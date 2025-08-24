Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Анна Ярославская
24 августа 2025, 20:46
324
В первый месяц осени наступит время больших открытий и неожиданных перемен.
Гороскоп, Телец, Анжела Перл
Гороскоп на сентябрь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay

Вы узнаете:

  • Какие важные события ожидают Тельцов в сентябре
  • Как затмения повлияют на сферу любви и дружбы
  • Что будет происходить в финансовой сфере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Тельцов. Первый месяц осени будет очень важным и мощным, так как произойдут два затмения: лунное — 7 сентября и солнечное — 21 сентября. А значит, энергетика будет очень сильной, ведь с 7 по 21 сентября мы входим в коридор затмений.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, сентябрь будет насыщен событиями, которые станут судьбоносными и могут менять жизнь. Влияние затмений чувствуется не только в дни затмения, но и заранее — за месяц до, а также ещё несколько месяцев после.

видео дня

Для Тельцов эти затмения активируют пятый и одиннадцатый дома гороскопа. Это сферы, связанные с любовью, детьми, радостью, творчеством, а также с друзьями и окружением. Но главный акцент будет на любви и умении радоваться жизни. Это время, когда важно разрешить себе быть собой, получать удовольствие и открываться новому. Из вашей жизни может уйти то, что мешает, или, наоборот, жизнь подарит вам новые отношения, ребёнка, друзей и события, которые принесут счастье.

Стоит помнить: затмения всегда убирают то, что мешает вашему счастью, и открывают новые возможности. Доверяйте этому процессу.

2 сентября Сатурн - планета серьёзности и порядка - возвращается из 12-го дома в ваш 11-й дом. Эта сфера касается окружения, друзей, групп людей, возможно, коллег или даже родственников. Сатурн пробыл там три года, а теперь сделает последний шаг назад — до 15 февраля. Этот период нужен, чтобы окончательно разобраться: кто вам нужен рядом, а с кем пора расстаться.

5 сентября Меркурий входит в пятый дом гороскопа. Это сектор любви, радости, детей, творчества. С 5 по 19 сентября вы можете получить важную новость, встретить человека, который станет очень близким, или узнаете о беременности/рождении ребёнка. Также это может быть радостная поездка, отдых, поход в театр, на выставку. Не исключена встреча с друзьями. Возможны новые хобби, увлечения, обучение чему-то творческому. А ещё 5-й дом связан с удачей и выигрышами — не исключено, что Тельцам повезёт в лотерее.

6 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение во втором доме финансов. Он будет менять вашу денежную сферу в ближайшие восемь лет. Это касается источников дохода, способов заработка и вашего финансового уровня. С ноября Уран снова вернётся в знак Тельца, чтобы трансформировать взгляды и намерения. До февраля эта планета поможет пересмотреть отношение к деньгам и к себе.

7 сентября — лунное затмение в 11-м доме. Оно может принести новости о друзьях. Возможны расставания, переезды, смена окружения. Это также может быть обновление круга общения, появление новых единомышленников. Ваши планы на будущее могут резко поменяться.

19 сентября Меркурий переходит в шестой дом гороскопа. В фокусе работа, здоровье и ежедневные дела. Возможны новые клиенты, рабочие документы, встречи с врачами, анализы, а также изменения в режиме, питании и спорте.

20 сентября — Венера входит в пятый дом гороскопа, где 21 сентября произойдёт солнечное затмение. Венера — планета радости, любви, денег и подарков. Это очень сильный знак: в вашу жизнь может прийти любовь, романтика, красивое событие или даже свадьба. Солнечное затмение в пятом доме также связано с детьми и творчеством. Это может быть важное событие в жизни детей, предложение руки и сердца, начало романа или творческого проекта.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 23 сентября будет акцент на работе, здоровье, ежедневной рутине. В сфере отношений появится страсть и энергия, желание действовать вместе с кем-то. Также есть риск конфликтов, если есть напряжение.

Весь сентябрь Юпитер будет находиться в третьем доме гороскопа, принося удачу в делах, связанных с родственниками, поездками, транспортом, документами и обучением. Это время, когда вы можете приобрести новые навыки, встретить учителя или получить поддержку.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Телец гороскоп на сентябрь гороскоп Телец Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

22:09Мир
Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

21:59Гороскоп
Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

20:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Последние новости

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

19:38

Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

19:27

На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

Реклама
19:22

Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

18:18

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

18:07

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра ХерсонаВидео

18:00

Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

17:41

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

Реклама
16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Реклама
12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять