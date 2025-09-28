Укр
Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

Сергей Кущ
28 сентября 2025, 10:04
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта Таро для Овна на эту неделю: Справедливость

Значение:

Неделя требует честности и этичности. Вас могут испытывать на прочность, но правильный выбор принесёт долгосрочные плоды.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Паж Жезлов

Значение:

Время отпустить контроль и позволить жизни самой привести вас к нужным событиям. Спонтанность сыграет ключевую роль.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Туз Жезлов

Значение:

Начало новых проектов и идей. Отличное время для хобби, обучения или перемен в образе жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Четверка Кубков

Значение:

Сосредоточьтесь на том, что уже есть в вашей жизни. Ответы находятся рядом, а не где-то вовне.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Шестерка Кубков

Значение:

Ностальгия и возвращение к прошлому. Возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Рыцарь Монет

Значение:

Труд и упорство принесут ощутимые результаты. Важно не сбавлять темп.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Восьмерка Кубков

Значение:

Время признать, что некоторые дела не стоят продолжения. Отказ от ненужного освободит путь для нового.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Десятка монет

Значение:

Вы на верном пути. Закладываемый фундамент обеспечит вам долгосрочную стабильность и процветание.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Дьявол

Значение:

Будьте осторожны с соблазнами и рискованными предложениями. Важно хорошо обдумать последствия.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта Таро для Козерогов на эту неделю: Мир

Значение:

Завершение важного этапа. Время праздновать достижения и двигаться дальше.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Иерофант

Значение:

Неделя учёбы и наставничества. Хороший момент для поиска учителя или передачи знаний другим.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Девятка монет

Значение: Ваши ближайшие решения формируют будущее. Будьте внимательны к тому, во что инвестируете силы и ресурсы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

