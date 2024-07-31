Стоит быть осторожными: в какие дни августа стоит избегать путешествий - Росс

В августе стоит быть предельно осторожными в отношении поездок. Напряженные транзиты Марса, Юпитера, Меркурия, плюс статичность и ретроградность Меркурия сделают месяц неблагоприятным для дальних путешествий. Об этом эксклюзивно для Главреда рассказал астролог Влад Росс.
Он также назвал благоприятные даты для поездок в августе:
- к водоему, на море - 1, 2, 13, 21;
- в санатории - 1, 2, 13, 21;
- в горы - 17, 22, 23, 26;
- в командировку - 22, 23, 26;
- с целью развлечений (на концерты, в парки, на аттракционы) - 8, 9, 10, 13, 24, 25;
- на семинары и тренинги - нет хороших дат, лучше подобные мероприятия не организовывать и не участвовать;
- деловые поездки - 8, 17.
В то же время, по его словам, самые неблагоприятные даты августа, на которые нельзя покупать билеты на самолеты и поезда это: 3-7, 11-12, 14-16, 18-20, 27-31.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс озвучил гороскоп на август-2024:
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