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Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября: Стрельцу – трудности, Раку - ошибки

Елизавета Бельмас
28 октября 2023, 14:40
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября
Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram firs_ph

Для всех знаков зодиака на неделю 30 октября – 5 ноября карты Таро предрекают разное. Кому-то трудности, а кому-то веселье и настоящий отдых.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Это не означает физической смерти — скорее, речь идет о трансформации себя и освобождении от того, что больше не служит нам. За что вы держались и что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Король мечей

Ваш разум — ваш самый большой актив на этой неделе! Возможно, вам предстоит принять важное решение или исследовать неизведанную территорию в определенной области вашей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Тройка кубков

Пусть пойдут хорошие времена! Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте званый ужин для всей семьи.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Дьявол

Грань между удовольствием и болью тонка, как бритва! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки – все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от вашего истинного "я". Вас вызывают, чтобы проверить, не создает ли краткосрочное удовлетворение долгосрочную проблему.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Колесо фортуны

Колесо Фортуны напоминает вам на этой неделе, что жизнь полна взлетов и падений. Если вы пережили трудный период в своей жизни, эта карта может сигнализировать об окончании этого трудного периода. Если вы переживаете период процветания, вскоре все может вернуться в норму.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Десятка жезлов

Было ли у вас ощущение, что вы взвалили на свои плечи бремя мира? Десятка Жезлов означает, что вы несете чрезвычайно тяжелое бремя. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам важно попросить о помощи или сократить то, что вы взяли на себя.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Суд

Вы можете оказаться на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы какое-то время находились на этом перепутье, не зная, по какому пути пойти. Карта "Суд" знает, что лучший выбор — это идеальное сочетание ума и сердца. Это потребует от вас обратиться к своему прошлому в поисках уроков, которые вы усвоили.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева мечей

Будьте готовы воссесть на своем троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, воплощая интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей не обращать внимания на шум эмоций и постороннее мнение.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для изящного преодоления трудной ситуации в вашей жизни. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вы призваны подняться над этим и сохранять спокойствие в это трудное время.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Башня

На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые символизирует Башня, внезапны и непредвидены. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этого изменения, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Тройка монет

Тройка пентаклей подтверждает, что вы на правильном пути! Вы сейчас работаете над чем-то новым? Эта карта побуждает вас продолжать идти вперед. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Паж пентаклей

Паж пентаклей символизирует энтузиазм по поводу новых начинаний и новых предприятий. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов, чтобы начать это дело?

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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