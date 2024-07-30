"Ракеты полетят массово": астролог назвал самые опасные дни августа 2024 года для Украины

В некоторые дни в августе нужно быть очень осторожными, ведь возможны ракетные и дроновые атаки, пожары, аварии и другие неприятные ситуации.

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Астролог назвал самые опасные дни августа 2024 года для Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Известный украинский астролог Влад Росс в новом гороскопе на август рассказал, когда будут самые сложные периоды августа 2024 года.

Росс отметил, что 19-20 августа будет жесткий тау-квадрат. В целом напряжение будет формироваться с 12 августа и продлится вплоть до Дня Независимости Украины. 12-24 августа будет самым опасным периодом в плане ракетных и дроновых атак страны-агрессора России на Украину. По словам астролога, в этот период времени ракеты "Циркон" и "Кинжал" могут полететь массово.

"16-20 августа - квадрат Марса и Сатурна, а также Юпитера и Сатурна. Это один из самых опасных и разрушительных транзитов. В это время нужно быть осторожнее в поездках, за рулем. Могут быть взрывы, пожары, аварии и другие неприятные ситуации. Для южного региона Украины (Николаева, Херсона, Одессы) это будет самый неблагоприятный период", - отметил Влад Росс.

Также он отметил, что 2, 19, 23 и 28 августа будут напряженные аспекты Венеры. В эти дни могут обостряться конфликты, также есть риск возникновения недопонимания, ссор, нетерпимости, нежелания слышать партнеров. По словам астролога, в этот период времени будет сложно достичь компромисса, люди будут проявлять себя совершенно неожиданно, а эмоции будут мешать делать правильный выбор. В эти дни можно поссориться даже с теми деловыми партнерами, с которыми связывают годы сотрудничества.

"3-7 и 27-30 августа - стационарный Меркурий. В это время вообще никуда нельзя ездить, а также нельзя делать покупки. Запуская любые процессы в эти дни, будьте готовы к тому, что они никак не будут развиваться или будут тянуть в прошлое", - сказал астролог.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс озвучил гороскоп на август-2024:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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