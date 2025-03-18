Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака во второй месяц весны 2025 года.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей и Рыбы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Если вам интересен прогноз на полное лунное затмение, которое ощущается в 10 раз сильнее, чем обычное полнолуние, то читайте материал: Мощное лунное затмение в марте 2025: Львам - деньги, Овнам - расставание, Девам - триумф.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет продвижение в делах, Водолеи поставят точку и порвут связи. Рыбам нужно опасаться воровства, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Козерог

Рыцарь жезлов Таро - значение

Продвижение в делах, поездка, командировка. Вы получите информацию. Могут приехать гости.

3 жезлов Таро - значение

Вы находитесь на пути к своей мечте. У вас есть план, как двигаться к цели.

Паж пентаклей Таро - значение

Козероги получат небольшую прибыль. Вам нужно оплачивать счета и вести учет.

У некоторых уменьшится уровень дохода, например, из-за перехода на другую работу.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2025 Водолей

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Вы закрыли дверь в прошлое, что-то закончили, поставили точку. Иногда это может быть болезненное завершение, но сделать это необходимо. Возможно это увольнение, окончание отношений, переезд.

Умеренность Таро - значение

Не стоит волноваться. Все идет, как нужно, своим чередом. Не торопите события, не сожалейте. У вас в душе царит мир. Завершение чего-то принесет спокойствие.

8 мечей Таро - значение

Карта обозначает ограниченные обстоятельства.

Возможно вы будете выступать в роли психолога, выслушивать кого-то. Или вы сами пожалуетесь кому-то.

На какое-то время вы будете привязаны к тому, что нужно доделать.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Рыбы

3 пентаклей Таро - значение

Творческая работа в результате принесет деньги. Возможно вы будете работать в команде. Деньги и заказы у Рыб в апреле будут. Некоторые Рыбы пойдут учиться.

7 мечей Таро - значение

Рыбам стоит опасаться сплетен за спиной и воровства. Украсть могут не только что-то материальное, но и идеи, поэтому не стоит о них рассказывать.

Император Таро - значение

Вам нужно проявить лидерские качества и вести себя как босс. Возможно кто-то окажет вам помощь. Этот человек имеет опыт и умеет контролировать ситуацию. По гороскопу это обычно Овен.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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