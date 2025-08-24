Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

В первый месяц осени наступит время больших открытий и неожиданных перемен.

Вы узнаете:

Какие важные события ожидают Тельцов в сентябре

Как затмения повлияют на сферу любви и дружбы

Что будет происходить в финансовой сфере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Тельцов. Первый месяц осени будет очень важным и мощным, так как произойдут два затмения: лунное — 7 сентября и солнечное — 21 сентября. А значит, энергетика будет очень сильной, ведь с 7 по 21 сентября мы входим в коридор затмений.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, сентябрь будет насыщен событиями, которые станут судьбоносными и могут менять жизнь. Влияние затмений чувствуется не только в дни затмения, но и заранее — за месяц до, а также ещё несколько месяцев после.

Для Тельцов эти затмения активируют пятый и одиннадцатый дома гороскопа. Это сферы, связанные с любовью, детьми, радостью, творчеством, а также с друзьями и окружением. Но главный акцент будет на любви и умении радоваться жизни. Это время, когда важно разрешить себе быть собой, получать удовольствие и открываться новому. Из вашей жизни может уйти то, что мешает, или, наоборот, жизнь подарит вам новые отношения, ребёнка, друзей и события, которые принесут счастье.

Стоит помнить: затмения всегда убирают то, что мешает вашему счастью, и открывают новые возможности. Доверяйте этому процессу.

2 сентября Сатурн - планета серьёзности и порядка - возвращается из 12-го дома в ваш 11-й дом. Эта сфера касается окружения, друзей, групп людей, возможно, коллег или даже родственников. Сатурн пробыл там три года, а теперь сделает последний шаг назад — до 15 февраля. Этот период нужен, чтобы окончательно разобраться: кто вам нужен рядом, а с кем пора расстаться.

5 сентября Меркурий входит в пятый дом гороскопа. Это сектор любви, радости, детей, творчества. С 5 по 19 сентября вы можете получить важную новость, встретить человека, который станет очень близким, или узнаете о беременности/рождении ребёнка. Также это может быть радостная поездка, отдых, поход в театр, на выставку. Не исключена встреча с друзьями. Возможны новые хобби, увлечения, обучение чему-то творческому. А ещё 5-й дом связан с удачей и выигрышами — не исключено, что Тельцам повезёт в лотерее.

6 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение во втором доме финансов. Он будет менять вашу денежную сферу в ближайшие восемь лет. Это касается источников дохода, способов заработка и вашего финансового уровня. С ноября Уран снова вернётся в знак Тельца, чтобы трансформировать взгляды и намерения. До февраля эта планета поможет пересмотреть отношение к деньгам и к себе.

7 сентября — лунное затмение в 11-м доме. Оно может принести новости о друзьях. Возможны расставания, переезды, смена окружения. Это также может быть обновление круга общения, появление новых единомышленников. Ваши планы на будущее могут резко поменяться.

19 сентября Меркурий переходит в шестой дом гороскопа. В фокусе работа, здоровье и ежедневные дела. Возможны новые клиенты, рабочие документы, встречи с врачами, анализы, а также изменения в режиме, питании и спорте.

20 сентября — Венера входит в пятый дом гороскопа, где 21 сентября произойдёт солнечное затмение. Венера — планета радости, любви, денег и подарков. Это очень сильный знак: в вашу жизнь может прийти любовь, романтика, красивое событие или даже свадьба. Солнечное затмение в пятом доме также связано с детьми и творчеством. Это может быть важное событие в жизни детей, предложение руки и сердца, начало романа или творческого проекта.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 23 сентября будет акцент на работе, здоровье, ежедневной рутине. В сфере отношений появится страсть и энергия, желание действовать вместе с кем-то. Также есть риск конфликтов, если есть напряжение.

Весь сентябрь Юпитер будет находиться в третьем доме гороскопа, принося удачу в делах, связанных с родственниками, поездками, транспортом, документами и обучением. Это время, когда вы можете приобрести новые навыки, встретить учителя или получить поддержку.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

