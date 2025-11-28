Укр
Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Анна Ярославская
28 ноября 2025, 06:25
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц уходящего года Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на декабрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто рискует стать жертвой манипуляций
  • Какой знак зодиака примет важное решение

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам стоит опасаться манипуляций. Водолеям нужно взять паузу и отдохнуть. Рыбам нужно погрузиться в свой внутренний мир, пишет Главред.

Если вам интересны астрологические прогнозы, для этих знаков зодиака, то читайте материалы: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Козерог

7 жезлов Таро - значение

У вас будет много работы, клиентов.

Козероги будут стоять на своем, отстаивать свою позицию.

Справедливость Таро - значение

В конце года возможно состоится подписание документов. Будут решаться какие-то юридические вопросы.

Таролог советует не слушать чужих советов.

Дьявол Таро - значение

На вас пытаются давить, манипулировать вами. Стоит проявить осторожность, поскольку есть риск быть обманутым.

Эта карта также может означать вечеринки, алкоголь, курортный роман.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Водолей

Луна Таро - значение

Карта ожидания. Что-то затягивается. Нет точной информации, чтобы составить план и принять решение. Все немного как в тумане. Но скоро он рассеется. Ясность придет в полнолуние 4 декабря.

4 мечей Таро - значение

Нужно взять паузу, передышку, отдых. Возможно вам нужно лечь в больницу, поехать в санаторий.

Суд Таро - значение

Вас ждет известие, новость. Возможно вы примете решение и сообщите о нем окружающим.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рыбы

Умеренность Таро - значение

Карта спокойствия. Всему свое время. Знайте меру во всем, советует таролог.

Король кубков Таро - значение

Стоит слушать себя и свою интуицию. С вами рядом будет мужчина (Рыбы, Скорпион, Рак).

Некоторые представители этого знака зодиака поедут в отпуск.

Повешенный Таро - значение

Вы находитесь в подвешенном состоянии. Ничего не происходит, не продвигается. Ситуация замерла на время.

Вам нужно познакомиться с собой, познать себя, пройти курс с психологом.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на декабрь гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
