Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

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Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны получат важное сообщение. Перед Тельцами откроются новые финансовые возможности. В жизни Близнецов сыграет роль женщина, пишет Главред.
К слову, знали ли вы, что определенные даты рождения связаны с природной харизмой и способностью привлекать других. Относитесь ли вы к таким людям, читайте в материале: Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом.
Гороскоп Таро на август 2025 Овен
10 мечей Таро - значение
Карта завершения. Что-то закончится в вашей жизни. Или вам нужно что-то закончить, поставить точку, закрыть дверь. Возможно вы уволитесь с работы, расстанетесь с кем-то.
Вы прошли большой путь, чтобы принять это решение.
8 жезлов Таро - значение
События будут развиваться очень быстро. Карта указывает на полеты, путешествия, поездки.
Ситуация повернется к лучшему после завершения чего-то.
Возможно вы получите важную новость или сообщение.
7 пентаклей Таро - значение
Финансовый рост. Карта покупок и инвестиций. Ваши вложения растут.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2025 Телец
10 пентаклей Таро - значение
Карта доходов, большой прибыли, успехов в бизнесе.
Если вы будете что-то покупать, то делайте это после 11 августа, когда Меркурий развернется в прямое движение.
Перед вами откроется хорошая финансовая возможность. Вы будете довольны.
8 пентаклей Таро - значение
Вы получите деньги. Работы, клиентов будет много. Тельцы получат признание своего мастерства.
Вы перейдете на следующий уровень. Возможно, повысите свою квалификацию.
Суд Таро - значение
Карта перерождения. Вы поймете, чем хотите заниматься, и откроете для себя новый путь.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2025 Близнецы
Туз пентаклей Таро - значение
Карта прибыли. Откроются новые двери. Появятся возможности, о которых вы даже не мечтали.
У вас будет новая работа, новый бизнес.
5 жезлов Таро - значение
Близнецам нужно будет преодолеть препятствия, пройти адаптацию. Не исключена конкуренция на рабочем месте.
Королева кубков Таро - значение
Возможно вы пойдете на массаж, в салон красоты. Позвольте себе насладиться энергией, красоты, гармонии и принятия себя.
Женщина (Скорпион, Рак, Рыбы) сыграет роль в вашей жизни. Возможно, это психолог, врач.
Кто-то окажет вам эмоциональную поддержку.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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