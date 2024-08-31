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Гороскоп на сентябрь 2024: одному знаку зодиака сказочно повезет с деньгами

Анна Ярославская
31 августа 2024, 14:52
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В сентябре Плутон может принести новые идеи для заработка, увеличение потока клиентов или финансов, а также возможность партнерства.
Гороскоп, Анжела Перл
Лев - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Львов. В первый месяц осени представителей этого знака зодиака ожидает множество изменений и возможностей, связанных с работой, финансами и личными отношениями.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, со 2 сентября Плутон возвращается в шестой дом, который отвечает за работу и здоровье. Ожидаются изменения в бизнесе, такие как увольнения, найм новых сотрудников или даже смена работы. Возможно, вы получите повышение или возглавите новый проект.

Также Плутон может принести новые идеи для заработка, увеличение потока клиентов или финансов, а также возможность партнерства, которое принесет прибыль.

Львам стоит задуматься над тем, чтобы изменить свой образ жизни - заняться спортом, поменять питание или отказаться от вредных привычек. Плутон может также указывать на необходимость медицинских обследований или процедур.

"Это последний раз в жизни Плутон сюда войдет со 2 сентября по 20 ноября. Больше никогда в этой жизни он не вернется в этот сектор работы и здоровья", - добавила Перл.

Что принесет Львам новолуние 3 сентября 2024

Новолуние 3 сентября будет в секторе денег.

В целом, это будет денежный месяц для представителей этого знака зодиака.

"Вы перейдете на другой финансовый уровень или появится какая-то другая финансовая реальность. Новолуние принесет вам новый источник дохода, или новую идею, как зарабатывать, или предложение нового сотрудничества, работы. Возможно вы что-то продадите на хорошую сумму денег, например, квартиру, машину. Или это будут ценные покупки, ценные вложения", - свидетельствует гороскоп на месяц.

5 сентября Марс входит в знак Львов и принесет множество возможностей и изменений, связанных с путешествиями, образованием и расширением горизонтов.

Марс управляет девятым домом, что может привести к поездкам за границу, новым знакомствам с иностранцами и возможностям, связанным с эмиграцией.

Положение Марса в двенадцатом доме может способствовать самосовершенствованию и уединению, возможно, вы проведете время в изолированных местах для медитации или отдыха.

Марс будет фокусировать энергию Львов на изучении новых тем, возможно, связанных с эзотерикой или историей, что может привести к глубоким внутренним изменениям.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Львам

Лунное затмение 18 сентября окажет значительное влияние на Львов, особенно в финансовой сфере. Оно произойдет в восьмом доме, который отвечает за деньги, общие финансы и ресурсы.

Вас ждут перемены в том, как вы зарабатываете и управляете своими финансами. Это может быть связано с новыми источниками дохода или изменениями в существующих финансовых потоках.

Затмение может открыть какие-то тайны ваших партнеров.

Возможно, у Львов появится вдохновение для творческих проектов, которые могут принести финансовую выгоду.

23 сентября Солнце входит в третий дом гороскопа. Это сектор общения, коммуникации и дороги. Вы можете куда-то поехать, полететь или, наоборот, вы возвращаетесь домой.

24 сентября Венера входит в четвертый дом гороскопа и принесет в жизнь Львов праздник.

"Вас будут приглашать на ужин, на день рождения, на свадьбу. Вы будете ходить в кафе с подругами, в кино, на концерт, в театр или на свидание. Также Львы будут делать покупка дома", - добавила астролог.

Детальный гороскоп для Львов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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