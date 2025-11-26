Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Вы узнаете:
- Кому стоит опасаться зависти
- Кто будет делать выбор, а кто устроит праздник
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам стоит обратить внимание на здоровье, у Львов поменяются планы. Девы будут стоять перед выбором, пишет Главред.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рак
Король мечей Таро - значение
Ракам нужно будет заниматься документами, бумагами, подписывать их у нотариуса.
Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в вашей жизни в декабре.
Также Раки получат новые знания, какую-то информацию.
5 пентаклей Таро - значение
Вас ждут большие расходы. Деньги будут уходить на подарки, на поездки. возможно, будет ощущение, что их не хватает. Но на самом деле с финансами у вас всё в порядке.
У некоторых Раков будут меняться планы.
Таролог советует обращать внимание на здоровье, брать отпуск, ехать отдыхать.
4 жезлов Таро - значение
Карта праздника, общения. У вас появится ощущение стабильности, безопасности, поддержки.
Возможна покупка недвижимости, хорошие доходы, новая работа.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Лев
Туз кубков Таро - значение
Карта нового начала, а кубки символизируют эмоции, радость, чувства.
Перед вами откроется новая возможность, которая будет вас будоражить.
Это может быть любовь, знакомство, творчество, новый путь, подарок.
5 жезлов Таро - значение
Карта перемен. У вас изменятся планы. Кто-то в вашем коллективе, компании друзей или семье будет недоволен. Вы не сможете договориться.
Возможна конкуренция и зависть. Стоит быть готовым к тому, что поддержки не будет.
Справедливость Таро - значение
Юридическая карта: вы будете заниматься делами и бумагами.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Дева
Паж мечей Таро - значение
Вам нужно за кем-то присматривать, ухаживать. Это могут быть дети, животные.
Возможно вы сами пойдете учиться. Будете собирать новую информацию.
10 жезлов Таро - значение
Карта говорит о завершении этапа, связанного с ответственностью или работой. Осталось совсем немного - и вы достигнете своих целей.
Вам стоит попросить о помощи, если ваша ноша непосильная.
2 мечей Таро - значение
Вы не можете принять решение. Перед вами стоит выбор. Вы все равно попадете в цель, но какое-то время помучаетесь сомнениями.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
