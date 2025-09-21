Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Вы узнаете:
- Кто получит деньги
- Кому из знаков зодиака нужно взять паузу и отдохнуть
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно позволить себе отдохнуть. Перед Тельцами откроются новые горизонты. Жизнь Близнецов ускорится в два раза, пишет Главред.
Если вам интересен еще один Таро-прогноз, то читайте материал: Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Овен
Карта: 4 мечей
Вас ждет пауза. Вам стоит отложить что-то до конца зимы или начала весны. Подумайте и не торопитесь.
Карта советует отдохнуть, выспаться, поехать в отпуск.
Отпустите ситуацию, позвольте себе избавиться от хаоса в голове.
Карта: Звезда
Исполнение желание. Будет так, как вы хотите. Возможно не в данный момент, но чуть позже цель будет достигнута.
Карта: Рыцарь пентаклей
Продвижение финансовых дел. Кто-то вам поможет деньгами. В целом, ситуация в сфере финансов стабильная.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Телец
Карта: 7 пентаклей
Карта прибыли. Вас ждет получение подарков, денег.
Это прекрасная карта для получения чего-то. Возможно, вам придется подождать немного (примерно неделю).
Вам нужно делать то, что вы любите, чтобы в вашей жизни было изобилие.
Карта: Отшельник
Карта мудрости. Встреча учителя. Вам нужно изучать что-то, искать ответы. Вы получите важную информацию.
Карта: Туз жезлов
Энергия начинаний: "Я хочу и я делаю". Вы получите предложение чего-то нового. Перед вами откроются новые двери. Это может быть новая работа, новые отношения. Появится мечта.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Близнецы
Карта: Король мечей
Это ваша карта. Также это может быть мужчина Весы или Водолей по гороскопу. Этот человек умеет хорошо вести коммуникацию, при этом он не очень эмоционален. Он является специалистом в какой-то области и даст вам совет.
Карта советует быть самим собой. Состоится новое знакомство. Вы получите информацию. Появится огромное желание что-то делать. Слушайте свою интуицию, советует таролог.
Карта: Рыцарь мечей
Действовать нужно быстро. Возможно вам нужно будет быстро сорваться с места и куда-то поехать.
В делах - продвижение, много коммуникаций, переписок, звонков.
Карта: Императрица
Карта изобилия, щедрости, подарков судьбы, удовольствий.
Возможно, вы окажетесь в красивом месте, попадете на праздник. Вы будете королей, хозяйкой ситуации. Все будет происходить так, как вы хотите.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред