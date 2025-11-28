Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц уходящего года Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

Кто рискует стать жертвой манипуляций

Какой знак зодиака примет важное решение

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам стоит опасаться манипуляций. Водолеям нужно взять паузу и отдохнуть. Рыбам нужно погрузиться в свой внутренний мир, пишет Главред.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Козерог

7 жезлов Таро - значение

У вас будет много работы, клиентов.

Козероги будут стоять на своем, отстаивать свою позицию.

Справедливость Таро - значение

В конце года возможно состоится подписание документов. Будут решаться какие-то юридические вопросы.

Таролог советует не слушать чужих советов.

Дьявол Таро - значение

На вас пытаются давить, манипулировать вами. Стоит проявить осторожность, поскольку есть риск быть обманутым.

Эта карта также может означать вечеринки, алкоголь, курортный роман.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Водолей

Луна Таро - значение

Карта ожидания. Что-то затягивается. Нет точной информации, чтобы составить план и принять решение. Все немного как в тумане. Но скоро он рассеется. Ясность придет в полнолуние 4 декабря.

4 мечей Таро - значение

Нужно взять паузу, передышку, отдых. Возможно вам нужно лечь в больницу, поехать в санаторий.

Суд Таро - значение

Вас ждет известие, новость. Возможно вы примете решение и сообщите о нем окружающим.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рыбы

Умеренность Таро - значение

Карта спокойствия. Всему свое время. Знайте меру во всем, советует таролог.

Король кубков Таро - значение

Стоит слушать себя и свою интуицию. С вами рядом будет мужчина (Рыбы, Скорпион, Рак).

Некоторые представители этого знака зодиака поедут в отпуск.

Повешенный Таро - значение

Вы находитесь в подвешенном состоянии. Ничего не происходит, не продвигается. Ситуация замерла на время.

Вам нужно познакомиться с собой, познать себя, пройти курс с психологом.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

