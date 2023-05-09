Гороскоп на завтра 10 мая 2023: Девам – неожиданный звонок, Рыбам – вещий сон

Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо отправиться в дом престарелых, а кому провести день с близкими.

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Гороскоп на завтра 10 мая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 10 мая показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на середу.

Гороскоп на завтра – Овен

У вас, вероятно, будет настроение пообщаться с близкими. Попросите детей и партнера остаться дома с вами. Приготовьте попкорн и достаньте настольные игры. Вы удивитесь, насколько веселым может быть тихий день дома. Вечером закажите пиццу и посмотрите фильм.

Гороскоп на завтра – Телец

Статья или телепередача могут заставить ваш разум крутиться в самых странных направлениях. Вы могли бы, наконец, признать свое увлечение или, возможно, обнаружить интерес к толкованию снов. Позвольте себе заниматься своими интересами. Иногда вы не тратите время на изучение тем, которые не считаете "серьезными". Вперед, исследуйте свою темную сторону!

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Если вы думали о том, чтобы написать роман или заняться масляной живописью, это тот день, когда нужно начать. Никаких оправданий. У вас такой же талант, как и у любого другого, так почему бы им не воспользоваться? Возможно, вам будет полезно присоединиться к писательской группе или записаться на мастер-класс по рисованию, хотя бы для того, чтобы помочь вам начать работу и сохранять мотивацию. Присоединяйтесь к группе поддержки художников. Они поймут.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы убираете в доме, как человек с проблемами внимания. Вы никогда не зацикливаетесь на одной задаче. Зеркала и столешницы в ванной моются, но не пол. Старайтесь убирать тщательно, по одной комнате за раз. Даже если вы не обойдете весь дом, вы получите некоторое удовлетворение от осознания того, что некоторые его части безупречны полностью.

Гороскоп на завтра – Лев

Вам, возможно, нужно быть более самоотверженным. Вы можете стонать от обязательств и ожиданий, возложенных на вас, но вы делаете то, что от вас ожидают. К своему большому удивлению, вы на самом деле обнаруживаете, что получаете от этого опыта больше, чем вкладываете в него. Вы можете посетить дом престарелых и быть очарованным историями военных лет. Держите разум и сердце открытыми. Вы будете щедро вознаграждены.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы можете получить письмо или телефонный звонок, который побудит вас к действию. Вы можете осознать, насколько вы близки к достижению долгосрочной цели, и использовать свою энергию для последнего рывка к финишу. Теперь, когда цель видна, вы уже думаете о том, какой будет ваша следующая. "Всегда вперед" — ваш девиз.

Гороскоп на завтра – Весы

Возможно, это не ваш любимый способ провести день, но это было бы идеальное время, чтобы закончить задачи, которые накопились дома, Весы. Было бы неплохо наверстать упущенное в уборке или стать более организованным в доме. Да, Весы, это значит выбросить прошлогодние газеты и журналы.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы посвятили себя тому, чтобы тратить драгоценное личное время на домашние дела, но некоторые вещи необходимо доделать. Если вы еще не выстирали все белье и не прочитали все журналы, то сначала займитесь этим. Их выполнение мотивирует вас перейти к следующему заданию. Прежде чем вы о нем узнаете, вы будете сидеть красиво в аккуратном пространстве.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вы заядлый читатель, можете столкнуться с некоторыми идеями, которые вдохновят вас на собственные идеи. Возможно, вы прочитали что-то, что дало вам идею для короткого рассказа. Может быть, интервью с известным музыкантом возродит в вас желание играть на фортепиано. Обратите внимание на эти стремления. Запишите их. Когда вы просмотрите их через несколько дней, вы увидите, какие из них все еще оказывают на вас сильное влияние.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерог, вы можете прожить запутанную встречи с другом или коллегой. Он или она может прийти к вам за советом, но стесняться раскрывать специфику проблемы. Вам будет казаться, что вас попросили выступить посредником в споре, хотя вы знаете только одну сторону истории. Потерпите. Аккуратно исследуйте собеседника для получения более подробной информации.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолей, вы чувствуете себя сильным, энергичным и, вероятно, вдохновлены на настоящую работу по дому. Сосредоточьтесь на самых обыденных делах, таких как перестановка книжных полок или просмотр одежды, которую вы больше не носите. Этот день не будет олицетворением интеллектуальной деятельности, но вы будете вознаграждены опрятным жилым помещением.

Гороскоп на завтра – Рыбы

То, что вы прочтете в этот день, может сильно повлиять на вашу жизнь. Обратите особое внимание на психологию сна. Вы можете найти объяснение повторяющемуся сну. Точность описания может остановить вас и вызвать желание прочитать больше. Вы правы, что заинтересованы. Вы обязательно узнаете больше о себе, изучая этот сон.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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