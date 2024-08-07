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Гороскоп на завтра 8 августа: Близнецам - неожиданность, Скорпионам - сложный день

Руслана Заклинская
7 августа 2024, 09:24
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Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 8 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 8 августа: Близнецам - неожиданность, Скорпионам - сложный день
Гороскоп на 8 августа 2024 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на 8 августа, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра - Овен

Деньги: Пребывание в окружении Рыб принесет вам много удачи. Сегодня для вас будет удачный день.

Карьера: Если вы работаете в розничной торговле, очень вероятно, что Марс заставляет вас быть более агрессивными. В финансовом плане вам может понадобиться помощь.

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Здоровье: Чтобы уменьшить содержание жира и калорий в пицце примерно вдвое, замените моцареллу на частично обезжиренную рикотту.

Гороскоп на завтра - Телец

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 66, 83, 1, 32, 10 и 88. Было бы хорошо, если бы вы не инвестировали сегодня на фондовом рынке.

Карьера: Тельцы, которые длительное время работают в бизнес-индустрии, могут сегодня столкнуться с некоторыми проблемами на работе. Делайте все возможное, чтобы оставаться спокойным и уравновешенным.

Здоровье: Даже если вы абсолютно здоровы, вполне вероятно, что вы почувствуете некоторую усталость. Старайтесь ложиться спать немного раньше и не пользуйтесь телефоном перед сном.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Деньги: Сегодня ваши счастливые числа: 11, 15, 29 і 58. Не рискуйте сегодня.

Карьера: Отличный день для безработных. Посмотрите на предложения работы, которые вы раньше не рассматривали. Ожидайте неожиданности.

Здоровье: Как можно скорее запишитесь на прием к врачу. Ваша иммунная система нуждается в перезагрузке.

Гороскоп на завтра - Рак

Деньги: Юпитер, планета удачи, сегодня на вашей стороне. Сделайте что-то смешное сегодня. Когда вы последний раз играли в игру на удачу?

Карьера: Вам нужно сделать перерыв. Все становится слишком. Не беритесь за много проектов. Со всем стрессом и давлением вы можете обжечься.

Здоровье: Вашим слабым местом сегодня будут желудок и легкие. Будьте очень осторожны и при появлении любых симптомов немедленно идите к врачу.

Гороскоп на завтра - Лев

Деньги: Не всегда все идет так, как вы хотели. Но знание этого - первый шаг к изменению взгляда на собственный путь.

Карьера: Вас ждет бесконечный поток перспектив. Расширяйте свои возможности трудоустройства и ваш доход возрастет.

Здоровье: Не все дни могут быть хорошими. Не позволяйте плохому дню разочаровать вас.

Гороскоп на завтра - Дева

Деньги: Сегодня вашими счастливыми числами будут 55, 37, 27, 19 и 22. Не забудьте инвестировать часть своего дохода.

Карьера: Вас ждет финансовый успех и, возможно, даже какая-то прибыль. Вероятно, сегодня вам придется работать в команде. Если вы предпочитаете индивидуальную работу, это вас будет немного беспокоить.

Здоровье: Если у вас были проблемы с артериальным давлением в прошлом, вам следует быть осторожными сегодня.

Гороскоп на завтра - Весы

Деньги: Число 29 сегодня будет излучать хорошую энергию и удачу. Юпитер посылает хорошую энергию в финансовых делах.

Карьера: Старайтесь быть дружественными к своим коллегам. Они проходят такой же ад, как и вы. Безработные знаки могут получить звонок от потенциального работодателя.

Здоровье: Сегодня ваша главная забота - ваша кожа. Вы на самом деле неправильно питались, и начинаете чувствовать (и видеть) последствия этого. Обратитесь к дерматологу.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Деньги: Числа 65, 38, 10, 32, 18 и 3 станут вашими счастливыми числами в этот день.

Карьера: На работе это будет сложный день для вас. Вероятно, вы чувствуете, что находитесь под сильным давлением. Ожидайте финансовой помощи в конце дня.

Здоровье: Ваше здоровье лучше, чем было раньше. В конце дня возможна небольшая головная боль. Для вашего психического здоровья будет лучше, если вы ляжете спать немного раньше.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Деньги: Будьте мудрыми с людьми, которые пытаются дать вам фальшивые обещания.

Карьера: Напряженный рабочий день может заставить вас сомневаться в своей текущей должности и зарплате. Если это вас беспокоит некоторое время, тогда договоритесь о встрече со своим боссом

Здоровье: Вы то, что вы едите. Не забывайте эту мантру.

Гороскоп на завтра - Козерог

Деньги: Сегодня вашими счастливыми числами будут 6, 22, 19 и 87. Вам может повезти финансово.

Карьера: Сейчас вы сосредоточены на продвижении вперед в корпоративном мире. Возможно, вам придется пойти на определенные жертвы, например работать сверхурочно и т.д., чтобы все сделать.

Здоровье: Будьте добрее к себе. Повторите сегодня положительные утверждения. Не пейте много кофе или алкоголя, потому что ваш желудок сегодня будет вашим слабым местом.

Гороскоп на завтра - Водолей

Деньги: Числа, которые принесут вам удачу, это 8 и 23. Ожидайте незначительную финансовую удачу позже в этот день.

Карьера: В финансовом плане вам нужно сократить некоторые расходы. Если у вас есть просроченные счета или долг, убедитесь, что он оплачен. Упорный труд приносит свои плоды, и вы наконец-то это чувствуете.

Здоровье: Убедитесь, что вы спите не менее 7 часов. В конце дня вы можете почувствовать головную боль или мигрень, если у вас раньше были мигрени.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Деньги: Вам повезет в браке и в делах с партнером.

Карьера: В некоторых случаях вам придется быть довольно безжалостными и говорить людям: "Вы тратите мое время".

Здоровье: Вы можете вздохнуть с облегчением, поскольку жизнь скоро успокоится и станет менее противоречивой. Вы почувствуете себя свободными от некоторых обязанностей.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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