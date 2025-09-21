Укр
Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

Сергей Кущ
21 сентября 2025, 10:32
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Влюбленные

Неделя принесет драматичные и противоречивые эмоции. Возможны соблазны и риск попасть в непростую ситуацию. Держите баланс и принимайте решения сердцем, но без поспешности.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Король Жезлов

У вас появится шанс ускорить движение к цели. Скажите "да" новой возможности — это приведет к важным изменениям, связанным с путешествиями, учебой или образом жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Луна

Неделя откроет скрытые факты и тайны. Используйте исследовательский подход: задавайте вопросы, проверяйте информацию, анализируйте. Откровения помогут сделать правильный выбор.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Повешенный

Ситуация, которая казалась безвыходной, начнет меняться. Посмотрите на все с другой точки зрения — и путь вперед станет очевидным.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Рыцарь Мечей

Вы в боевом настрое и готовы отстаивать справедливость. Эта энергия поможет вам одержать победу и достичь желаемого результата.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Восьмерка Монет

Не сдавайтесь — впереди прорыв. Ваш труд и настойчивость будут замечены и вознаграждены. Принимайте помощь от людей, которые вас поддерживают.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Девятка Мечей

Время отпустить страхи и тревоги. Разговор с доверенным человеком или искреннее признание помогут почувствовать облегчение и избавиться от груза.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта недели: Семерка Кубков

В голову придет мощная идея, которая вдохновит на новые действия. Она окажется реальной и быстро осуществимой, поэтому используйте этот импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Восьмерка Жезлов

Неделя подарит шквал предложений и событий. Соглашайтесь на новые возможности — они приведут к приятным переменам и укрепят ваш успех.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Десятка Жезлов

Организуйте себе паузу и восстановление сил. Вы трудились на пределе, и сейчас время для отдыха и перезагрузки.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Солнце

Самая удачная карта Таро предвещает радостную и светлую неделю. Успех возможен в делах, финансах, отношениях и путешествиях.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Королева Кубков

Неделя будет наполнена романтикой, нежностью и признаниями. Ваши усилия в отношениях принесут плоды, а внимание поклонников станет приятным бонусом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

