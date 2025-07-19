Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц лета Ракам, Львам и Девам.

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Гороскоп Таро на август 2025 для Раков, Львов, Дев / Скриншот

Вы узнаете:

Кому будет сопутствовать удача

Кто получит хорошую прибыль в августе

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены.

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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждет продвижение в делах, Львы пойдут по новому пути, а Девы получат прибыль, пишет Главред.

Гороскоп Таро на август 2025 - Рак

3 жезлов Таро - значение

Карта развития и движения вперед, активности и действий. Кто-то будет вас поддерживать. Не исключена работа в команде.

Возможно вы поедете с друзьями в отпуск.

Карта означает либо "путешествие ума" (обучение, получение новых навыков), либо реальную поездку.

Машину не стоит покупать до 11 августа, посоветовала таролог.

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя. Вы на коне. Вас ждет победа и достижения.

Чем бы вы не занялись, вас ждет успех и поддержка. Вам будут аплодировать или вы будете собой гордиться.

Туз мечей Таро - значение

Карта начинаний, новых идей и возможностей.

Тузы всегда фокусируют наше внимание и привносят ясность.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 - Лев

Паж Мечей Таро - значение

Карта новых идей и начинаний. Что-то находится на начальной стадии.

Возможно, Львов ждет обучение, оформление документов, новое знакомство.

5 кубков Таро - значение

Что-то уходит о вас. Вас постигнет разочарование.

Произойдут перемены, которые принесут ясность. То, что для вас было важно, потеряет свою значимость. Важно не смотреть назад. Лучше посмотрите вокруг и вы увидите новые возможности.

Луна Таро - значение

Эта карта показывает темную, туманную дорогу. Возможно вы не видите конечную цель. Но стоит двигаться вперед, делать все возможные шаги. В результате дорога вас выведет туда, куда нужно.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Дева

8 мечей Таро - значение

Карта ограничений. Что-то вас сковывает - либо осуждение других людей, либо ваши собственные мысли, либо какие-то обстоятельства.

Пока что вы не можете двигаться вперед. Не исключено, что вы просто боитесь сделать этот шаг.

Королева жезлов Таро - значение

Женщина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Дев.

Королева кубов Таро - значение

Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) будет рядом с вами в августе.

Туз пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль, подарок, финансовую поддержку или новый ресурс (работу, бизнес).

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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