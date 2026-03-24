Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

Руслана Заклинская
24 марта 2026, 08:28
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 25 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на 25 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 марта
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 25 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Вы будете наслаждаться спортом и поддерживать форму. Инвестиции в недвижимость будут прибыльными. Делайте то, что приносит радость, и не вмешивайтесь в чужие дела. Любимый человек в этот день будет ждать внимания. Работайте самостоятельно, не рассчитывая на помощь других. Возможна связь с человеком из прошлого. В этот день в супружеской жизни будет царить гармония.

Гороскоп на завтра - Телец

Пересмотрите свои стремления к наслаждению жизнью и обратитесь к практикам, таким как йога, чтобы поддерживать физическое и эмоциональное здоровье. В этот день инвестиции в землю или недвижимость могут оказаться неудачными, поэтому лучше их избегать. Навестите родственника, который плохо себя чувствует. Вечером возможны неожиданные знакомства. Для творческих людей день будет удачным — возможны признание и успех. Чтобы хорошо провести вечер, стоит поработать днем. В этот день партнер приятно удивит, а от любимого человека возможен особый сюрприз.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы будете наслаждаться досугом. Те, кто напрасно тратил деньги, в этот день почувствуют необходимость экономить из-за финансовых трудностей. Дети и семья будут в центре внимания. Вы откроете для себя новую приятную сторону любимого человека. Планируйте дела заранее, ведь напряжение может помешать в работе. Свободное время стоит провести с младшими членами семьи.

Гороскоп на завтра - Рак

Здоровье останется хорошим. Те, кто имеет малый бизнес, в этот день могут получить полезный совет от партнеров. В любви — гармония и активное общение. Порадуйте близкого человека искренней улыбкой. День благоприятен для переговоров с новыми клиентами. Дети могут упрекать вас в недостатке внимания. В этот день партнер проявит особую заботу — стоит это заметить.

Гороскоп на завтра - Лев

Держите эмоции под контролем, чтобы не навредить отношениям. В этот день финансовые дела будут складываться удачно — возможны сбережения. Семья поддержит вас, а в любви будет царить приятная атмосфера. На работе возможно интересное знакомство. Студентам стоит сосредоточиться на учебе. В этот день возможны романтические моменты с партнером.

Гороскоп на завтра - Дева

Проявите мужество и силу — оптимизм поможет преодолеть трудности. В этот день возможны финансовые расходы из-за помощи родным. Проведите время с семьей. Ожидается приятный звонок от любимого человека. Новые знания принесут семинары или лекции, а путешествие будет удачным. В этот день благоприятная атмосфера в супружеской жизни — не забудьте сказать партнеру о своих чувствах.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Вы будете эмоционально уязвимы, поэтому избегайте стрессовых ситуаций. В этот день стоит подумать о сбережениях и ограничить расходы. Друзья поднимут настроение и предложат интересные планы на вечер. Возможны новые романтические ощущения. На работе вы справитесь с любыми вызовами. В этот день будет преобладать хорошее настроение, а в супружеской жизни откроется более светлая сторона.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Начните день с йоги и медитации — это поможет сохранить энергию. В этот день возможна финансовая прибыль, особенно в делах с зарубежными партнерами. Настроение близких может быть переменчивым. Вы почувствуете теплые эмоции к другу даже на расстоянии. Стоит уделить время обучению и новым навыкам. Дети будут активными, поэтому родителям следует быть внимательными. В этот день в отношениях с партнером будет царить спокойствие и гармония.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Не расстраивайтесь из-за трудностей — они помогают ценить хорошее. В этот день возможны финансовые вопросы, поэтому стоит обратиться за советом к близким. Не игнорируйте социальную жизнь — отдых с семьей поможет снять напряжение. Порадуйте любимого человека искренней улыбкой. Благодаря настойчивости вы достигнете целей. В этот день не бойтесь высказывать мысли, а в супружеской жизни возможно приятное возвращение романтики.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваши личные трудности могут влиять на настроение, поэтому в этот день полезно занять ум чтением или учебой. Финансовые проблемы могут мешать ясности мыслей, но жизнерадостность родных поможет разрядить атмосферу. В отношениях будьте осторожны. Ссору с партнером можно сгладить, вспомнив приятные совместные моменты. Карьерный рост возможен, но старайтесь держаться подальше от лишних конфликтов и уделяйте время себе, а не другим.

Гороскоп на завтра - Водолей

Проблемы со здоровьем могут доставить дискомфорт, поэтому следует позаботиться о себе. Инвестируйте осторожно. Если планируете вечеринку, пригласите близких друзей — их настроение поднимет вам дух. Ваша улыбка в этот день станет лучшим подарком для любимого/любимой. Коллеги-женщины помогут с новой работой. У рожденных под этим знаком зодиака будет время для себя — почитайте книгу, послушайте музыку или осуществите желание. Ваш партнер/партнерша скажет теплые слова о вашей ценности в его/ее жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Некоторые физические изменения, которые вы сделаете в этот день, улучшат ваш внешний вид. При необходимости можно пойти с мужем/женой за нужными вещами, но это может немного ударить по финансам. День благоприятен для общения с людьми, которых редко видите. Старайтесь избегать резких слов в общении с любимым/любимой, чтобы потом не пришлось сожалеть. Завершите незавершенную работу, прежде чем это заметит начальник. Ваш партнер в этот день может быть очень занят работой, что может вас огорчить.

Источник: Astrosage.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять