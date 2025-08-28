Укр
Гороскоп на сентябрь 2025 для Рыб: любовь, перемены и новые цели

Анна Ярославская
28 августа 2025, 04:32
24
Первый месяц осени обещает быть очень насыщенным. Детали раскрыла Анжела Перл.
Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события ждут Рыб в сентябре
  • Какое влияние окажет ретроградный Уран
  • Почему нельзя принимать важные решения с 7 по 21 сентября

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени нас ждут два затмения: 7 сентября — в знаке Рыб, 21 сентября — в секторе партнёрства и отношений. Поэтому вопросы любви, брака, развода, любых союзов выйдут на первый план.

С 7 по 21 сентября — коридор затмений. Это очень энергетически сильное время. В этот период легко поддаться эмоциям, потерять объективность, поэтому лучше не принимать судьбоносных решений. Уже после 21-го всё станет яснее, и можно будет определяться.

2 сентября Сатурн возвращается в знак Рыбы и пробудет там до середины февраля 2026 года. Это время дисциплины, работы над собой и своими планами. Первый дом отвечает за намерения, образ, внешность, самоощущение. Возможно, вы решите обновить стиль, заняться телом, пересмотреть жизненные цели, оформить документы или сменить имя. Всё, что связано лично с вами, снова станет актуально.

3 сентября — Меркурий входит в ваш седьмой дом гороскопа. Это новости, переговоры, сделки, важные разговоры с партнёрами или клиентами. Если начнутся переговоры, они могут продлиться до 19 сентября.

6 сентября Уран в четвёртом доме разворачивается в ретроградное движение и пробудет в этом положении до 4 февраля. Четвёртый дом связан с жильём, семьёй, недвижимостью и местом жительства. Возможны паузы, ожидание или временные решения: ремонт, переезд, аренда, оформление документов. В ноябре Уран вернётся в ваш третий дом, что может дать пересмотр окружения и возвращение старых знакомств или тем, связанных с родственниками.

7 сентября — лунное затмение в первом доме. Оно поднимет вопросы личности, новых начинаний, самоощущения и того, как вы проявляетесь в мире. Особенно сильно его почувствуют Рыбы, рождённые 5–7 марта. Лунное затмение может высветить вас, дать известность или повод заявить о себе.

С 20 сентября возможны романтические отношения, приятные знакомства, а также хорошие рабочие и клиентские связи.

21 сентября — солнечное затмение в седьмом доме. Рыбы могут получить предложение руки и сердца. Вас ждет свадьба, совместное проживание, новость о ребёнке, кого-то — развод или расставание. Также возможны важные контракты и деловые соглашения. Особенно сильно его заметят Рыбы с асцендентом в 29–30 градусах или рождённые 19–21 марта.

Юпитер весь месяц остаётся в пятом доме гороскопа — это сектор радости, любви, детей и творчества. Это отличное время для влюблённости, счастливых событий, а также хороших новостей, связанных с детьми.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

