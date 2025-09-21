Укр
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Анна Ярославская
21 сентября 2025, 05:44
21
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на октябрь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто получит деньги
  • Кому из знаков зодиака нужно взять паузу и отдохнуть

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно позволить себе отдохнуть. Перед Тельцами откроются новые горизонты. Жизнь Близнецов ускорится в два раза, пишет Главред.

видео дня

Если вам интересен еще один Таро-прогноз, то читайте материал: Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Овен

Карта: 4 мечей

Вас ждет пауза. Вам стоит отложить что-то до конца зимы или начала весны. Подумайте и не торопитесь.

Карта советует отдохнуть, выспаться, поехать в отпуск.

Отпустите ситуацию, позвольте себе избавиться от хаоса в голове.

Карта: Звезда

Исполнение желание. Будет так, как вы хотите. Возможно не в данный момент, но чуть позже цель будет достигнута.

Карта: Рыцарь пентаклей

Продвижение финансовых дел. Кто-то вам поможет деньгами. В целом, ситуация в сфере финансов стабильная.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Телец

Карта: 7 пентаклей

Карта прибыли. Вас ждет получение подарков, денег.

Это прекрасная карта для получения чего-то. Возможно, вам придется подождать немного (примерно неделю).

Вам нужно делать то, что вы любите, чтобы в вашей жизни было изобилие.

Карта: Отшельник

Карта мудрости. Встреча учителя. Вам нужно изучать что-то, искать ответы. Вы получите важную информацию.

Карта: Туз жезлов

Энергия начинаний: "Я хочу и я делаю". Вы получите предложение чего-то нового. Перед вами откроются новые двери. Это может быть новая работа, новые отношения. Появится мечта.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Близнецы

Карта: Король мечей

Это ваша карта. Также это может быть мужчина Весы или Водолей по гороскопу. Этот человек умеет хорошо вести коммуникацию, при этом он не очень эмоционален. Он является специалистом в какой-то области и даст вам совет.

Карта советует быть самим собой. Состоится новое знакомство. Вы получите информацию. Появится огромное желание что-то делать. Слушайте свою интуицию, советует таролог.

Карта: Рыцарь мечей

Действовать нужно быстро. Возможно вам нужно будет быстро сорваться с места и куда-то поехать.

В делах - продвижение, много коммуникаций, переписок, звонков.

Карта: Императрица

Карта изобилия, щедрости, подарков судьбы, удовольствий.

Возможно, вы окажетесь в красивом месте, попадете на праздник. Вы будете королей, хозяйкой ситуации. Все будет происходить так, как вы хотите.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

