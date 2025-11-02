Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Восьмерка Мечей

Значение: Вы можете разрешить проблемные отношения, если поймете, что то, что вас раздражает в этом человеке, на самом деле (простите) является отражением чего-то внутри вас. Они ведут себя так, как вы боитесь, опасаетесь или втайне переживаете.

Увидьте закономерности и подсказки и соедините точки. Переработайте свои чувства по этому поводу и дайте им чистый лист. Заведите теплую ноту и заведите хороший разговор. До конца недели ситуация значительно улучшится, и вы сможете покончить с этим шквалом.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Паж монет

Значение: Все, чего вы достигли в этом году, заставляет вас задуматься о том, чтобы добиться еще большего и развить эти успехи в 2026 году. Что дальше?

Вы заняты размышлениями о стратегии достижения успеха, и я могу сказать, что образование и обучение играют важную роль. Будь то переход на преподавательскую работу или повышение квалификации, прохождение курсов или повышение квалификации для переподготовки или совершенствования своих навыков. Вы знаете, что знания - это сила, что они открывают двери в новые сферы и уровни, и вы жаждете учиться!

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Король Кубков

Значение: Радуйтесь и наслаждайтесь этой неделей, Близнецы, потому что в последнее время вы переживали, переживали и боролись на всех фронтах, и вам предстоит легкая неделя. Берите пропуск и бегите!

Король Кубков принесет вам эмоционально-интеллектуальные идеи, заботливых друзей, прекрасные светские выходы и счастливое домашнее времяпрепровождение. Вы чувствуете, что повернули за угол и обрели новое понимание и самоосознание того, что вас действительно беспокоит, что с этим делать и как перестроить свое время и стимулы на будущее. Все уроки даются трудом. А теперь расслабьтесь.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Двойка Мечей

Значение: Люди всегда принимают важные решения, когда они прижаты спиной к стене и испытывают стресс и давление... Так почему бы не использовать это космическое хорошее настроение, чтобы принять несколько ключевых решений на этой неделе, находясь в "счастливом месте"?

Изучите и пересмотрите свои возможности. Обсудите с друзьями и семьей. Представьте себе более счастливое и яркое будущее, в котором вы сделали и осуществили этот выбор. Принятие решений - это то, как мы проектируем свое будущее. Так сделайте его хорошим! Руководствуйтесь оптимизмом.

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Повешенный

Значение: Вся эта меняющаяся космическая энергия сместит давний заслон в вашей сфере и поможет вам преодолеть его так, как вы никогда и не ожидали. Возможно, это будет помощь или совет из неожиданного источника, или удача, или изменение политики или процесса, которые позволят вам сделать то, что вам нужно.

Следите за ситуацией, будьте открыты, держите свой график свободным, чтобы вы могли буквально наброситься на новую возможность. Поговорите и со странными людьми - теми, о ком вы, возможно, не думаете, что у них есть здравое или проницательное мнение. Ваше первое впечатление было ошибочным! У них есть отличная идея для вас.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Смерть

Значение: Смерть - карта Скорпиона, а мы находимся в сезоне Скорпиона, так что для вас, Дева, это мощное время трансформации (в лучшую сторону). Что бы вы ни задумали переделать, подправить, обновить, переделать или перестроить... беритесь за дело. Весь предстоящий месяц посвящен вашей самой большой трансформации 2025 года.

Прежде всего, что-то должно уйти. Освободите пространство и выразите свое намерение, избавившись от того, что больше не работает и не служит вам. Во-вторых, примите энергию и вибрации того, чего вы желаете. Действуйте так, будто это уже происходит. В-третьих, сделайте уверенные шаги к этому.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Дьявол

Значение: В Полнолуние вы задумаетесь о том, насколько хорошо вы преуспели в определенных областях в этом году, и о том, как вы хотите расширить и распространить эти ощущения и поведение на еще большее количество областей. Успех порождает успех, верно? В Дьяволе вы начнете с того, что захотите убрать или заменить в своей жизни - старые шаблоны, вредные привычки, негативные разговоры о себе, снижающие самооценку убеждения.

На этой неделе проведите полную очистку от всего, что вы не хотите брать с собой в 2026 год. Примите решение заменить то, что вы удаляете, чтобы в каждом случае у вас был новый вариант по умолчанию. Вы получите необходимую силу воли.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Тройка Монет

Значение: Это сезон вашего знака, поэтому все настроены к вам благосклонно - работайте с этой доброй волей и развивайте ее. Тройка Монет показывает, что другие люди хотят помочь и поддержать вас, они хотят дать вам повышение, задания и возможности. Они хотят быть вашими союзниками.

Объединяйте усилия, сотрудничайте, подключайтесь и присоединяйтесь. Хотя вы по природе своей одиночка, вы также амбициозны и проницательны, и дареному коню в зубы не смотрят. Привлеките на свою сторону всех, кто вам нужен, и наметьте траекторию движения к новым горизонтам. Командная работа - это то, что нужно.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Король мечей

Значение: Сейчас вы применяете большую дозу интеллекта и рационального, объективного мышления к своей жизни и будущему. Вы строите долгосрочные планы, основываясь на данных, отзывах, ощутимых результатах, анализе и ясном восприятии.

Хотя вы можете быть дикими и причудливыми, сейчас вы находитесь в сильном интеллектуальном пространстве. Вы хотите выстроить стратегию, по которой можно будет просто идти, упрощая и упорядочивая свою жизнь и, что немаловажно, свою энергию. Вам надоело чувствовать себя усталым и рассеянным. Вы хотите ясности, сосредоточенности и четких дальнейших шагов. Это неделя, чтобы создать их.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Императрица

Значение: Любовь, детка, любовь - это то, что заставляет мир крутиться, даже в жестком, управляемом Сатурном царстве зодиакального морского козла Козерога! Будьте ближе к семье, друзьям и романтическому партнеру/партнерам. Если вы думаете о создании или увеличении семьи (даже с домашним животным или растением), это хорошее предзнаменование. Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то прекрасное со своим домом - тоже.

Сделайте ваши отношения безопасными, уютными и любящими. Говорите людям о том, что они для вас значат. Организуйте прекрасные прогулки и встречи. Рассыпайте комплименты и угощения. Покажите им свое нежное сердце, ведь мы все знаем, что под этим скрывается большая нежность.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Справедливость

Значение: На этой неделе в башни Водолея придет прекрасная новость, которая оправдает вас за несправедливость, с которой вы столкнулись в начале года. Правда выйдет наружу! Несправедливость будет исправлена!

Отнеситесь к этой смене событий благосклонно, не злорадствуйте и не утирайте никому нос. Наслаждайтесь тем, как доказывается ваша правота и как все меняется в вашу пользу. А потом сделайте что-нибудь приятное для того, кого вы любите, чтобы выразить Вселенной свою благодарность - маленький знак или жест, который выражает признательность и делает день другого человека тоже приятным.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Шестерка монет

Значение: Случайные акты доброты, угощения, комплименты, заверения и помощь. На этой неделе вы - источник любви, света и смеха, Рыбы. Совершайте как можно больше добрых дел, потому что леди Карма наблюдает за вами и делает записи. Все добро, которое вы выплеснете в мир на этой неделе, вернется к вам втройне в течение ближайших шести лет!

