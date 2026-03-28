Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

Руслана Заклинская
28 марта 2026, 05:18
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 29 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение
Гороскоп на 29 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, создано с помощью ИИ

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 29 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Ваше необдуманное поведение может создать проблемы для друга. В этот день вы поймете пользу инвестиций — старые вложения принесут прибыль. Возможны недоразумения дома и неудачное общение. Перед новыми делами посоветуйтесь с опытными людьми. В браке может появиться потребность в личном пространстве. Сосредоточьтесь на работе и начинайте все с чистого листа.

Гороскоп на завтра - Телец

Компания веселых родственников поможет вам расслабиться и снять напряжение. Финансовое положение улучшится ближе к концу дня. Благоприятное время для общения с людьми, которых вы давно не видели. В личной жизни будет царить приятная атмосфера. Стоит рационально использовать свободное время. В браке возможны теплые моменты. Старайтесь быть более гибкими и не настаивать всегда на своей правоте.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Займитесь медитацией или йогой — это укрепит и тело, и нервы. Возможен хороший заработок, но важно не потратить деньги зря. Хороший день для встреч с друзьями. В отношениях возможны эмоции из-за семейных обстоятельств — стоит спокойно поговорить. Найдется время для любимого человека, однако возможны и мелкие разочарования. Прогулка с родными поможет укрепить связи.

Гороскоп на завтра - Рак

Возможно ухудшение самочувствия, поэтому стоит позаботиться о здоровье. Финансы нестабильны, но в целом поступления сохранятся. Появятся шансы для полезных знакомств и новых контактов. Вы будете привлекательны для окружающих. Найдется время для себя и отдыха. В браке возможны приятные моменты, а молодежь может почувствовать недостаток любви.

Гороскоп на завтра - Лев

Отдохните, чтобы восстановить силы. Финансовые дела потребуют внимания, но вечером возможна прибыль. Друзья могут подвести, зато в отношениях исчезнут обиды. Уделите время себе и любимым занятиям — это принесет положительные изменения. В браке наступит гармония, а творчество поможет забыть о заботах.

Гороскоп на завтра - Дева

Импульсивность может негативно повлиять на здоровье — стоит быть осторожнее. Удачный день для финансовых дел, в частности возможна прибыль от инвестиций. Благоприятное время для общения с близкими и подарков. В личной жизни — яркие эмоции. Полезно провести время с родными и задуматься о жизни. В браке возможны теплые моменты. Избегайте прокрастинации — помогут медитация и дисциплина.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

День принесет удовольствие и хорошее настроение. Вы сможете заработать деньги самостоятельно, а ваши знания поразят окружающих. В личной жизни будут царить романтика и приятные эмоции. Путешествия могут быть не очень комфортными, но полезными для контактов. В браке — уют и спокойствие. Встреча со старым другом напомнит, как быстро летит время.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Направьте энергию на помощь другим — это принесет удовольствие. Возможны неожиданные финансовые поступления. Избегайте споров с близкими. Вероятен новый роман и приятные комплименты. Возможен сюрприз. Свободное время стоит посвятить домашним делам.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Грубое поведение может навредить отношениям — стоит быть сдержаннее. Возможны неожиданные финансовые поступления. Не делитесь личным с посторонними. В любви возможны трудности, а на работе — переживания. В браке вероятны обиды. Попытайтесь сгладить ситуацию заботой и вниманием.

Гороскоп на завтра - Козерог

Творческая работа поможет расслабиться. Старые инвестиции могут принести прибыль. Домашняя ситуация, вероятно, будет непредсказуемой. Подарки могут не порадовать любимого/любимую. Общение сегодня — ваша сильная сторона. В супружеской жизни возможны трудности. Стоит встретиться с родственниками, чтобы улучшить настроение.

Гороскоп на завтра - Водолей

Здоровье будет отличным, несмотря на насыщенный день. Поступление денег поможет решить финансовые вопросы. Уделяйте внимание семье, выражая заботу устно и невербально. Проведите время с близкими, чтобы удвоить счастье. День благоприятен для любви и романтики. Вечер подходит для кино, вечеринок и общения с друзьями.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Начните день с йоги и медитации, чтобы поддержать энергию. Финансовая ситуация в этот день будет стабильной — можно избавиться от долгов или займов. На светском мероприятии вы окажетесь в центре внимания. Избегайте резких слов с любимым человеком. Найдите время для себя и творческих дел. Родственник может преподнести сюрприз, который нарушит планы. Дома возможны разговоры о браке, которые вас огорчат.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

Гороскоп на сегодня, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на сегодня, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

