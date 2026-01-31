Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 1 февраля всем знакам зодиака.

Гороскоп на 1 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 1 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Гороскоп на завтра - Овен

Медитация принесет облегчение. Суд в этот день вынесет решение в вашу пользу, если вы были вовлечены в дело, связанное с деньгами. Это принесет вам финансовую выгоду. Будьте осторожны как с друзьями, так и с незнакомцами. Ваша привлекательная и общительная личность покорит сердца. День действительно романтический. Вы проведете прекрасное время со своей второй половинкой. Вам может позвонить кто-то, с кем вы давно хотели поговорить. Это может вернуть много воспоминаний и снова перенести вас в то время.

Гороскоп на завтра - Телец

Люди этого знака зодиака, которые ведут бизнес из-за рубежа, вероятно, получат финансовую выгоду в этот день. Хорошее время для заключения брачного союза. Благоприятный день, ведь дела идут в вашу пользу, и вы будете на вершине мира. Ваш муж/жена может отказать вам в удовлетворении ваших потребностей в этот день, что в конечном итоге приведет к разочарованию. Бизнесменам стоит подумать о возобновлении своих планов в этот день.

Гороскоп на завтра - Близнецы

День, когда отдых будет важен. Поскольку вы в последнее время сталкиваетесь с большим психическим давлением, отдых и развлечения помогут расслабиться. Со всеми обязательствами и финансовыми операциями нужно обращаться осторожно. Следует заняться чем-то увлекательным и необычным с людьми дома. В этот день нет надежды на романтику. Можно тратить свободное время на любую деятельность. Грубое поведение вашего мужа/жены может отразиться на вас. Вы также можете страдать от головной боли из-за чрезмерных разговоров, поэтому общайтесь умеренно.

Гороскоп на завтра - Рак

Пусть ваша непредсказуемая натура не омрачит супружеские отношения. Обязательно избегайте этого, иначе впоследствии можете пожалеть. Исполнятся важные планы, которые принесут новые финансовые доходы. Вечер с друзьями будет хорошим и для удовольствия, и для планирования отпуска. В этот день вы не сможете выполнить ни одно из своих обещаний, что может раздражать любимого/любимую. В вашей повестке дня будут путешествия, развлечения и общение. На работе может не появиться помощь, что создаст стресс. Проведение времени с детьми принесет душевное спокойствие и счастье.

Гороскоп на завтра - Лев

Очень удачный день для здоровья. Ваше бодрое настроение придаст энергии и уверенности. Бизнесменам этого знака следует избегать родственников, которые просят финансовой помощи, но не возвращают ее. Прислушивайтесь к советам руководства перед изменениями, иначе это может вызвать их гнев. Кто-то может вас обмануть. Несмотря на насыщенный график, вы найдете время для себя и творческих занятий. Муж/жена может поделиться не очень приятными новостями, но в то же время приготовить блюдо-сюрприз, которое снимет усталость и истощение.

Гороскоп на завтра - Дева

Сохраняйте терпение, и ваши усилия вместе со здравым смыслом гарантируют успех. День полон энергии, ожидаются приятные сюрпризы. Здоровье пожилого человека в семье может вызвать напряжение. Вы почувствуете любовь своего любимого человека. В свободное время можно поиграть в любую игру, но будьте бдительны из-за возможности несчастного случая. Ваш партнер в этот день проявит больше заботы, а отец или старший брат могут сделать замечания – прислушайтесь и учтите их советы.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

День, когда отдых особенно важен. Из-за недавнего большого психического давления отдых и развлечения помогут расслабиться. С помощью представителя противоположного пола вы, вероятно, получите финансовую выгоду в бизнесе или на работе. В вашем доме ожидается приятный вечер с гостями. Сердце в безопасности. Свободное время может быть потрачено на ненужные споры, что расстроит вас в конце дня. Здоровье мужа/жены может беспокоить. Общение с друзьями будет приятным, но чрезмерные разговоры по телефону могут вызвать головную боль.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Начните день с медитации и йоги для физической и психологической устойчивости. В начале дня возможны финансовые потери, которые могут испортить настроение. Делясь проблемами с семьей, вы почувствуете головокружение, а нежелание рассказывать важные вещи только усугубит сложности. Возможности для романтики появятся, но будут кратковременными. Те, кто далеко от дома, могут провести вечер в парке или тихом месте после завершения дел. Муж/жена будет в хорошем настроении, поэтому возможен сюрприз.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вас ждет хороший день, полный счастья. В этот день стоит дважды проверить инвестиционные предложения. День благоприятен для восстановления связей с семьей. Сердце бьется в ритме любви с вашим партнером. Представителям этого знака следует лучше понять себя и найти время на саморефлексию. Партнер будет в прекрасном настроении, помогите сделать этот день особенным. Начинайте любые проекты с чистого листа и сосредоточьтесь на работе.

Гороскоп на завтра - Козерог

Здоровье остается хорошим. В этот день вы можете научиться экономить деньги и использовать их эффективно. Благоприятное время для брачных союзов. Избегайте грубости в отношениях с партнером. Долгожданные события принесут облегчение. Супружеская жизнь может быть напряженной. Общение с людьми, которые вам не нравятся, может раздражать, поэтому выбирайте компанию мудро.

Гороскоп на завтра - Водолей

Не вмешивайтесь в дела любимого человека, чтобы избежать его гнева. Лучше занимайтесь своими делами, иначе это может создать зависимость. Супружеские пары могут тратить много денег на образование детей. Если общение идет сложно, думайте, прежде чем говорить, чтобы не потерять самообладание. Проводите время с любимым человеком, чтобы лучше узнать друг друга. Дети могут жаловаться на недостаток вашего внимания. В супружеской жизни день обещает счастье. Избегайте чрезмерного общения с коллегами, чтобы не провоцировать гнев семьи.

Гороскоп на завтра - Рыбы

День для расслабления. Сходите на массаж, чтобы снять напряжение. Те, кто переживал финансовый кризис, могут неожиданно получить деньги. Семейные дела помогут найти новых друзей, но будьте осторожны в выборе. Хорошие друзья — это сокровище, которое следует ценить. Оказывайте эмоциональную поддержку партнеру. Не тратьте время на ненужное, чтобы избежать проблем. Будет возможность провести время с любимым человеком. Возможен звонок от давнего знакомого, который вернет воспоминания.

