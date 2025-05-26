Гороскоп по лунному календарю: что нельзя делать 27 мая, чтобы не потерять гармонию

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 27 мая.

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Лунный календарь на 27 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Какая фаза Луны 27 мая по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 27 мая

Что можно и нельзя делать 27 мая

27 мая - время завершения старого цикла и нового начала, очищения и обновления. Это 30-й день по лунному календарю - Луна пошла на убыль. Ее энергия призывает к спокойствию и намерениям. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 27 мая

В этот день нужно планировать с надеждой. Нужно подумать о новых целях. Это замечательный день для намерений.

В этот день нужно приготовить блюдо с рисом. Можно сварить кашу или добавить к блюду. Это символ чистоты и достатка.

В этот день нужно носить одежду белого и голубого цветов. Они сочетают чистоту и свежесть.

В этот день нужно коснуться утренней росы. Это придаст бодрости и обновления.

В этот день нужно послушать дыхание природы. Это наполнит день гармонией.

Что не нужно делать 27 мая

1. Не нужно держать старые письма. Старая переписка блокирует новое начало.

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2. Не нужно рвать цветы. Считается, что это нарушает энергию обновления.

3. Не нужно носить тесные ремни. Это сковывают энергию. Лучше выбрать свободную одежду.

4. Не нужно есть жирное. Старая еда забирает легкость. Лучше приготовить что-то простое.

5. Не нужно спешить с планами. Они блокируют ясность.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно отпустить прошлое и позволить любви наполнить вас надеждой. В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Откройте сердце для нового света, который рождается в вашей душе".

Кто отмечает именины 27 мая

Светозара - радость и сила.

Мстислав - мудрость и тепло.

Эвелина - гармония и любовь.

Онисим - защита и радость.

Лукия - вдохновение и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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