Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября: Стрельцу – трудности, Раку - ошибки

Для всех знаков зодиака на неделю 30 октября – 5 ноября карты Таро предрекают разное. Кому-то трудности, а кому-то веселье и настоящий отдых.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта: Смерть
Не пугайтесь этой карты! Это не означает физической смерти — скорее, речь идет о трансформации себя и освобождении от того, что больше не служит нам. За что вы держались и что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта: Король мечей
Ваш разум — ваш самый большой актив на этой неделе! Возможно, вам предстоит принять важное решение или исследовать неизведанную территорию в определенной области вашей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта: Тройка кубков
Пусть пойдут хорошие времена! Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте званый ужин для всей семьи.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта: Дьявол
Грань между удовольствием и болью тонка, как бритва! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки – все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от вашего истинного "я". Вас вызывают, чтобы проверить, не создает ли краткосрочное удовлетворение долгосрочную проблему.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта: Колесо фортуны
Колесо Фортуны напоминает вам на этой неделе, что жизнь полна взлетов и падений. Если вы пережили трудный период в своей жизни, эта карта может сигнализировать об окончании этого трудного периода. Если вы переживаете период процветания, вскоре все может вернуться в норму.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта: Десятка жезлов
Было ли у вас ощущение, что вы взвалили на свои плечи бремя мира? Десятка Жезлов означает, что вы несете чрезвычайно тяжелое бремя. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам важно попросить о помощи или сократить то, что вы взяли на себя.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта: Суд
Вы можете оказаться на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы какое-то время находились на этом перепутье, не зная, по какому пути пойти. Карта "Суд" знает, что лучший выбор — это идеальное сочетание ума и сердца. Это потребует от вас обратиться к своему прошлому в поисках уроков, которые вы усвоили.
Гороскоп Таро на неделю – Скорпион
Карта: Королева мечей
Будьте готовы воссесть на своем троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, воплощая интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей не обращать внимания на шум эмоций и постороннее мнение.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта: Сила
Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для изящного преодоления трудной ситуации в вашей жизни. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вы призваны подняться над этим и сохранять спокойствие в это трудное время.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта: Башня
На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые символизирует Башня, внезапны и непредвидены. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этого изменения, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта: Тройка монет
Тройка пентаклей подтверждает, что вы на правильном пути! Вы сейчас работаете над чем-то новым? Эта карта побуждает вас продолжать идти вперед. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта: Паж пентаклей
Паж пентаклей символизирует энтузиазм по поводу новых начинаний и новых предприятий. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов, чтобы начать это дело?
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Также вам может быть интересно:
- Лунное затмение октябрь 2023: три знака зодиака испытают трудности и разочарование
- Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершение
- Гороскоп на ноябрь 2023 для Раков: примирение, застолье, хорошие новости