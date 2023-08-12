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Гороскоп Таро на неделю 14-20 августа: Раку – прорыв, Рыбам - боль

Елизавета Бельмас
12 августа 2023, 21:21 обновлено 12 августа, 21:59
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Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 14-20 августа 2023
Гороскоп Таро на неделю 14-20 августа 2023

Для всех знаков зодиака на неделю 14-20 августа карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят новые достижения, а кому-то гармония.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Четверка монет

Четверка Пентаклей хочет, чтобы вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами на этой неделе. Вы экономите свои деньги, но при этом по-прежнему балуетесь маленькими радостями жизни? Или вы копите каждую копейку, потому что боитесь все потерять? Изучите, что движет этим мышлением.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Двойка жезлов

Двойка Жезлов призывает вас провести время в настоящем, планируя то, что произойдет в вашем будущем. Прямо сейчас перед вами целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вас призывают взвесить все ваши варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Двойка монет

На этой неделе вы узнаете, что жизнь — это балансирование! Двойка Пентаклей представляет собой достижение гармонии с противоборствующими силами. Вас недавно звали в разные стороны? То, что вы хотите, и то, что вам нужно, противоречат друг другу? Работа отнимала время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и выяснили свои приоритеты.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Туз мечей

Момент прорыва настал! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам прорваться сквозь шум и добраться до сути дела. Ситуация не такая, какой кажется? Вас кто-то обманывал? Вы обманывали себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть вещи такими, какие они есть.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Королева монет

На этой неделе кому-то понадобится немного больше внимания! Королева Пентаклей — настоящий кормилец: она заботится о том, чтобы все были накормлены, в доме был порядок, и достаточно времени и внимания для близких.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Паж кубков

Сохраняйте на этой неделе открытое сердце и непредубежденность! Паж Кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более детскими, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Туз монет

Туз пентаклей сигнализирует о том, что на этой неделе для вас откроется множество новых возможностей в вашем материальном мире. Вы чувствуете, что ваша карьера застопорилась? Инвестиции не окупились так, как вы ожидали? Вы не смогли заработать деньги на идее, которая у вас была? Теперь все может измениться!

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Король кубков

Ваша тема на неделю — успешное применение силы — или, точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков — человек проницательный, очень эмоционально уравновешенный и контролирующий. Получение этой карты является напоминанием о том, что вам нужно использовать свою эмоциональную зрелость, поскольку вы имеете дело с кривым жизненным шаром, который недавно бросила вам жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Пятерка мечей

На этой неделе вам предлагается мудро выбирать сражения. 5 мечей сигнализирует о том, что в какой-то сфере вашей жизни в настоящее время назревает конфликт, и вскоре может произойти конфронтация. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой, но задумывались ли вы, какова у этого цена?

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Девятка мечей

Девятка Мечей указывает на то, что прямо сейчас вы страдаете от какой-то потери или разочарования. Это могло быть что-то, что вы предвидели, или это могло быть что-то внезапное и неожиданное. Несмотря на это, этот стресс давит на вас, возможно, заставляя вас чувствовать, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Восьмерка кубков

На этой неделе вас призывают отделить себя от разочаровывающей ситуации или неудовлетворительных отношений в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что этот раскол будет болезненным, тем более что вы посвятили ему так много времени и энергии. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не продвинулись дальше. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, какой могла бы быть ситуация, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Пятерка кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, вполне реальна, и ее не следует преуменьшать, застрять в этом режиме навсегда — не выход. Выбирая сосредоточиться на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не можете видеть положительные вещи прямо перед собой и не можете двигаться дальше к более зеленым пастбищам.

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