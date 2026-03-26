Месяц станет переломным: какой знак зодиака ждет судьбоносный апрель 2026

Львов ждет прорыв в карьере, успех и признание

Возможности будут повсюду - что важно сделать Львам

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле ни одной ретроградной планеты нет. Все планеты идут вперед, а это очень здорово для развития, роста и продвижения любых дел.

"Всё, что вы хотите, можно начинать, продвигать, покупать, делать операции. Просто замечательно", - сказала специалист.

Внимание Львов будет сосредоточено на девятом доме гороскопа, потому что там соберется много планет. Девятый дом — это расширение сознания, расширение кругозора, поездки, путешествия, обучение, новая информация, встреча учителей. Вы как будто масштабируетесь и думаете глобально. Многие Львы отправятся в путешествие в этом месяце.

2 апреля — полнолуние в третьем доме гороскопа. Это общение, контакты, коммуникация, новости, какие-то документы. Может быть, завершение обучения, получение сертификата или диплома, встреча, важное знакомство, которое может перевернуть ваш мир. Может быть продажа или покупка автомобиля, или поездка куда-то — даже недалеко и ненадолго.

10 апреля Марс входит в девятый дом гороскопа. Это очень энергичная планета, планета активности и действий. И с 10 апреля эта энергия начинает бурлить. Может, вы будете экзамен сдавать, может, что-то публиковать, решите заключить контракт.

16 апреля Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Меркурий — это бумаги, билеты, документы, новости, информация, паспорт, получение загранпаспорта, бронирование отелей. Вы как будто что-то поймете и начнете думать по-другому. Это может быть еще и поездка за границу, где вы будете знакомиться с другой культурой. Вы познакомитесь с человеком другой национальности или начнете изучать иностранный язык.

17 апреля — новолуние. Солнце с Луной соединяются и рождают новую энергию. Это может быть новый источник дохода. Возможно, вы начнете читать лекции и зарабатывать этим деньги, откроете школу. Может быть, у вас появятся клиенты из других стран, или вы начнете продавать свою продукцию ща границу. Возможно, новый человек войдет в вашу жизнь — другой национальности, другой культуры, другого цвета кожи.

"Появится новая возможность, новые двери открываются для вас. Главное — не бояться Здесь самое главное — не бояться. Говорите "да", принимайте предложение. Начинать очень здорово. Если вы что-то начнете с 17 апреля по 1 мая, это будет расти и развиваться очень хорошо", - сказала Анжела Перл.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 апреля Солнце входит в 10-й дом гороскопа — это наши цели, амбиции, куда мы стремимся, к чему мы идем. Не исключено повышение на работе, может быть, вы становитесь владельцем бизнеса.

25 апреля Венера входит в 11-й дом гороскопа. Это очень социальный дом. Вы будете обустраивать, организовывать что-то для друзей.

27 апреля Уран входит в 11-й дом гороскопа на семь лет. Это очень важное событие. Ваше окружение поменяется радикально. Уран приносит неожиданные перемены. Вы войдете в совершенно другие социальные круги, рядом сами будет много интересных и необычных людей.

У вас появятся новые мечты. То, о чем вы раньше не могли даже мечтать, сейчас станет возможным. Львов ждут премии, призы, награды.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

