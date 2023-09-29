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Гороскоп на завтра 30 сентября 2023: Козерогу – проблемы дома, Раку – новое

Елизавета Бельмас
29 сентября 2023, 14:14
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо научиться решать неизведанные проблемы.
Гороскоп на завтра 30 сентября 2023
Гороскоп на завтра 30 сентября 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 30 сентября показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на субботу.

Гороскоп на завтра – Овен

Некоторые книги, которые кажутся вам увлекательными, тонким образом меняют вашу жизнь. Они могут включать в себя новый образ жизни, раскрытие древних тайн или новые научные открытия. Это вряд ли будет просто мимолетным интересом.

Гороскоп на завтра – Телец

Обычно вы доверяете своим инстинктам в отношении денег, но сегодня вам следует еще сильнее верить в свое финансовое чутье. Могут возникнуть нетрадиционные идеи по увеличению вашего дохода. Хотя ваши инстинкты могут подсказывать вам "сделайте это", ваша логика может сказать вам "нет".

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Друг или группа людей могут изменить не только вашу личность, но и вашу жизнь. Изменения могут происходить на очень глубоком уровне, поэтому вы можете о них не знать. Вы можете быть удивлены, но не расстраивайтесь. Все меняются.

Гороскоп на завтра – Рак

Думали ли вы о том, чтобы сменить работу или освоить новую профессию? Если да, то сейчас самое время заложить основу. Если вы об этом не подумали, новая возможность может застать вас врасплох. Вы можете перейти от закулисной карьеры, такой как банковское дело, к очень публичной профессии.

Гороскоп на завтра – Лев

Радикальная трансформация вашего распорядка дня определенно на носу. Вы можете решить получить ученую степень, переехать в другую страну или принять более активное участие в работе группы. Даже такому любителю приключений, как вы, это конкретное изменение может показаться возмутительным.

Гороскоп на завтра – Дева

Ваши ценности могут оказаться под угрозой. Возможно, кто-то, связанный с вашей работой, делает вещи, которые кажутся неэтичными, и вы не хотите, чтобы вас ассоциировали с ним или с ней. Какой бы ни была ситуация, справиться с ней может быть слишком сложно. Возможно, вы даже подумаете о том, чтобы покинуть свою сферу деятельности.

Гороскоп на завтра – Весы

Ожидайте, что сегодня вы направите много энергии на партнерские отношения. Независимо от того, является ли партнерство новым или долгосрочным, деловым или личным, его сохранение требует дополнительных усилий сейчас. Возможно, вам и вашему партнеру нужно больше общаться.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня вашим вниманием может стать изучение более малоизвестных областей вашей работы. Это может включать в себя некоторые глубокие исследования, изучение возможностей для новых предприятий или что-то столь же обыденное, как очистка файлов.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Занимаетесь ли вы в настоящее время творческим предприятием с партнером? Если да, ожидайте, что прилив энергии будет направлен на завершение этого проекта. Возможно, сегодня вы добьетесь большего прогресса, чем за несколько недель, хотя вас может удивить направление, в котором движется предприятие.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня, возможно, потребуется поработать над инфраструктурой вашего дома. Возможно, у вас возникнут проблемы с водопроводом или электричеством, но вы будете рады, когда ремонт будет завершен. Ваш дом, вероятно, станет лучше.

Гороскоп на завтра – Водолей

Творческие письменные или устные проекты могут сегодня отнять у вас много времени. Вы можете направить на работу не только свой разум, но и все свое существо. Вероятно, вы настолько увлечетесь тем, что делаете, что вам будет трудно вернуться в реальный мир.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Семейные ценности, которые вы разделяете, сегодня могут оказаться под угрозой. Вы можете считать некоторых друзей своей настоящей семьей или думать, что нетрадиционное домашнее хозяйство подходит вам лучше, чем традиционное.

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