Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам стоит опасаться манипуляций. Водолеям нужно взять паузу и отдохнуть. Рыбам нужно погрузиться в свой внутренний мир, пишет Главред.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Козерог
7 жезлов Таро - значение
У вас будет много работы, клиентов.
Козероги будут стоять на своем, отстаивать свою позицию.
Справедливость Таро - значение
В конце года возможно состоится подписание документов. Будут решаться какие-то юридические вопросы.
Таролог советует не слушать чужих советов.
Дьявол Таро - значение
На вас пытаются давить, манипулировать вами. Стоит проявить осторожность, поскольку есть риск быть обманутым.
Эта карта также может означать вечеринки, алкоголь, курортный роман.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Водолей
Луна Таро - значение
Карта ожидания. Что-то затягивается. Нет точной информации, чтобы составить план и принять решение. Все немного как в тумане. Но скоро он рассеется. Ясность придет в полнолуние 4 декабря.
4 мечей Таро - значение
Нужно взять паузу, передышку, отдых. Возможно вам нужно лечь в больницу, поехать в санаторий.
Суд Таро - значение
Вас ждет известие, новость. Возможно вы примете решение и сообщите о нем окружающим.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рыбы
Умеренность Таро - значение
Карта спокойствия. Всему свое время. Знайте меру во всем, советует таролог.
Король кубков Таро - значение
Стоит слушать себя и свою интуицию. С вами рядом будет мужчина (Рыбы, Скорпион, Рак).
Некоторые представители этого знака зодиака поедут в отпуск.
Повешенный Таро - значение
Вы находитесь в подвешенном состоянии. Ничего не происходит, не продвигается. Ситуация замерла на время.
Вам нужно познакомиться с собой, познать себя, пройти курс с психологом.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
