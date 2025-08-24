Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

Руслана Заклинская
24 августа 2025, 17:41
372
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 25 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль
Гороскоп на 25 августа 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 августа
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 25 августапоможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Придерживайтесь сбалансированной диеты, чтобы улучшить свое физическое здоровье. Ваш старый друг может посоветовать вам, как получить больше прибыли в бизнесе в этот день. Если вы следуете его/ее совету, вам точно повезет. Друзья и родственники будут требовать больше внимания, но это идеальное время, чтобы закрыть дверь для мира и побаловать себя по-королевски. В этот день ваш уровень энергии на рабочем месте будет оставаться низким из-за некоторых семейных проблем. Бизнесменам под этим знаком нужно следить за своими партнерами, поскольку они могут навредить. Путешествия позволят вам увидеть новые места и встретить важных людей.

Гороскоп на завтра - Телец

Слишком много забот и стресса может разрушить ваше здоровье. Вам следует избегать путаницы и разочарования, чтобы сохранить ясность ума. Люди, которые купили землю, а теперь хотят ее продать, в этот день могут найти хорошего покупателя и получить неплохую сумму. Рискуйте чем-то благородным и стоящим ради своей семьи. Не бойтесь, потому что упущенная возможность может никогда не вернуться. Вы, вероятно, выиграете, если хорошо представите свои идеи и проявите решительность и энтузиазм на работе. В этот день вам следует стараться вовремя выполнять свои задачи. Помните, что дома вас ждет кто-то, кто нуждается в вашем внимании.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Давление со стороны руководства на работе и ссоры дома могут вызвать стресс, что помешает вашей концентрации на работе. Используйте то, что уже имеете, прежде чем спешить покупать больше. Соберитесь с семьей или близкими друзьями, чтобы сделать этот день особенным. Ваш любимый человек может выглядеть немного раздраженным, что усилит давление на ваш разум. В этот день бизнесменов ожидают хорошие возможности: внезапная деловая поездка даст положительные результаты. Кто-то из вашего прошлого вероятно свяжется с вами и сделает этот день незабываемым. Ваш спутник жизни поднимет настроение несколькими приятными сюрпризами.

Гороскоп на завтра - Рак

Займитесь творческой работой. Ваша привычка сидеть без дела может навредить душевному спокойствию. Кто-то с большими планами и идеями привлечет ваше внимание - проверьте достоверность и искренность этого человека, прежде чем инвестировать. Оставьте прошлое позади и ожидайте светлых и счастливых времен впереди. Ваши усилия окажутся результативными. В этот день вы почувствуете любовь любимого человека вокруг себя. Это будет по-настоящему замечательное время. Ваша творческая работа поразит окружающих и принесет вам искреннюю благодарность. Старшие представители этого знака зодиака в свободное время могут встретиться со старыми друзьями.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день вы будете очень активными и ловкими. Ваше здоровье полностью поддержит вас. Экономическая ситуация вероятно улучшится: если вы одолжили кому-то деньги, есть шанс получить их обратно. Шопинг принесет вам большое удовольствие и укрепит взаимопонимание между вами. На работе возможно продвижение. Вы также можете прекрасно провести время за чтением интересного журнала или романа.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день вы заметите, что люди вокруг слишком требовательны - не обещайте больше, чем сможете выполнить, и не изнуряйте себя, пытаясь угодить другим. Расходы будут расти, однако увеличение доходов поможет справиться со счетами. Мечтательность может привести к проблемам, поэтому не перекладывайте свою работу на других. Путешествия, развлечения и общение также войдут в повестку дня. Однако день может оказаться не слишком удачным из-за возможных разногласий.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша уверенность в себе и легкий рабочий график дадут вам в этот день достаточно времени для отдыха. Вы получите выгоду от комиссионных, дивидендов или роялти. Это хорошее время для восстановления связей с родственниками. Запланируйте что-то особенное на вечер и сделайте его максимально романтичным. Поддержка старших и коллег на работе укрепит ваш моральный дух. Помните о ценности своего времени - пребывание среди людей, которых трудно понять, лишь принесет новые проблемы. В этот день ваш брак может подарить вам одни из лучших моментов в жизни.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваш вечер будет обозначен смешанными эмоциями, которые могут держать вас в напряжении. Но не стоит сильно волноваться - ваше счастье принесет больше радости, чем разочарований. Если вы хотите стать финансово сильными в будущем, то стоит начать экономить деньги уже в этот день. Дети будут нуждаться во внимании, но в то же время дарить счастье. Общайтесь в этот день с опытными людьми и учитесь на их советах. В этот день у вас будет достаточно времени, чтобы провести его с мужем или женой. И хотя не все пойдет так, как вы планировали, вы проведете замечательное время со своей второй половинкой.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Избегайте высококалорийной пищи и занимайтесь физическими упражнениями. В этот день вы можете получить значительную прибыль в бизнесе и поднять его на новые высоты. Короткая поездка к родственнику принесет ощущение комфорта и станет передышкой от ежедневного напряженного графика. Смена работы подарит душевное удовлетворение. Безграничная креативность и энтузиазм поведут вас к еще одному плодотворному дню.

Гороскоп на завтра - Козерог

Стресс может вызвать легкое недомогание, поэтому стоит провести время среди друзей и семьи, чтобы расслабиться. Финансовые трудности отступают благодаря поддержке родителей. Люди подарят вам новые надежды и мечты, однако многое будет зависеть от ваших собственных усилий. Не передавайте важные файлы руководителю, пока не убедитесь, что все выполнено безупречно. В этот день вечером вы почувствуете желание выйти на прогулку. Ваш супруг или супруга может намеренно причинить вам неприятности в этот день, что оставит неприятный осадок на некоторое время.

Гороскоп на завтра - Водолей

Снимите напряжение, чтобы сохранить душевное спокойствие. Рекомендуются инвестиции, но обязательно обратитесь за квалифицированным советом. В этот период также хорошо сообщить родителям о ваших новых проектах и планах. Личные отношения остаются деликатными и уязвимыми. Коллеги-женщины будут полезными в выполнении новой работы. В свободное время в этот день вы сможете выполнить задачи, которые раньше планировали, но не имели возможности реализовать.

Гороскоп на завтра - Рыбы.

Успех прошлых начинаний повысит вашу уверенность. Люди, которые купили землю, а теперь хотят ее продать, в этот день могут найти хорошего покупателя и получить за нее неплохую сумму. Этот день прекрасно подходит для реализации новых проектов и планов. Далекий родственник может посетить ваш дом без предварительного уведомления, что может занять большую часть вашего времени. Ваша супружеская жизнь в этот день полна веселья, удовольствия и блаженства.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:37Война
Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

18:18Мир
За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра Херсона

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра Херсона

18:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

Последние новости

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

18:18

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

18:07

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра ХерсонаВидео

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
18:00

Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

17:41

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

Реклама
16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

Реклама
14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

Реклама
10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять