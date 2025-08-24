Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Вы узнаете:
- Что будет происходить во время "коридора затмений"
- Когда произойдут перемены в семье и появится новый доход
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Раков. Этот месяц будет временем возможностей, перемен и судьбоносных решений. Важно доверять процессу и не бояться идти в новое.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут два затмения и "коридор затмений" с 7 по 21 сентября. В такие периоды энергия будто закручивает нас в воронку, и события происходят естественно - так, как должно быть. Затмения показывают нам правду, убирают все лишнее и открывают путь к новому. Перл советует доверять затмениям — они ведут нас к лучшему.
У Раков затмения пройдут по оси третьего и девятого домов. Представителей этого знака зодиака ждут поездки, переезды, эмиграция, новые знания, преподавание, книги, масштабирование жизни, рост популярности. Возможно, именно в сентябре ваше имя станет на слуху. Перед Раками откроются новые перспективы.
Такие же затмения были в 2006–2007 годах.
"Вспомните, что тогда происходило в вашей жизни. Тогда вы масштабировали себя, преодолели страхи, вышли на новый уровень. Сейчас откроется схожая возможность", - сказала астролог.
2 сентября Сатурн, который был последние три года в девятом доме гороскопа, делает последний шаг назад и возвращается туда до 15 февраля. Это время пересмотра убеждений, ценностей, установки новых ориентиров. Может быть, вам нужно учиться, переехать или изменить мышление, чтобы достичь карьерных целей.
3 сентября Меркурий принесет Ракам новости от родственников, поездки, документы, транспорт, соседи. Может измениться окружение, появятся новые единомышленники.
6 сентября Уран разворачивается в двенадцатом доме гороскопа. Он принесёт неожиданные открытия, новые методики самопознания, психологию, духовные практики. В ноябре Уран вернётся в одиннадцатый дом гороскопа и принесет смену окружения, друзей, целей и мечтаний.
7 сентября — лунное затмение, которое откроет двери в сферу образования, эмиграции, поездок за границу, международных связей и публикаций. Возможно поступление на учёбу, начало преподавания, написание книги, новые философские взгляды. Это затмение проявляет нас в мире и может принести известность.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
19 сентября возможно пополнение семьи или сделка по недвижимости.
20 сентября Венера принесет Ракам хорошие новости, приятные знакомства, удачные покупки, новые курсы или клиентов, которые принесут доход.
21 сентября — солнечное затмение. Вас ждет переезд, изменения в окружении, новости у братьев/сестёр, перемены в семье, новые соседи, сделки с недвижимостью. Также изменится формат общения. Возможно у вас будет больше онлайн-работы или коммуникации.
В сентябре Юпитер будет в знаке Рака, и это главный бонус месяца. Это планета удачи, которая даст представителям этого знака зодиака больше возможностей, чем обычно. Особенно повезёт тем, кто родился с 9 по 15 июля. Но, в целом, благотворное влияние Юпитера почувствуют все Раки.
Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:
Вам также может быть интересно:
- Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 года
- Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события
- Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред