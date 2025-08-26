Укр
Читать на украинском
Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинаний

Анна Ярославская
26 августа 2025, 21:24
С 7 по 21 сентября желательно не принимать серьёзных решений — картина может быть искажённой.
Гороскоп на сентябрь 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первый месяц осени будет очень мощным из-за двух затмений - лунного и солнечного 7 и 21 числа.

У Скорпионов затмения пройдут по оси 5–11 домов, которые отвечают за любовь, окружение, друзей, радость жизни, удовольствия. И самое главное — любовь к себе.

"Умеете ли вы себя ценить? Позволяете ли себе радость, творчество, лёгкость, словно ребёнок, который открывает мир? Именно об этом будут говорить сентябрьские энергии", - сказала Перл.

Затмения в этих домах будут напоминать вам о 2006–2007 годах. Подумайте: что тогда происходило в вашей жизни — в любви, отношениях, с детьми, творчеством, хобби, коллективами, группами друзей. Девять лет назад (в 2015–2016) был полуцикл затмений — возможно, что-то похожее повторится.

Коридор затмений продлится с 7 по 21 сентября. В этот период лучше не принимать серьёзных решений — картина может быть искажённой. Делать выбор стоит до 7-го или после 21-го сентября.

2 сентября Сатурн возвращается в пятый дом гороскопа до 15 февраля 2026 года. Это время для того, чтобы навести порядок в романтических отношениях, в делах, связанных с детьми, или в творческих проектах. Возможно, вы решите создать семью, станете родителями или бабушкой/дедушкой. Может быть, оформите книгу, выставку, сыграете на сцене или, наконец, отправитесь в долгожданный отпуск. Сатурн требует серьёзности, планирования и ответственности.

3 сентября Меркурий принесет Скорпионам много встреч, приглашений, праздников, знакомств. С 3 по 19 сентября вы будете особенно активны в обществе.

6 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение в восьмом доме гороскопа. Это сектор финансов, чужих деньег, кредитов, наследства. До февраля он будет "идти назад". Это может замедлить финансовые проекты или вернуть вас к старым делам: раздел имущества, оформление алиментов, решение долговых вопросов. С ноября Уран снова затронет сферу партнёрства — произойдут неожиданные перемены.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 сентября лунное затмение высветит вопросы любви, романтических треугольников, отношений с детьми, а также темы творчества и признания. Это может быть награда, победа, успех, внимание публики. Это отличное время для блогеров и творческих людей.

19 сентября возможно в вашу жизнь вернутся люди из прошлого. Вы будете заниматься исследованиями семьи, архивов, будете заниматься духовными практиками.

В первые три недели сентября Венера принесет Скорпионам удачу в работе и финансах: премии, признание, хорошие новости. С 20-го вас ждут праздники, отдых с друзьями, новые знакомства, в том числе и онлайн.

21 сентября - солнечное затмение в 11-м доме гороскопа. Может появиться новая цель или мечта, новые полезные знакомства или даже покровители. Возможно, важное знакомство, которое повлияет на вашу жизнь надолго. Скорпионы получат признание и результаты своей работы.

С 23 сентября и до 5 ноября вы будете чувствовать силу, смелость, желание действовать. Это время начинаний, заявлений о себе, активных шагов.

Юпитер до следующего лета находится в девятом доме гороскопа — это сектор везения, обучения, путешествий, иностранных связей. Это прекрасный период для расширения горизонтов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

