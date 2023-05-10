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Гороскоп на завтра 11 мая 2023: Рыбам – много приглашений, Львам – плохие покупки

Елизавета Бельмас
10 мая 2023, 13:13 обновлено 10 мая, 13:31
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо избегать необдуманных покупок, а кому остаться в одиночестве.
Гороскоп на завтра 11 мая 2023
Гороскоп на завтра 11 мая 2023 / коллаж: Главред, фото: Pexels, depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 11 мая показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Гороскоп на завтра – Овен

Вы можете заняться своей духовной практикой или учебой. Вы можете прочитать книгу на эту тему, посетить лекцию или заняться какой-либо дисциплиной, например йогой или медитацией. Единственное предостережение — не пытайтесь сделать слишком много сразу. Вы можете утомить себя. Сосредоточьтесь на чем-то одном.

Гороскоп на завтра – Телец

Физическое удовольствие может быть в этот день на первом месте в вашем списке приоритетов. Возможно, вы захотите пойти в свой любимый ресторан и вкусно поесть, включая вино, закуски и десерт. Или вы можете почувствовать себя особенно энергичным и захотеть пригласить своего партнера на полноценную спа-процедуру. Какими бы ни были ваши желания, проявите некоторую сдержанность и бережливость.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Любовные дела могут оказаться слишком напряженными. Возможно, у вас будет тяжелая неделя. Ваш партнер может быть особенно требовательным к вашему времени и энергии. Это может быть хороший день, чтобы провести некоторое время в одиночестве. Сходите на массаж, в сауну или джакузи в одиночестве и просто расслабьтесь. Так вы будете более отдохнувшими, когда встретитесь с любимым человеком вечером.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы надеялись на спокойный день на работе, но в вашу сторону может поступить слишком много звонков. Возможно, вам придется жонглировать несколькими одновременно. Не пытайтесь справиться со всеми проблемами. Упражняйтесь в своих способностях в приоритетах и позаботьтесь о самом важном в первую очередь. Пусть другие ждут, если это необходимо.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы собирались пойти за покупками? Если можете, отложи до следующего дня. Вас может соблазнить слишком много вещей, которые кажутся замечательными в магазине, но приносят только неудобства, когда вы приносите их домой. Если идти обязательно, постарайтесь обойти магазины, где вы можете попасть в эту ловушку.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы выглядите особенно привлекательно и это творит чудеса с вашей самооценкой. Даже члены вашей семьи это заметят. Но вам, вероятно, больше захочется остаться дома, чем выйти на улицу. Если вы хотите, чтобы романтический партнер заметил, как вы выглядите, было бы неплохо пригласить его посетить ваш дом. Вы сможете остаться дома и по-прежнему будете восхищаться тем, кого любите больше всего!

Гороскоп на завтра – Весы

Вы, возможно, захотите безоговорочно признаться в любви. Это нормально, если вы были молчаливы какое-то время, хотя вы можете сокрушить признанием своего партнера. Если отношения новые, будьте осторожны! Это может оказаться слишком ранним признанием. В ответ ваш друг может отступить или даже исчезнуть. Используйте сдержанность, иначе вы можете получить эффект, противоположный желаемому.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня друг может предложить вам подарок. Это могут быть деньги, услуги, время, предметы, которые вам нужны, или что-то еще. Будьте разборчивы в том, что вы принимаете, и убедитесь, что вы предлагаете взаимность. Настаивайте, если нужно. Каким бы щедрым ни был ваш друг сейчас, позже он или она может почувствовать себя использованным или попросить о некоторых услугах, которые вы не желаете выполнять. Примите любезно, в пределах ограничений.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Искушение оказаться в центре внимания может быть слишком сильным, чтобы ему сопротивляться. Кто-то может попросить вас рассказать историю. Ваш дар со словами и ярким воображением должен сослужить вам хорошую службу. Будьте кратки. Оцените свое выступление, наблюдая за выражением лиц аудитории. Сделайте это правильно, и вас попросят выступить снова.

Гороскоп на завтра – Козерог

Встреча может принести вам много хороших новостей и полезной информации. Проблема в том, что их может быть слишком много. Вам захочется запомнить все это, но ваша память может быть не такой острой, как обычно. Прежде чем пойти на встречу, возьмите блокнот и ручку. Таким образом, вы можете записать все, что хотите изучить позже.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеи, как правило, наслаждаются своими снами, как процессом сновидения, так и его последующим анализом. Но вечером у вас может быть слишком много задач, чтобы следить за всеми. Хотя вы, вероятно, вспомните самые важные моменты из сна, может быть неприятно, если вы забудете что-то из них. Это может быть именно тот день, чтобы начать дневник сновидений, если у вас его нет.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Может прийти слишком много приглашений на светские мероприятия. Это может быть один вечер, когда вы хотите расслабиться дома, но вы не захотите никому отказать. Проанализируйте каждое приглашение. Учитывайте место, хозяина, других гостей — все, что кажется вам наиболее значимым. Посещайте только те, которые, по вашему мнению, вам действительно понравятся. Следуйте за своим сердцем.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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