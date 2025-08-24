Укр
Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Анна Ярославская
24 августа 2025, 23:03
62
Звёзды советуют Ракам смело идти навстречу переменам.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на сентябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Что будет происходить во время "коридора затмений"
  • Когда произойдут перемены в семье и появится новый доход

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Раков. Этот месяц будет временем возможностей, перемен и судьбоносных решений. Важно доверять процессу и не бояться идти в новое.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут два затмения и "коридор затмений" с 7 по 21 сентября. В такие периоды энергия будто закручивает нас в воронку, и события происходят естественно - так, как должно быть. Затмения показывают нам правду, убирают все лишнее и открывают путь к новому. Перл советует доверять затмениям — они ведут нас к лучшему.

видео дня

У Раков затмения пройдут по оси третьего и девятого домов. Представителей этого знака зодиака ждут поездки, переезды, эмиграция, новые знания, преподавание, книги, масштабирование жизни, рост популярности. Возможно, именно в сентябре ваше имя станет на слуху. Перед Раками откроются новые перспективы.

Такие же затмения были в 2006–2007 годах.

"Вспомните, что тогда происходило в вашей жизни. Тогда вы масштабировали себя, преодолели страхи, вышли на новый уровень. Сейчас откроется схожая возможность", - сказала астролог.

2 сентября Сатурн, который был последние три года в девятом доме гороскопа, делает последний шаг назад и возвращается туда до 15 февраля. Это время пересмотра убеждений, ценностей, установки новых ориентиров. Может быть, вам нужно учиться, переехать или изменить мышление, чтобы достичь карьерных целей.

3 сентября Меркурий принесет Ракам новости от родственников, поездки, документы, транспорт, соседи. Может измениться окружение, появятся новые единомышленники.

6 сентября Уран разворачивается в двенадцатом доме гороскопа. Он принесёт неожиданные открытия, новые методики самопознания, психологию, духовные практики. В ноябре Уран вернётся в одиннадцатый дом гороскопа и принесет смену окружения, друзей, целей и мечтаний.

7 сентября — лунное затмение, которое откроет двери в сферу образования, эмиграции, поездок за границу, международных связей и публикаций. Возможно поступление на учёбу, начало преподавания, написание книги, новые философские взгляды. Это затмение проявляет нас в мире и может принести известность.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 сентября возможно пополнение семьи или сделка по недвижимости.

20 сентября Венера принесет Ракам хорошие новости, приятные знакомства, удачные покупки, новые курсы или клиентов, которые принесут доход.

21 сентября — солнечное затмение. Вас ждет переезд, изменения в окружении, новости у братьев/сестёр, перемены в семье, новые соседи, сделки с недвижимостью. Также изменится формат общения. Возможно у вас будет больше онлайн-работы или коммуникации.

В сентябре Юпитер будет в знаке Рака, и это главный бонус месяца. Это планета удачи, которая даст представителям этого знака зодиака больше возможностей, чем обычно. Особенно повезёт тем, кто родился с 9 по 15 июля. Но, в целом, благотворное влияние Юпитера почувствуют все Раки.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на сентябрь гороскоп Рак Анжела Перл Гороскоп 2025
13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

