Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Если вам интересен прогноз на полное лунное затмение, которое ощущается в 10 раз сильнее, чем обычное полнолуние, то читайте материал: Мощное лунное затмение в марте 2025: Львам - деньги, Овнам - расставание, Девам - триумф.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет продвижение в делах, Водолеи поставят точку и порвут связи. Рыбам нужно опасаться воровства, пишет Главред.
Гороскоп Таро на апрель 2025 Козерог
Рыцарь жезлов Таро - значение
Продвижение в делах, поездка, командировка. Вы получите информацию. Могут приехать гости.
3 жезлов Таро - значение
Вы находитесь на пути к своей мечте. У вас есть план, как двигаться к цели.
Паж пентаклей Таро - значение
Козероги получат небольшую прибыль. Вам нужно оплачивать счета и вести учет.
У некоторых уменьшится уровень дохода, например, из-за перехода на другую работу.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2025 Водолей
10 мечей Таро - значение
Карта завершения. Вы закрыли дверь в прошлое, что-то закончили, поставили точку. Иногда это может быть болезненное завершение, но сделать это необходимо. Возможно это увольнение, окончание отношений, переезд.
Умеренность Таро - значение
Не стоит волноваться. Все идет, как нужно, своим чередом. Не торопите события, не сожалейте. У вас в душе царит мир. Завершение чего-то принесет спокойствие.
8 мечей Таро - значение
Карта обозначает ограниченные обстоятельства.
Возможно вы будете выступать в роли психолога, выслушивать кого-то. Или вы сами пожалуетесь кому-то.
На какое-то время вы будете привязаны к тому, что нужно доделать.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на апрель 2025 Рыбы
3 пентаклей Таро - значение
Творческая работа в результате принесет деньги. Возможно вы будете работать в команде. Деньги и заказы у Рыб в апреле будут. Некоторые Рыбы пойдут учиться.
7 мечей Таро - значение
Рыбам стоит опасаться сплетен за спиной и воровства. Украсть могут не только что-то материальное, но и идеи, поэтому не стоит о них рассказывать.
Император Таро - значение
Вам нужно проявить лидерские качества и вести себя как босс. Возможно кто-то окажет вам помощь. Этот человек имеет опыт и умеет контролировать ситуацию. По гороскопу это обычно Овен.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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