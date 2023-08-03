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Гороскоп на завтра 4 августа 2023: Близнецам - рисковать, Весам - считать деньги

Сергей Кущ
3 августа 2023, 08:48 обновлено 3 августа, 08:48
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды 4 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на 4 августа
Гороскоп на 4 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 4 августа 2023 года предсказывает захватывающий день для всех знаков зодиака. Узнайте, какие астрологические влияния ожидают вас на этот день, и какие события могут повлиять на вашу жизнь.

Не упустите шанс прочитать ваши звезды и подготовиться к новым возможностям и вызовам.

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: В течение дня вы будете испытывать умеренную удачу. Числа 39 и 10 принесут вам сегодня много удачи.

видео дня

Карьера: Безработные знаки получат очень интересное письмо. Венера - планета, управляющая любовью, но она также управляет финансами. К счастью, Венера посылает вам хорошие флюиды, так что сегодня вам не о чем беспокоиться.

Здоровье: Ваше общее состояние здоровья хорошее, но, возможно, вам стоит немного подкорректировать свой график сна. От этого будет зависеть ваше самочувствие в течение дня.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Благодаря тому, что Юпитер посылает вам хорошую энергию, вы чувствуете себя весьма удачливым и как будто Вселенная защищает вас.

Карьера: В финансовом плане у вас все хорошо, но вы могли бы добиться гораздо большего. Даже если вам кажется, что вы не можете, знайте, что вы можете это сделать! Для этого нужны лишь смелость, организованность и самодисциплина.

Здоровье: Вы здоровы как никогда! Вы хорошо выглядите и чувствуете себя, хотя в воздухе чувствуется какое-то напряжение. Найдите способ избавиться от стресса.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Боитесь рисковать? Риск часто приводит к удаче.

Карьера: Используйте свою интуицию, чтобы справиться с ситуацией в офисе сегодня. Также подумайте дважды, стоит ли тратить деньги на этой неделе.

Здоровье: Не пренебрегайте своим здоровьем. Найдите время для его поддержания.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: В течение дня вам будет сопутствовать умеренная удача. К сожалению, Венера, планета, управляющая любовью и деньгами, не пошлет вам сегодня финансовой удачи.

Карьера: Все, что касается вашей работы или карьеры, идет хорошо. Однако сегодня возможны небольшие финансовые трудности.

Здоровье: Вы очень здоровы, но вам необходимо заняться своим психическим здоровьем. Посетите сегодня психотерапевта или психолога. Это поможет вам справиться с некоторыми эмоциями.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Благодаря тому, что Юпитер посылает вам хорошие флюиды, позднее в течение дня вам может сопутствовать финансовая удача.

Карьера: Вы получите замечательное предложение о работе. Не перебарщивайте с тратой денег, купите только то, что вам действительно необходимо сегодня. Не стоит сегодня вкладывать деньги в автомобиль.

Здоровье: Вы чувствуете себя здоровым и полным энергии. Ешьте больше рыбы и больше белка. Не пейте сегодня много.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Ваши счастливые числа сегодня - 20 и 85. Если Вы играете в азартные игры, не делайте ставок на крупные суммы денег.

Карьера: Как много вы позволяете себе отдыхать? Позволяете ли вы себе время, чтобы просто побыть, расслабиться и восстановить силы? Вполне вероятно, что у вас начинается завал на работе. Отдохните и расслабьтесь.

Здоровье: Небольшой совет для здоровья: добавьте объем своему бутерброду, положив вместо мяса низкокалорийные овощи. Вам будет казаться, что вы едите столько же, но при этом вы потребляете меньше калорий.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Сегодня вам будет сопутствовать большая финансовая удача. Однако помните, что не стоит складывать все яйца в одну корзину.

Карьера: Безработных Весов ожидает день, полный разочарований и стресса. Рынок труда сейчас несколько суров, но очень скоро Вы найдете отличную работу.

Здоровье: Вы здоровы как никогда и чувствуете себя превосходно! У знаков Весов могут быть небольшие проблемы с кожей. Проведите небольшое исследование, чтобы выяснить, какой крем может помочь напитать кожу и пополнить ее запасы. Оставайтесь увлажненными!

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Числа 38 и 13 принесут вам много-много удачи. Особенно финансовой.

Карьера: Венера, планета, управляющая любовью и деньгами, находится в равновесии. Если вы владеете собственным бизнесом, то сегодня 89-й день принесет вам большую финансовую прибыль. Делайте сегодня разумные финансовые шаги, обращайтесь за советом, если он вам нужен.

Здоровье: Спросите у знакомых, которые регулярно занимаются спортом, можете ли Вы присоединиться к ним, а может быть, даже присоединиться к групповой тренировке. Вы всегда чувствуете себя лучше в окружении людей, даже если никто не обращается к Вам напрямую.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 38, 52 и 71. Вам может сопутствовать финансовая удача.

Карьера: Марс сейчас питает вас всей своей энергией. Вы сможете многое успеть и не пропустите ни одного дедлайна.

Здоровье: Настоятельно рекомендуется заняться спортом. Если есть возможность, занимайтесь с другом. Ваша иммунная система становится все лучше и лучше.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Юпитер сегодня продемонстрирует вам много удачи. Ваши счастливые числа - 49, 10, 37, 27, 28 и 1.

Карьера: Сегодня в центре вашего внимания будет карьера. Если вы были склонны к транжирству, то сегодня, безусловно, тот самый день, когда вам необходимо признать причиненный ущерб.

Здоровье: Употребляйте в пищу продукты, богатые витамином С. Убедитесь, что уход за кожей соответствует ее потребностям.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Числа 4, 33, 29, 19 будут вашими счастливыми числами. Финансовая удача будет следовать за вами.

Карьера: Постарайтесь заработать больше денег. Возможно, попытайтесь монетизировать свое хобби. Безработные знаки могут получить звонок от работодателя.

Здоровье: Как психическое, так и физическое здоровье сегодня в полном порядке. Постарайтесь сократить потребление переработанной пищи. Вероятно, вы не совсем правильно питались и начинаете ощущать последствия этого.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Числа 10, 8, 39 и 40 будут сегодня вашими счастливыми числами. Юпитер посылает хорошую энергию.

Карьера: В финансовом плане у вас все хорошо. Однако ваша карьера зашла в тупик. Это может быть явным признаком того, что пора искать новую работу.

Здоровье: В целом у вас все хорошо, но спина сегодня будет вашим слабым местом. Всегда делайте растяжку до и после физических упражнений.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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