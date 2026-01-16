Укр
Читать на украинском
  Новости
  Гороскоп

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

Руслана Заклинская
16 января 2026, 12:35
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 17 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача
Гороскоп на 17 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 января
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 17 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Развлечения в этот день должны включать спортивные занятия и мероприятия на свежем воздухе. У вас появятся блестящие новые идеи, которые принесут финансовую прибыль. Недоразумения с любимыми разрешатся. Будьте осторожны, ведь влюбленность в этот день может стать для вас святотатством. Вы можете тратить свободное время на ненужные споры, что в конце дня огорчит вас. Ваш муж или жена может сомневаться в вас из-за плотного графика, но в конце дня он или она поймет вас и обнимет. В этот день ваша семья будет рада видеть вас в добром здравии.

Гороскоп на завтра - Телец

Мотивируйте себя быть более оптимистичными — это придаст уверенности и поможет избавиться от негативных эмоций. В этот день возможны расходы, связанные со здоровьем партнера, но сбережения пригодятся. Вы хорошо проведете время с друзьями, однако будьте внимательны за рулем. Время освежить дружбу и заняться интеллектуальными делами. В этот день вас ждет искренний романтический разговор с мужем или женой и приятный отдых за просмотром хорошего фильма.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы будете наслаждаться спокойным отдыхом. В этот день неожиданно поступят деньги от должника, что приятно удивит. Важно прислушиваться к советам других. Любовь наполнит день яркими эмоциями, а шопинг может принести удачную покупку. Супружеские отношения будут особенно теплыми, а сам день подарит ощущение медленного течения времени и желанное обновление.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваша личность в этот день будет привлекать, как духи. Наибольшие шансы на финансовую прибыль появятся вечером, ведь ранее одолженные средства могут быстро вернуться. Новые отношения будут длительными и полезными. День может немного омрачить вмешательство родственников мужа или жены. Вы хотели бы провести время с близкими сердцу людьми, но не получится. Муж или жена может расстроиться, узнав тайну из вашего прошлого. В этот день вы осознаете, что близкие — ваш постоянный источник счастья и радости.

Гороскоп на завтра - Лев

Приложите серьезные усилия для самосовершенствования. В этот день судебное решение по финансовому делу может быть в вашу пользу и принести прибыль. Работайте ради благополучия семьи, руководствуясь любовью, а не жадностью. Настроение могут испортить резкие слова любимого человека. Осознайте ценность своего времени и избегайте общения, порождающего проблемы. Супружеские отношения потребуют пространства, а недоразумения с родными могут вызвать раздражение.

Гороскоп на завтра - Дева

Вы заметите, что люди вокруг очень требовательны — не обещайте больше, чем можете выполнить, и не изнуряйте себя, пытаясь угодить другим. В этот день те, кто инвестировал деньги по совету незнакомца, скорее всего, получат выгоду. Дети будут помогать вам по хозяйству. Время, работа, деньги, друзья и семья будут с одной стороны, а вы с партнером — с другой, сосредоточенные друг на друге. В этот день вам понравится прогуливаться под ясным небом и дышать чистым воздухом. Вы сохраните внутреннее спокойствие, что положительно скажется на всем дне. Благодаря теплу мужа или жены вы будете чувствовать себя по-королевски, а посещение спа может подарить ощущение обновления.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Настройте мысли на позитив, преодолевая страх, иначе он будет сдерживать вас. Финансовое положение улучшится благодаря возврату просроченных платежей. Время с родственниками будет полезным. В этот день вам будет сложно выразить чувства любимому человеку, зато появится желание заняться любимыми делами с детства. Грубое поведение мужа или жены может повлиять на настроение. Дисциплина станет ключом к успеху — начните с упорядочения собственного пространства.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Формируйте мысли на позитив, преодолевая страх, иначе он будет сдерживать вас. В этот день с помощью близкого друга некоторые бизнесмены могут получить финансовую выгоду, что поможет решить часть проблем. Кто-то из знакомых может слишком остро реагировать на денежные вопросы, создавая напряжение дома. Любимый человек сделает все, чтобы вы были счастливы. В этот день вечером захочется прогуляться на террасе или в парке. Муж или жена приятно удивит, а скучный на первый взгляд день можно сделать ярче, добавив креатива.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Мотивируйте себя быть более оптимистичными — это повысит уверенность в себе и гибкость и поможет избавиться от негативных эмоций. В этот день вы сможете зарабатывать деньги без посторонней помощи. Делайте то, что приносит вам радость, но старайтесь не вмешиваться в чужие дела. Не сомневайтесь в верности любимого человека. Представителям этого знака зодиака важно лучше понять себя. Если чувствуете растерянность в толпе, найдите время для уединения и самооценки. В этот день вас с мужем или женой ждет глубокий, душевный романтический разговор. Хороший сон — лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваша добрая натура в этот день принесет много счастливых моментов. Появится желание быстро заработать деньги. Очарование поможет завести новых друзей. Большую часть времени вы можете провести дома, однако вечером осознаете ценность времени. Партнер может запутать вас, что даже спровоцирует мысли о разрыве отношений. Встреча со старым другом напомнит, как быстро летит время.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день вы можете столкнуться с неудачами из-за проблем со здоровьем, которые помешают выполнить важное задание. Используйте свои аргументы, чтобы продвинуться вперед. Человек с большими планами и идеями привлечет ваше внимание, но проверьте его перед любыми инвестициями. Прислушивайтесь к советам руководства перед изменениями, чтобы избежать их гнева. Мечты и реальность сегодня смешаются. Это день, когда попытка выделить время для себя может потерпеть неудачу. Встреча с друзьями, которых давно не видели, будет приятной, но договаривайтесь заранее, чтобы не потратить время зря.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вечера в кинотеатре или ужин с мужем или женой поддержат вас в расслабленном и прекрасном настроении. Хронические заболевания могут беспокоить, и, возможно, придется потратить время и деньги на больницу. Доминирующее отношение к родным только вызовет бесполезные споры и критику. День обещает приятные моменты в любовной жизни. Разочарованные в деньгах, любви или семье, вы можете обратиться к духовному наставнику за божественным наслаждением. Жизнь становится волшебной, и вы почувствуете это сегодня. Однако близкие не всегда поймут ваши мысли, что может вызвать стресс.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
