инициативы могут продолжаться до апреля следующего года, что делает этот период особенно важным для планирования будущих шагов.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Ракам

Лунное затмение 18 сентября будет иметь значительное влияние на Раков, так как оно произойдет в девятом доме их гороскопа. Это затмение может принести вдохновение, признание заслуг и даже популярность.

Во время затмения вы можете ощутить прилив творческой энергии и вдохновения.

Возможны награды или признание ваших достижений, что может повысить вашу известность.

Затмение может открыть новые возможности в обучении или преподавании. Не исключено, что вы станете учителем или коучем.

Также это время для переосмысления своих убеждений и веры, что может привести к новым духовным открытиям.

Возможны контакты с иностранцами или поездки за границу, что может обогатить ваш опыт.

Детальный гороскоп для Раков на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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