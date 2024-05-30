Возможны даже катаклизмы: Влад Росс назвал худшие дни для путешествий в июне

В июне 2024-го будет достаточно благоприятных дней для быстрых и не очень дальних поездок. Меркурий окажется в знаке Близнецов, что многих заставит чаще выходить из дома и искать новых впечатлений. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.
Он добавил, что в целом, июнь - неплохой период для посещения разных мест.
"Юпитер тоже уже начинает свой путь по Близнецам, открывая новые возможности для перемещений. 9-13 июня лучше не отправляться в дорогу и держаться подальше от мест с большим скоплением людей. В эти дни есть риск поломок транспорта, проблем с документами, опозданий, природных и других катаклизмов. Лучше даже не садиться за руль", - говорит астролог.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Благоприятные дни для поездок в июне-2024:
- к водоемам - 7, 8, 19, 19, 19, 26, 27;
- в горы - 22, 23;
- близкие путешествия - 1, 2, 5-7, 28, 29;
- с целью посещения театров, концертов, парков аттракционов - 3, 5, 15, 16, 30;
- с целью получения знаний, посещения конференций и тренингов - 15, 16, 19, 24;
- командировки, деловые поездки - 4, 5, 14, 22, 23.
Астролог также назвал самые неблагоприятные дни для путешествий - это 9-13, 17, 18, 20, 21, 25 июня.
Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:
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