Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Гороскоп Таро на август 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Вы узнаете:

Кто получит хорошие деньги в августе

Кому стоит расслабиться и посвятить время отдыху

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны получат важное сообщение. Перед Тельцами откроются новые финансовые возможности. В жизни Близнецов сыграет роль женщина, пишет Главред.

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К слову, знали ли вы, что определенные даты рождения связаны с природной харизмой и способностью привлекать других. Относитесь ли вы к таким людям, читайте в материале: Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом.

Гороскоп Таро на август 2025 Овен

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Что-то закончится в вашей жизни. Или вам нужно что-то закончить, поставить точку, закрыть дверь. Возможно вы уволитесь с работы, расстанетесь с кем-то.

Вы прошли большой путь, чтобы принять это решение.

8 жезлов Таро - значение

События будут развиваться очень быстро. Карта указывает на полеты, путешествия, поездки.

Ситуация повернется к лучшему после завершения чего-то.

Возможно вы получите важную новость или сообщение.

7 пентаклей Таро - значение

Финансовый рост. Карта покупок и инвестиций. Ваши вложения растут.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 Телец

10 пентаклей Таро - значение

Карта доходов, большой прибыли, успехов в бизнесе.

Если вы будете что-то покупать, то делайте это после 11 августа, когда Меркурий развернется в прямое движение.

Перед вами откроется хорошая финансовая возможность. Вы будете довольны.

8 пентаклей Таро - значение

Вы получите деньги. Работы, клиентов будет много. Тельцы получат признание своего мастерства.

Вы перейдете на следующий уровень. Возможно, повысите свою квалификацию.

Суд Таро - значение

Карта перерождения. Вы поймете, чем хотите заниматься, и откроете для себя новый путь.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 Близнецы

Туз пентаклей Таро - значение

Карта прибыли. Откроются новые двери. Появятся возможности, о которых вы даже не мечтали.

У вас будет новая работа, новый бизнес.

5 жезлов Таро - значение

Близнецам нужно будет преодолеть препятствия, пройти адаптацию. Не исключена конкуренция на рабочем месте.

Королева кубков Таро - значение

Возможно вы пойдете на массаж, в салон красоты. Позвольте себе насладиться энергией, красоты, гармонии и принятия себя.

Женщина (Скорпион, Рак, Рыбы) сыграет роль в вашей жизни. Возможно, это психолог, врач.

Кто-то окажет вам эмоциональную поддержку.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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