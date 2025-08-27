Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов: месяц обновления, энергии и важных событий

Вы узнаете:
- Когда нельзя принимать важные решения
- Какие события будут происходить в любви и сфере финансов
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Весов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут два затмения — лунное и солнечное, 7-го и 21-го сентября. Период с 7 по 21 число называется коридором затмений. В это время нежелательно принимать серьёзные решения, потому что картина происходящего может быть искажена.
В целом, энергия этого периода похожа на вихрь: многое меняется, события ускоряются. Опасность в том, что принятое в коридоре решение может закрепиться на долгие годы, а цикл затмений длится 18 лет.
Астролог советует принимать важные решения только в том случае, если вы абсолютно уверены, что хотите чего-то надолго. Но если это не так, то лучше подождать до 21 сентября.
2 сентября Сатурн вернётся в шестой дом работы и здоровья до 15 февраля. В этот период нужно:
- пересмотреть режим и питание;
- заняться спортом и профилактикой здоровья;
- пройти анализы или плановое лечение.
Также Сатурн может вернуть вас к старой работе или, наоборот, подарить паузу, которая даст возможность посвятить себя семье. Всё это связано с балансом обязанностей, дисциплиной и умением распределять время.
3 сентября Меркурий войдёт в двенадцатый дом гороскопа. Это сектор завершений, очищения, работы с документами, экзаменов, архивов. Также возможно вы поедете в места, в которых уже были. Будете работать с психологом, заниматься эзотерикой или астрологией. Не исключен отдых или лечение в санатории, ретрите, клинике.
6 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение в девятом доме гороскопа до февраля 2026 года. В ноябре планета вернётся в ваш восьмой дом финансов, чтобы завершить старые дела: кредиты, наследства, бизнес с партнёрами. Весы вернутся к обучению, юридическим вопросам, смене документов или идеям вроде написания книги или курса.
7 сентября — лунное затмение, которое затронет темы здоровья, работы и повседневного баланса. Возможны:
- смена работы или коллектива;
- новая должность;
- начало лечения или операция;
- новые обязанности или помощники.
19 сентября Меркурий сделает вас более общительными и коммуникабельными.
20 сентября Венера войдёт в двенадцатый дом гороскопа. Возможны тайные романы, роман на расстоянии, подарки издалека, отдых в красивом месте или благотворительность.
21 сентября — солнечное затмение, которое начнёт новый цикл. Вас ждет эмиграция, избавление от болезни или зависимости, духовная поездка или паломничество, начало удалённой работы или отношений с человеком из другой страны.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
С 23 сентября энергии у Весов станет больше. Возможны сделки, покупки (например, транспорта или ремонта), появятся новые источники дохода. Но есть риск лишних расходов.
Поскольку Нептун остаётся в седьмом доме отношений, ситуация в любви или партнёрстве может быть немного неопределённой или "затянутой".
Благодаря Юпитеру, который находится в десятом доме карьеры, у вас появятся новые возможности в профессии, продвижение, достижение целей. Этот шанс будет с вами до лета следующего года.
Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
