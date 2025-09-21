Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

В материале:
Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта недели: Влюбленные
Неделя принесет драматичные и противоречивые эмоции. Возможны соблазны и риск попасть в непростую ситуацию. Держите баланс и принимайте решения сердцем, но без поспешности.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта недели: Король Жезлов
У вас появится шанс ускорить движение к цели. Скажите "да" новой возможности — это приведет к важным изменениям, связанным с путешествиями, учебой или образом жизни.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта недели: Луна
Неделя откроет скрытые факты и тайны. Используйте исследовательский подход: задавайте вопросы, проверяйте информацию, анализируйте. Откровения помогут сделать правильный выбор.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта недели: Повешенный
Ситуация, которая казалась безвыходной, начнет меняться. Посмотрите на все с другой точки зрения — и путь вперед станет очевидным.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта недели: Рыцарь Мечей
Вы в боевом настрое и готовы отстаивать справедливость. Эта энергия поможет вам одержать победу и достичь желаемого результата.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта недели: Восьмерка Монет
Не сдавайтесь — впереди прорыв. Ваш труд и настойчивость будут замечены и вознаграждены. Принимайте помощь от людей, которые вас поддерживают.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта недели: Девятка Мечей
Время отпустить страхи и тревоги. Разговор с доверенным человеком или искреннее признание помогут почувствовать облегчение и избавиться от груза.
Гороскоп Таро на неделю - Скорпион
Карта недели: Семерка Кубков
В голову придет мощная идея, которая вдохновит на новые действия. Она окажется реальной и быстро осуществимой, поэтому используйте этот импульс.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта недели: Восьмерка Жезлов
Неделя подарит шквал предложений и событий. Соглашайтесь на новые возможности — они приведут к приятным переменам и укрепят ваш успех.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта недели: Десятка Жезлов
Организуйте себе паузу и восстановление сил. Вы трудились на пределе, и сейчас время для отдыха и перезагрузки.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта недели: Солнце
Самая удачная карта Таро предвещает радостную и светлую неделю. Успех возможен в делах, финансах, отношениях и путешествиях.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта недели: Королева Кубков
Неделя будет наполнена романтикой, нежностью и признаниями. Ваши усилия в отношениях принесут плоды, а внимание поклонников станет приятным бонусом.
Что стоит учитывать читателю
