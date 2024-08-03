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Ретроградный Меркурий в августе: каких дел лучше избегать

Мария Николишин
3 августа 2024, 03:30
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Каждый раз Меркурий ретроградит в разных знаках зодиака, чем ставит перед нами новые актуальные задачи.
Ретроградный Меркурий в августе: каких дел лучше избегать
Ретроградный Меркурий в августе / коллаж: Главред, фото: pixabay

С 5 августа начнется период ретроградного Меркурия и продлится до 28 августа. Астропсихолог Анна Осипенко рассказала, как ретроградный Меркурий влияет на человека и каких дел в этот период лучше избегать.

Что не стоит делать в период ретроградного Меркурия

По словам астропсихолога, в такое время не рекомендуется начинать новые дела в разных сферах жизни, ведь они не будут иметь ожидаемых результатов. Подписание документов, старт проектов, рекламы, открытие ФЛП, дорогие покупки, особенно техники, бракосочетание - все это лучше перенести на позже.

Что можно делать в период ретроградного Меркурия

Период ретроградного Меркурия можно и нужно использовать для обучения, повторения, более глубокого анализа информации.

В работе это время для корректировки, продолжения и завершения ранее начатых проектов.

В быту - это ремонт и благоустройство, различные рутинные дела.

"Это время прочитать наконец ту книгу, которая давно ждет своего часа на полке", - отмечает Анна Осипенко.

Кроме того, это идеальное время для завершения сложных отношений с друзьями или партнерами. Или же наоборот - если есть потребность возобновить общение с кем-то - ретро-Меркурий вам поможет в этом.

В этот период также приветствуется работа над собой и духовный рост. Ведь внимание сосредотачивается больше на внутренней жизни, чем на внешней. Познакомьтесь с медитацией, йогой, холодинамикой и другими психологическими методиками. Сделайте переоценку своих глобальных планов, достижений. Поймите для себя как и куда двигаться дальше.

По каким знакам зодиака пройдет Меркурий

Астропсихолог отмечает, что каждый раз Меркурий ретроградит в разных знаках зодиака, чем ставит перед нами новые актуальные задачи. На этот раз он сменит два знака. Сначала - до 14 августа Меркурий будет идти знаком Девы, так что это будет время проанализировать собственный образ жизни. Насколько он здоровый? От каких вредных привычек стоит избавиться, а какие полезные ввести в свою жизнь? Также, это будет удачный период упорядочить вещи и дела.

Затем - 15 августа Меркурий в своем обратном движении перейдет снова в знак Льва. В это время стоит заняться творчеством, проводить больше времени с детьми и любимыми людьми.

Что известно о ретроградном Меркурии в августе - видео:

Что стоит учитывать читателю

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