Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Анна Ярославская
18 июля 2025, 03:30
2
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на август 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто получит хорошие деньги в августе
  • Кому стоит расслабиться и посвятить время отдыху

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны получат важное сообщение. Перед Тельцами откроются новые финансовые возможности. В жизни Близнецов сыграет роль женщина, пишет Главред.

видео дня

К слову, знали ли вы, что определенные даты рождения связаны с природной харизмой и способностью привлекать других. Относитесь ли вы к таким людям, читайте в материале: Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом.

Гороскоп Таро на август 2025 Овен

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Что-то закончится в вашей жизни. Или вам нужно что-то закончить, поставить точку, закрыть дверь. Возможно вы уволитесь с работы, расстанетесь с кем-то.

Вы прошли большой путь, чтобы принять это решение.

8 жезлов Таро - значение

События будут развиваться очень быстро. Карта указывает на полеты, путешествия, поездки.

Ситуация повернется к лучшему после завершения чего-то.

Возможно вы получите важную новость или сообщение.

7 пентаклей Таро - значение

Финансовый рост. Карта покупок и инвестиций. Ваши вложения растут.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 Телец

10 пентаклей Таро - значение

Карта доходов, большой прибыли, успехов в бизнесе.

Если вы будете что-то покупать, то делайте это после 11 августа, когда Меркурий развернется в прямое движение.

Перед вами откроется хорошая финансовая возможность. Вы будете довольны.

8 пентаклей Таро - значение

Вы получите деньги. Работы, клиентов будет много. Тельцы получат признание своего мастерства.

Вы перейдете на следующий уровень. Возможно, повысите свою квалификацию.

Суд Таро - значение

Карта перерождения. Вы поймете, чем хотите заниматься, и откроете для себя новый путь.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 Близнецы

Туз пентаклей Таро - значение

Карта прибыли. Откроются новые двери. Появятся возможности, о которых вы даже не мечтали.

У вас будет новая работа, новый бизнес.

5 жезлов Таро - значение

Близнецам нужно будет преодолеть препятствия, пройти адаптацию. Не исключена конкуренция на рабочем месте.

Королева кубков Таро - значение

Возможно вы пойдете на массаж, в салон красоты. Позвольте себе насладиться энергией, красоты, гармонии и принятия себя.

Женщина (Скорпион, Рак, Рыбы) сыграет роль в вашей жизни. Возможно, это психолог, врач.

Кто-то окажет вам эмоциональную поддержку.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на август гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина открыла фронт для теста иностранных разработок: какие технологии в приоритете

Украина открыла фронт для теста иностранных разработок: какие технологии в приоритете

01:51Фронт
Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

00:41Мир
У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

22:34Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

04:00

О ловушках можно забыть: один продукт заставит мышей бежать подальше от дома

03:30

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - переменыВидео

03:02

Можно ли вдове печь каравай на свадьбу: священник дал резкий ответ

02:34

Прогремела серия взрывов: в РФ взорвали завод с основными компонентами взрывчатки

01:51

Украина открыла фронт для теста иностранных разработок: какие технологии в приоритете

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
01:47

После четырех разводов: Дженнифер Лопес сделала жесткое заявлениеВидео

01:30

Джессика Альба через полгода после развода закрутила роман с молодым актером - детали

00:41

Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

00:20

"Все были в ужасе": Памела Андерсон огорошила признанием о своей политике "без макияжа"

Реклама
17 июля, четверг
23:46

Больше чем просто мода: что на самом деле означает красная нить на запястье

23:17

Готовит себя само: блюдо для ужина, над которым не надо стоять

23:09

США меняют позицию по Украине - названа причина жестких заявлений в адрес России

22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер раскрыл детали размещения "сил сдерживания" в Украине

22:34

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

22:30

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

21:48

Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точкуВидео

21:37

Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

21:36

Ждать осталось недолго: Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину

21:35

"Стеснительные": на концерте Coldplay главу стартапа случайно сняли с любовницейВидео

21:06

"Смотреть таким взглядом": Алан Бадоев показал любовь всей своей жизни

Реклама
20:57

Пробил очередное дно: Орбан сделал циничное заявление о расположении Украины

20:41

В Украине может существенно измениться цена на топливо: эксперт назвал ключевой фактор

20:16

"Моя самая большая победа": муж Свитолиной поделился домашним кадром с теннисисткой

20:07

"Невероятно патриотичный". 87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной

20:05

Невидимые на картах, но реальные: что скрывали закрытые города СССР

19:52

Удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ: СМИ сообщили детали

19:48

В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

19:44

Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

19:29

Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

19:10

Скамейка запасных короткая: о чем свидетельствуют старые-новые лица в правительствемнение

19:07

"Супермама" выводит на чистую воду: к кому "пришли" после показа шоуВидео

18:55

Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы

18:53

Половина погибла, другие дезертиры: ВСУ уничтожают армию РФ под Покровском

18:51

Почему Умерова не назначили послом Украины в США - в Раде заинтриговали заявлением

18:51

Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали

18:28

В Индии приняли решение по нефти из России – Reuters

18:11

Какое второе имя Владимира Великого - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

18:11

РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

18:05

Решение должен принять не Трамп: эксперт объяснил, кто может остановить Россию

17:37

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с серфингистом за 23 секунды

Реклама
17:36

Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд

17:19

В НАТО объявили о плане по Калининградской области и сделали заявление

17:04

Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ

17:02

Начнется "социальный взрыв", у РФ мало времени - что может заставить Путина сдаться

16:54

Банки изменят проценты по депозитам: что будет до конца 2025 года

16:40

Рада избрала нового министра обороны Украины

16:36

Польша готовится закрыть приюты для большинства украинских беженцев - детали

16:20

Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами – простые лайфхаки

16:19

Курс доллара набирает обороты, а евро упал: какой будет стоимость валюты 18 июля

16:15

5 строгих запретов, которые нельзя нарушать: важные приметы 18 июля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять