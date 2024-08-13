Гороскоп на завтра 14 августа: Стрельцам - интригующие перемены, Водолеям - удачный день

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 14 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на 14 августа 2024 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на 14 августа, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра - Овен

Деньги: Ваши счастливые числа 2, 46, 51, 42 и 36. Сегодня ждите небольшой финансовой удачи.

Карьера: Коллега будет иметь для вас ценную информацию на работе. На работе будет интересный день. Не тратьте много денег в Интернете или в магазинах.

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Здоровье: Вы здоровы, но сегодня вам стоит обратить внимание на свое горло и/или желудок. Ваша иммунная система более чувствительна, чем обычно.

Гороскоп на завтра - Телец

Деньги: Мир всегда на вашей стороне.

Карьера: Подумайте о том, чтобы использовать свои творческие способности, чтобы сделать то, чего вы всегда хотели. Веселый проект может быть именно тем, что вам нужно.

Здоровье: Используйте вечер, чтобы снять стресс и очистить свой разум. Мысли могут быть всепоглощающими, но научиться отключать их важно для хорошего психического здоровья.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Деньги: Фиолетовый цвет сегодня будет иметь для вас счастливое значение. Однако играть на деньги, которых у вас нет, - не лучшее решение.

Карьера: В финансовом плане сегодня вы переживете некоторые взлеты и падения, но вскоре появится возможность заработать много денег.

Здоровье: Вашим слабым местом будет спина, поэтому будьте осторожны сегодня. Сократите потребление алкоголя.

Гороскоп на завтра - Рак

Деньги: Желтый цвет станет вашим счастливым цветом дня. Наденьте что-то желтое, если возможно, чтобы еще больше привлечь вибрацию счастья.

Карьера: Трудоустроенные знаки медленно, но уверенно выгорают по выбранной профессии. Знаки безработицы сегодня встретят очень интересную возможность работы.

Здоровье: Возможно, что у вас будут легкие проблемы с артериальным давлением, если у вас были проблемы с этим.

Гороскоп на завтра - Лев

Деньги: Ваши знания могут принести вам удачу.

Карьера: Вы от природы замечательные коммуникаторы. Используйте этот навык, чтобы сегодня урегулировать конфликт в офисе.

Здоровье: Используйте свое мнение, чтобы оценить, что вам нужно учесть в вашем образе жизни, если вам чего-то не хватает.

Гороскоп на завтра - Дева

Деньги: Числа 73, 5, 38, 28 и 10 принесут вам большое количество удачи.

Карьера: Упорно работайте, потому что ваш начальник может искать людей для увольнения. В финансовом плане у вас все хорошо.

Здоровье: Вы абсолютно здоровы и готовы к действиям. Если вам не хочется тренироваться, возможно, просто прогуляйтесь перед сном.

Гороскоп на завтра - Весы

Деньги: Сегодня вы будете иметь много удачи благодаря энергии, которую посылает вам Юпитер. Число 9 принесет вам удачу.

Карьера: Новые возможности, где вы можете продемонстрировать свой интеллект и ваши навыки появятся, и вам не придется беспокоиться о деньгах.

Здоровье: Медитация и йога могут помочь вам почувствовать себя более сосредоточенными. Вы сегодня немного напряжены.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 56 и 4. Вы можете найти деньги, которые просто лежат на улице.

Карьера: Убедитесь, что вас услышали. Если вы хотите внести изменения в работу, вам нужно уметь высказываться. Не инвестируйте в фондовый рынок сегодня.

Здоровье: Обработанная пища очень вредна для вас. Попробуйте чаще смотреть на этикетки, когда покупаете продукты. Было бы хорошо для вас и вашего кошелька, если бы вы сегодня не ели вне дома.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Деньги: Числа 24 и 95 принесут вам удачу.

Карьера: Вы можете получить деловой совет от очень умного Льва на высокой должности. Совсем скоро на вашей работе произойдут перемены.

Здоровье: Вы выглядите и чувствуете себя хорошо, хотя чувствуете, будто в воздухе витает напряжение. Подбодрите себя сегодня.

Гороскоп на завтра - Козерог

Деньги: Сегодня ваши счастливые числа 89, 92, 1, 3 и 17. Вселенная посылает вам счастливую энергию, которую излучает планета Юпитер.

Карьера: В финансовом плане у вас все хорошо, но вам нужно оплатить все долги, которые у вас могут возникнуть. Если ваша карьера связана с писательской деятельностью, вы, вероятно, не будете чувствовать такого вдохновения, как обычно.

Здоровье: Попробуйте делать больше кардио упражнений в этот день. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество белка. Лучше всего, если вы сегодня не будете употреблять алкоголь.

Гороскоп на завтра - Водолей

Деньги: Сегодня у вас будет чрезвычайно удачный день. Юпитер посылает хорошую энергию.

Карьера: Если вы работаете в розничной торговле, очень вероятно, что вы поссоритесь на работе. Ваш стиль общения может быть более агрессивным из-за энергии, которую выделяет Меркурий.

Здоровье: Сейчас было бы лучше всего, если бы Водолеи с чувствительной иммунной системой не выходили на улицу так часто. Пейте много жидкости.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 5, 33, 29, 10 и 84. Сегодня воздержитесь от игр на удачу.

Карьера: На работе будет прохладная атмосфера. Каждый просто выполняет свою работу и следит, чтобы все было сделано. Хороший день для инвестирования.

Здоровье: Сегодня у вас могут возникнуть проблемы с дыханием. Убедитесь, что вы держитесь подальше от сигарет. Защитите себя.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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