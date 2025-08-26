Гороскоп на сентябрь 2025 для Львов: два затмения изменят ваш денежный поток

Первый месяц осени станет временем больших перемен в работе и финансах. Детали раскрыла Анжела Перл.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут два затмения, и оба - в финансовых домах. Это значит, что будут меняться методы заработка, работа, источники доходов, суммы поступлений или расходов. Возможны важные покупки или продажи. Например, приобретение дома, оформление крупного кредита, наследство или даже выигрыш в лотерею.

Кроме того, может меняться ваше отношение к деньгам. Вы перестанете бояться больших доходов, перестанете считать, что "зарабатывать много — это плохо". Ведь именно внутренние убеждения тормозят финансовый рост.

2 сентября Сатурн - планета дисциплины и планирования - возвращается в восьмой дом гороскопа (это сектор чужих и общих денег) и пробудет там до 15 февраля. Это последний раз за долгое время. После этого Сатурн уйдёт в девятый дом почти на три года.

В этот период могут решаться вопросы кредитов, выплат, алиментов, наследства, бизнеса с партнёрами, раздела имущества или общих семейных финансов. Возможно, вы будете планировать крупные накопления, инвестиции, либо оплачивать что-то важное для близких. Например, лечение или обучение.

3 сентября может появиться необходимость тратить деньги на кого-то. До 19 сентября у вас активируются сделки, новые клиенты, идеи для заработка, покупки и продажи. В жизни наступит очень хороший период для финансовых инициатив.

6 сентября Уран останавливается в 11 доме гороскопа, который отвечает за друзей, окружение, коллективы, и разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля. В ноябре он даже вернётся в ваш десятый дом карьеры. Это значит, что до зимы вы будете пересматривать планы на будущее, менять окружение, улучшать систему работы или направления деятельности. Кто-то уйдёт из вашей жизни. В то же время в вашем окружении появятся новые люди.

7 сентября — лунное затмение в восьмом доме. Оно прояснит ситуацию с чужими деньгами, наследством, кредитами, партнёрскими финансами. Также это дом психологии, зависимостей и трансформации. Возможны избавления от зависимостей, важные медицинские процедуры или изменения в близких отношениях. Затмения всегда приносят кульминацию: либо завершение, либо новое начало.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 сентября - отличное время для переговоров и активных контактов. Может быть, вы получите новость от родственников или знакомство с соседями.

20 сентября Венера принесет подарки, лёгкие заработки, приятные покупки. Вы будете сиять, излучать красоту и притягивать внимание.

21 сентября — солнечное затмение во втором доме денег, на границе со третьим. В жизни Львов состоится судьбоносное знакомство, общение или обучение, которое повлияет на ваши финансы. Возможен рост самооценки благодаря достижениям и появлению новых источников дохода.

С 23 сентября Львы будут проявлять активность в вопросах, связанных с домом и семьёй. Вас ждет ремонт, переезд, покупка или продажа недвижимости, поездки к родственникам, оформление документов на жильё. Астролог предупредила, что не исключены конфликты в семье.

