Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц 2025 года Ракам, Львам и Девам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-dekabr-2025-rakam-dengi-lvam-novyy-put-devam-somneniya-10718981.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на декабрь 2025 для Раков, Львов и Дев / скриншот

Вы узнаете:

Кому стоит опасаться зависти

Кто будет делать выбор, а кто устроит праздник

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам стоит обратить внимание на здоровье, у Львов поменяются планы. Девы будут стоять перед выбором, пишет Главред.

видео дня

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рак

Король мечей Таро - значение

Ракам нужно будет заниматься документами, бумагами, подписывать их у нотариуса.

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в вашей жизни в декабре.

Также Раки получат новые знания, какую-то информацию.

5 пентаклей Таро - значение

Вас ждут большие расходы. Деньги будут уходить на подарки, на поездки. возможно, будет ощущение, что их не хватает. Но на самом деле с финансами у вас всё в порядке.

У некоторых Раков будут меняться планы.

Таролог советует обращать внимание на здоровье, брать отпуск, ехать отдыхать.

4 жезлов Таро - значение

Карта праздника, общения. У вас появится ощущение стабильности, безопасности, поддержки.

Возможна покупка недвижимости, хорошие доходы, новая работа.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Лев

Туз кубков Таро - значение

Карта нового начала, а кубки символизируют эмоции, радость, чувства.

Перед вами откроется новая возможность, которая будет вас будоражить.

Это может быть любовь, знакомство, творчество, новый путь, подарок.

5 жезлов Таро - значение

Карта перемен. У вас изменятся планы. Кто-то в вашем коллективе, компании друзей или семье будет недоволен. Вы не сможете договориться.

Возможна конкуренция и зависть. Стоит быть готовым к тому, что поддержки не будет.

Справедливость Таро - значение

Юридическая карта: вы будете заниматься делами и бумагами.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Дева

Паж мечей Таро - значение

Вам нужно за кем-то присматривать, ухаживать. Это могут быть дети, животные.

Возможно вы сами пойдете учиться. Будете собирать новую информацию.

10 жезлов Таро - значение

Карта говорит о завершении этапа, связанного с ответственностью или работой. Осталось совсем немного - и вы достигнете своих целей.

Вам стоит попросить о помощи, если ваша ноша непосильная.

2 мечей Таро - значение

Вы не можете принять решение. Перед вами стоит выбор. Вы все равно попадете в цель, но какое-то время помучаетесь сомнениями.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред