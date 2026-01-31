Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Руслана Заклинская
31 января 2026, 05:08
14
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 1 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман
Гороскоп на 1 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 февраля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 1 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Медитация принесет облегчение. Суд в этот день вынесет решение в вашу пользу, если вы были вовлечены в дело, связанное с деньгами. Это принесет вам финансовую выгоду. Будьте осторожны как с друзьями, так и с незнакомцами. Ваша привлекательная и общительная личность покорит сердца. День действительно романтический. Вы проведете прекрасное время со своей второй половинкой. Вам может позвонить кто-то, с кем вы давно хотели поговорить. Это может вернуть много воспоминаний и снова перенести вас в то время.

Гороскоп на завтра - Телец

Люди этого знака зодиака, которые ведут бизнес из-за рубежа, вероятно, получат финансовую выгоду в этот день. Хорошее время для заключения брачного союза. Благоприятный день, ведь дела идут в вашу пользу, и вы будете на вершине мира. Ваш муж/жена может отказать вам в удовлетворении ваших потребностей в этот день, что в конечном итоге приведет к разочарованию. Бизнесменам стоит подумать о возобновлении своих планов в этот день.

Гороскоп на завтра - Близнецы

День, когда отдых будет важен. Поскольку вы в последнее время сталкиваетесь с большим психическим давлением, отдых и развлечения помогут расслабиться. Со всеми обязательствами и финансовыми операциями нужно обращаться осторожно. Следует заняться чем-то увлекательным и необычным с людьми дома. В этот день нет надежды на романтику. Можно тратить свободное время на любую деятельность. Грубое поведение вашего мужа/жены может отразиться на вас. Вы также можете страдать от головной боли из-за чрезмерных разговоров, поэтому общайтесь умеренно.

Гороскоп на завтра - Рак

Пусть ваша непредсказуемая натура не омрачит супружеские отношения. Обязательно избегайте этого, иначе впоследствии можете пожалеть. Исполнятся важные планы, которые принесут новые финансовые доходы. Вечер с друзьями будет хорошим и для удовольствия, и для планирования отпуска. В этот день вы не сможете выполнить ни одно из своих обещаний, что может раздражать любимого/любимую. В вашей повестке дня будут путешествия, развлечения и общение. На работе может не появиться помощь, что создаст стресс. Проведение времени с детьми принесет душевное спокойствие и счастье.

Гороскоп на завтра - Лев

Очень удачный день для здоровья. Ваше бодрое настроение придаст энергии и уверенности. Бизнесменам этого знака следует избегать родственников, которые просят финансовой помощи, но не возвращают ее. Прислушивайтесь к советам руководства перед изменениями, иначе это может вызвать их гнев. Кто-то может вас обмануть. Несмотря на насыщенный график, вы найдете время для себя и творческих занятий. Муж/жена может поделиться не очень приятными новостями, но в то же время приготовить блюдо-сюрприз, которое снимет усталость и истощение.

Гороскоп на завтра - Дева

Сохраняйте терпение, и ваши усилия вместе со здравым смыслом гарантируют успех. День полон энергии, ожидаются приятные сюрпризы. Здоровье пожилого человека в семье может вызвать напряжение. Вы почувствуете любовь своего любимого человека. В свободное время можно поиграть в любую игру, но будьте бдительны из-за возможности несчастного случая. Ваш партнер в этот день проявит больше заботы, а отец или старший брат могут сделать замечания – прислушайтесь и учтите их советы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

День, когда отдых особенно важен. Из-за недавнего большого психического давления отдых и развлечения помогут расслабиться. С помощью представителя противоположного пола вы, вероятно, получите финансовую выгоду в бизнесе или на работе. В вашем доме ожидается приятный вечер с гостями. Сердце в безопасности. Свободное время может быть потрачено на ненужные споры, что расстроит вас в конце дня. Здоровье мужа/жены может беспокоить. Общение с друзьями будет приятным, но чрезмерные разговоры по телефону могут вызвать головную боль.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Начните день с медитации и йоги для физической и психологической устойчивости. В начале дня возможны финансовые потери, которые могут испортить настроение. Делясь проблемами с семьей, вы почувствуете головокружение, а нежелание рассказывать важные вещи только усугубит сложности. Возможности для романтики появятся, но будут кратковременными. Те, кто далеко от дома, могут провести вечер в парке или тихом месте после завершения дел. Муж/жена будет в хорошем настроении, поэтому возможен сюрприз.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вас ждет хороший день, полный счастья. В этот день стоит дважды проверить инвестиционные предложения. День благоприятен для восстановления связей с семьей. Сердце бьется в ритме любви с вашим партнером. Представителям этого знака следует лучше понять себя и найти время на саморефлексию. Партнер будет в прекрасном настроении, помогите сделать этот день особенным. Начинайте любые проекты с чистого листа и сосредоточьтесь на работе.

Гороскоп на завтра - Козерог

Здоровье остается хорошим. В этот день вы можете научиться экономить деньги и использовать их эффективно. Благоприятное время для брачных союзов. Избегайте грубости в отношениях с партнером. Долгожданные события принесут облегчение. Супружеская жизнь может быть напряженной. Общение с людьми, которые вам не нравятся, может раздражать, поэтому выбирайте компанию мудро.

Гороскоп на завтра - Водолей

Не вмешивайтесь в дела любимого человека, чтобы избежать его гнева. Лучше занимайтесь своими делами, иначе это может создать зависимость. Супружеские пары могут тратить много денег на образование детей. Если общение идет сложно, думайте, прежде чем говорить, чтобы не потерять самообладание. Проводите время с любимым человеком, чтобы лучше узнать друг друга. Дети могут жаловаться на недостаток вашего внимания. В супружеской жизни день обещает счастье. Избегайте чрезмерного общения с коллегами, чтобы не провоцировать гнев семьи.

Гороскоп на завтра - Рыбы

День для расслабления. Сходите на массаж, чтобы снять напряжение. Те, кто переживал финансовый кризис, могут неожиданно получить деньги. Семейные дела помогут найти новых друзей, но будьте осторожны в выборе. Хорошие друзья — это сокровище, которое следует ценить. Оказывайте эмоциональную поддержку партнеру. Не тратьте время на ненужное, чтобы избежать проблем. Будет возможность провести время с любимым человеком. Возможен звонок от давнего знакомого, который вернет воспоминания.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:47Синоптик
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Реклама

Популярное

Ещё
"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Последние новости

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

Реклама
01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

Реклама
20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

Реклама
16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять