Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта Таро для Овна на эту неделю: Колесо Фортуны

Значение: У вас большое эго (и сердце, так что вы все еще очаровательны), и оно хочет перемен. Вам не нравятся некоторые места или позиции, в которых вы чувствуете себя застрявшими, и вы хотите вырваться на свободу. Перемены назрели. Мотивация есть... но есть ли у вас план?

Что ж, сейчас самое время, Овны. Используйте энергию Льва и Девы на этой неделе, чтобы предпринять прагматичные шаги, которые заставят вас двигаться, начнут движение и активизируют новую эру.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Тройка Кубков

Значение: Тельцы просто хотят веселиться! Это правда. Ведь вами управляет Венера, богиня удовольствий. Тройка Кубков заставляет вас чувствовать, что жизнь проносится мимо слишком быстро, куда уже делся этот год, верно? Верно.

Так что сделайте шаг назад и выделите неделю на то, чтобы просто заняться теми вещами, местами, людьми, занятиями и ритуалами, которые приносят вам наибольшую радость, удовольствие, волнение, комфорт и развлечения. Жизнь дана для того, чтобы жить хорошо, и покажите нам, как это делается.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Четверка Жезлов

Значение: Немногие понимают, насколько амбициозными и даже жестокими могут быть Близнецы (а я - один из них, поэтому могу это утверждать). Мы любим идти вперед, прогрессировать, зарабатывать деньги, быть вознагражденными и признанными, ярко сиять. Четверка Жезлов - это приглашение возвыситься на этой неделе. Будьте смелее и воплощайте в жизнь свои самые амбициозные планы.

Что бы ни потребовалось, сделайте это. Может быть, это образование или совершенствование навыков, путешествие или смена места жительства, новые союзники и связи... Оцените ситуацию, найдите золотые ключи и подберите их к замкам. Вы создадите больше успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Пятерка Жезлов

Значение: Ваше самое большое желание, как и всегда, - мир и гармония в вашей сфере. И это достойная цель, и она будет достигнута. Однако путь к ней не такой уж мирный и гармоничный. Он предполагает внесение изменений, отпор людям, которые пытаются предъявить свои требования, и замечание вещей, которые больше не работают и требуют замены или удаления (что вы очень не любите делать, так как все Раки занимаются накопительством).

Так что будьте смелее на этой неделе. Сначала сделайте самую сложную работу. Возьмитесь за решение проблем. Безжалостно избавьтесь от мертвого груза. Сделайте все это, и истинное спокойствие и гармония в доме станут вашими.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Девятка Мечей

Значение: Лео не любят беспокоиться, но эта карта говорит о том, что вас что-то беспокоит, и это что-то растет в размерах и масштабах - почти до катастрофических.

Остановитесь! Выскажите все это вслух хорошему другу, партнеру или члену семьи. Выразите свои переживания в устной форме, и их сила будет испаряться с каждым произнесенным словом, как по волшебству. Останутся лишь маленькие кусочки, которые вы сможете разложить по полочкам и легко решить, а вся эта энергия Девы поможет вам быстро составить план действий, который будет осуществим и надежен. Вы снова в деле.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Рыцарь Монет

Значение: Магия Девы в сезон Девы заключается в том, что каждый ваш шаг или действие имеет десятикратную силу, это как ускоритель от Вселенной. Поэтому на этой неделе усердно работайте. Приложите усилия к тому, от чего вы больше всего хотите получить результат. И вы получите в ответ больше, чем можете себе представить.

Вы заслуживаете признания, вы заслуживаете внимания, вы должны быть вознаграждены. Убедитесь, что вы на виду, что вы стараетесь, что вы проявляете себя с лучшей стороны, и все будет в ваших руках! Наслаждайтесь.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Дурак

Значение: На этой неделе у вас есть желание начать все с чистого листа, что-то радикальное и неожиданное, что-то, что действительно встряхнет их хвостовые перья! Дурак всегда будоражит новые идеи, а также приносит с собой воодушевление и энтузиазм, чтобы привести их в движение, независимо от того, насколько они половинчаты или нелепы.

Следуйте своим инстинктам и просто начинайте действовать. Не задумывайтесь над общей картиной или долгосрочным планом. На этой неделе вам достаточно совершить один смелый прыжок, и в любом случае появятся новые возможности для выбора. Путешествия, технологии, добрые дела и водолеи - все это может оказаться важным.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Рыцарь Жезлов

Значение: Нет ничего, чего бы вам хотелось больше, чем отрываться по полной! Чего-то беззаботного, даже беспечного. Что-то восхитительное, даже немного опасное. Скорпион - самый мрачный знак, его тянет к необычному, теневому и захватывающему. А иногда ваша истинная природа просто жаждет уйти от пастели и погрузиться в яркие краски.

Так что устройте себе приключение. Может быть, даже не планируйте его. Просто сделайте что-нибудь. Служение этой части вашего характера помогает укротить ее, неким странным образом держа ее сытой, а не голодной. Голодный Скорпион может пойти на все.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Колесница

Значение: Ваше желание, как всегда и во все времена, - свобода, исследования, путешествия и приключения. Открытая дорога. Пустой график. Искусство возможного.

Подумайте о поездке, которая вас по-настоящему вдохновит, о путешествии или отпуске, ради которого вы приложите все усилия, подумайте о вылазке, которую вы могли бы совершить в эти выходные и которая была бы достаточно пикантной, чтобы вызвать волнение. Вам нужен новый ландшафт, чтобы побродить по нему. Вам нужно другое пространство и место, где вы могли бы раскрыться и впитать энергию. Сделайте это своей целью на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Королева Монет

Значение: Деньги, богатство, успех, признание - вот ваши желания. Все Козероги созданы для восхождения, подъема, подъема, и вы хотите большего. Королева Монет - успешное предзнаменование, поэтому, что бы вы ни делали, делайте это больше или быстрее!

Если вы подумываете о том, чтобы стать одиночкой, начать побочное дело, запустить бизнес или добавить в свой доходный репертуар хастл, то сделайте это. У вас бесконечный потенциал для того, чтобы зарабатывать, учиться и развиваться. Вы - самый трудолюбивый звездный знак. Богатство придет, если вы готовы подняться и схватить его!

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Маг

Значение: Вы давно мечтаете чему-то научиться или вернуться к какому-то своему старому навыку или таланту и вновь задействовать его на полную мощность. Вы умны и креативны, а также уникальны и немного нестандартны. Чем бы вы ни занимались, вы привносите в это что-то новое.

Что вы могли бы переделать из того, что является вашим природным талантом, но теперь может получить новый ракурс? Пересмотрите свои школьные успехи, хобби, занятия и интересы в подростковом возрасте, свою раннюю карьеру и то, что послужило толчком к развитию ваших амбиций... Что-то скрывается, что готово вновь проявиться и может стать новым важным направлением.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Король Мечей

Значение: Это прекрасное сочетание страсти Льва и контроля Девы позволит вам воплотить в жизнь свои самые смелые мечты и идеалы на будущее. А домашняя работа на этой неделе - планирование. Доставайте свои доски настроения, скрапбукинг, стикеры, ноутбук и папки с вдохновением!

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

