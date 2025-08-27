Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов: месяц обновления, энергии и важных событий

Анна Ярославская
27 августа 2025, 04:30
12
В первый месяц осени произойдут важные астрологические события, которые окажут влияние на жизнь Весов.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда нельзя принимать важные решения
  • Какие события будут происходить в любви и сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Весов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие перемены.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут два затмения — лунное и солнечное, 7-го и 21-го сентября. Период с 7 по 21 число называется коридором затмений. В это время нежелательно принимать серьёзные решения, потому что картина происходящего может быть искажена.

В целом, энергия этого периода похожа на вихрь: многое меняется, события ускоряются. Опасность в том, что принятое в коридоре решение может закрепиться на долгие годы, а цикл затмений длится 18 лет.

Астролог советует принимать важные решения только в том случае, если вы абсолютно уверены, что хотите чего-то надолго. Но если это не так, то лучше подождать до 21 сентября.

2 сентября Сатурн вернётся в шестой дом работы и здоровья до 15 февраля. В этот период нужно:

  • пересмотреть режим и питание;
  • заняться спортом и профилактикой здоровья;
  • пройти анализы или плановое лечение.

Также Сатурн может вернуть вас к старой работе или, наоборот, подарить паузу, которая даст возможность посвятить себя семье. Всё это связано с балансом обязанностей, дисциплиной и умением распределять время.

3 сентября Меркурий войдёт в двенадцатый дом гороскопа. Это сектор завершений, очищения, работы с документами, экзаменов, архивов. Также возможно вы поедете в места, в которых уже были. Будете работать с психологом, заниматься эзотерикой или астрологией. Не исключен отдых или лечение в санатории, ретрите, клинике.

6 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение в девятом доме гороскопа до февраля 2026 года. В ноябре планета вернётся в ваш восьмой дом финансов, чтобы завершить старые дела: кредиты, наследства, бизнес с партнёрами. Весы вернутся к обучению, юридическим вопросам, смене документов или идеям вроде написания книги или курса.

7 сентября — лунное затмение, которое затронет темы здоровья, работы и повседневного баланса. Возможны:

  • смена работы или коллектива;
  • новая должность;
  • начало лечения или операция;
  • новые обязанности или помощники.

19 сентября Меркурий сделает вас более общительными и коммуникабельными.

20 сентября Венера войдёт в двенадцатый дом гороскопа. Возможны тайные романы, роман на расстоянии, подарки издалека, отдых в красивом месте или благотворительность.

21 сентября — солнечное затмение, которое начнёт новый цикл. Вас ждет эмиграция, избавление от болезни или зависимости, духовная поездка или паломничество, начало удалённой работы или отношений с человеком из другой страны.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 23 сентября энергии у Весов станет больше. Возможны сделки, покупки (например, транспорта или ремонта), появятся новые источники дохода. Но есть риск лишних расходов.

Поскольку Нептун остаётся в седьмом доме отношений, ситуация в любви или партнёрстве может быть немного неопределённой или "затянутой".

Благодаря Юпитеру, который находится в десятом доме карьеры, у вас появятся новые возможности в профессии, продвижение, достижение целей. Этот шанс будет с вами до лета следующего года.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Весы гороскоп на сентябрь гороскоп Весы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

03:50Украина
Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

02:11Фронт
Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

01:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

05:52

Как остановить авто с "автоматом", если отказали тормоза - объяснение инструктора

05:33

Как приготовить карпа без костей: единственный действенный метод от шеф-повара

05:00

Сигнал от Вселенной: удача улыбнется шести знакам зодиака 27 августа

04:30

Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов: месяц обновления, энергии и важных событийВидео

04:03

"Настоящий яд": какие продукты нельзя давать собакам, в списке даже костиВидео

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
03:50

Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

03:15

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

02:31

Невероятное открытие: ученые нашли самую древнюю воду и узнали ее вкусВидео

02:11

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

Реклама
01:30

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

01:09

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

00:52

Известный продюсер раскрыл секрет его единения с бойфрендом

00:10

Засияла по-новому: Елена Кравец удивила сменой имиджа

00:03

Зима поднимает ставки: какой новый "зимний" штраф подстерегает водителей

00:01

Кудрявцева распрощалась со своими волосами и удивила короткой стрижкой

26 августа, вторник
23:48

"К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночестваВидео

23:22

Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

23:15

"Летний блицкриг" Путина сдулся: аналитик рассказал, как ВСУ изменили ход кампании

23:15

Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

23:02

"Для танго нужны двое": Трамп заговорил о санкциях против УкраиныВидео

Реклама
23:01

Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решенийВидео

22:46

Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

22:27

"Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

22:23

Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозовВидео

22:05

"Ни на йоту": откуда у нас эта фраза

21:53

Стиралка засияет невиданной чистотой: натуральное средство удивит настоящим чудомВидео

21:51

С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

21:24

Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинанийВидео

21:22

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

21:08

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

21:04

Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

20:56

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

20:45

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

Реклама
19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять