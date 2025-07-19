Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

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Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждет продвижение в делах, Львы пойдут по новому пути, а Девы получат прибыль, пишет Главред.
Гороскоп Таро на август 2025 - Рак
3 жезлов Таро - значение
Карта развития и движения вперед, активности и действий. Кто-то будет вас поддерживать. Не исключена работа в команде.
Возможно вы поедете с друзьями в отпуск.
Карта означает либо "путешествие ума" (обучение, получение новых навыков), либо реальную поездку.
Машину не стоит покупать до 11 августа, посоветовала таролог.
6 жезлов Таро - значение
Карта победителя. Вы на коне. Вас ждет победа и достижения.
Чем бы вы не занялись, вас ждет успех и поддержка. Вам будут аплодировать или вы будете собой гордиться.
Туз мечей Таро - значение
Карта начинаний, новых идей и возможностей.
Тузы всегда фокусируют наше внимание и привносят ясность.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2025 - Лев
Паж Мечей Таро - значение
Карта новых идей и начинаний. Что-то находится на начальной стадии.
Возможно, Львов ждет обучение, оформление документов, новое знакомство.
5 кубков Таро - значение
Что-то уходит о вас. Вас постигнет разочарование.
Произойдут перемены, которые принесут ясность. То, что для вас было важно, потеряет свою значимость. Важно не смотреть назад. Лучше посмотрите вокруг и вы увидите новые возможности.
Луна Таро - значение
Эта карта показывает темную, туманную дорогу. Возможно вы не видите конечную цель. Но стоит двигаться вперед, делать все возможные шаги. В результате дорога вас выведет туда, куда нужно.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на август 2025 - Дева
8 мечей Таро - значение
Карта ограничений. Что-то вас сковывает - либо осуждение других людей, либо ваши собственные мысли, либо какие-то обстоятельства.
Пока что вы не можете двигаться вперед. Не исключено, что вы просто боитесь сделать этот шаг.
Королева жезлов Таро - значение
Женщина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Дев.
Королева кубов Таро - значение
Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) будет рядом с вами в августе.
Туз пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль, подарок, финансовую поддержку или новый ресурс (работу, бизнес).
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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