Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта Таро для Овна на эту неделю: Справедливость
Значение:
Неделя требует честности и этичности. Вас могут испытывать на прочность, но правильный выбор принесёт долгосрочные плоды.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта Таро для Тельца на эту неделю: Паж Жезлов
Значение:
Время отпустить контроль и позволить жизни самой привести вас к нужным событиям. Спонтанность сыграет ключевую роль.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Туз Жезлов
Значение:
Начало новых проектов и идей. Отличное время для хобби, обучения или перемен в образе жизни.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта Таро для Рака на эту неделю: Четверка Кубков
Значение:
Сосредоточьтесь на том, что уже есть в вашей жизни. Ответы находятся рядом, а не где-то вовне.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта Таро для Льва на эту неделю: Шестерка Кубков
Значение:
Ностальгия и возвращение к прошлому. Возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта Таро для Девы на эту неделю: Рыцарь Монет
Значение:
Труд и упорство принесут ощутимые результаты. Важно не сбавлять темп.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта Таро для Весов на эту неделю: Восьмерка Кубков
Значение:
Время признать, что некоторые дела не стоят продолжения. Отказ от ненужного освободит путь для нового.
Гороскоп Таро на неделю - Скорпион
Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Десятка монет
Значение:
Вы на верном пути. Закладываемый фундамент обеспечит вам долгосрочную стабильность и процветание.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Дьявол
Значение:
Будьте осторожны с соблазнами и рискованными предложениями. Важно хорошо обдумать последствия.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта Таро для Козерогов на эту неделю: Мир
Значение:
Завершение важного этапа. Время праздновать достижения и двигаться дальше.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта Таро для Водолея на эту неделю: Иерофант
Значение:
Неделя учёбы и наставничества. Хороший момент для поиска учителя или передачи знаний другим.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта Таро для Рыб на эту неделю: Девятка монет
Значение: Ваши ближайшие решения формируют будущее. Будьте внимательны к тому, во что инвестируете силы и ресурсы.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
