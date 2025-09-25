Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Анна Ярославская
25 сентября 2025, 04:27
25
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на октябрь 2025 для Скорпионов, Стрельцов, Весов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Кто может вступить в брак или переехать в другую страну
  • Какой знак зодиака избавится от бремени

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам нужно уделить внимание себе и отдохнуть, Скорпионы выйдут за рамки возможного, пишет Главред.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Весы

Смерть Таро - значение

Карта завершения. Вы что-то отрежете, избавитесь, поставите точку. Возможно, это работа, отношения. Кто-то уйдет из вашего окружения. Вам сразу же станет легче, поскольку это перестанет тянуть из вас энергию.

Октябрь очень хороший месяц для операций, уколов красоты, важных покупок.

Король пентаклей Таро - значение

Финансовая ситуация хорошая. Доходы, клиенты, проекты у вас будут.

Вы будете общаться с человеком земной энергии (Телец, Дева, Козерог). Этот человек может оказать финансовую помощь.

4 кубков Таро - значение

Карта ожидания, паузы. Возможно, вы ждете документы или ответ.

Эта карта также говорит о том, что вам нужно отдохнуть.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Скорпион

Мир Таро - значение

Пределов не существует. Перед вами откроются новые возможности. Вы можете кардинально поменять свою жизнь, выйти за рамки. Ваш статус изменится. Например, вы получите повышение.

Некоторые Скорпионы вступят брак, родятся дети. Не исключен переезд, эмиграция.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) появится в вашей жизни. Если вы свободны, с ним начнется роман.

Ситуация прояснится.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Ваши родители, босс, чиновник, человек с более высоким статусом сыграет какую-то роль.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Скорпион гороскоп Стрелец гороскоп Весы гороскоп на октябрь таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

02:30Мир
Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

01:54Война
Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

00:50Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

Последние новости

05:12

Жена - мечта, подруга - бомба: четыре самые ласковые женщины по знаку зодиака

04:58

Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время

04:27

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорывВидео

04:26

Гороскоп на завтра 26 сентября: Овнам - путешествие, Козерогам - грандиозный успех

03:00

Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
02:30

РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

02:00

Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы: в Чернобыле зафиксировали странное явление

01:54

Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

00:50

Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

Реклама
24 сентября, среда
23:57

Самая влиятельная женщина Средневековья: как киевская княжна покорила Францию и не только

23:29

У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

23:01

Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения морковиВидео

22:57

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФВидео

22:44

"Крещатик похож на кладбище": в Киеве блогер сравнил минуту молчания с "показухой"Видео

21:47

Безумная сумма: стало известно, какую финансовую поддержку готовит Европа для Украины

21:42

"Высасывают" энергию: какие вещи категорически нельзя оставлять на подоконнике

21:19

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

21:16

Что первым увидели на картинке: тест, который раскроет скрытые черты характера

20:57

Россияне могут выступить против войны с Украиной - в чем причинаВидео

20:55

Уборка для здоровья: как часто нужно пылесосить в доме

Реклама
20:40

Возвращение Динамо в Лигу Европы: УЕФА принял окончательный вердикт

20:32

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

20:18

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяинаВидео

19:49

Метастазы: врач прокомментировал состояние пропагандистки Симоньян

19:48

Не только разгон: какую на самом деле скрытую функцию имеет педаль газа

19:47

Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

19:33

Врожденные лидеры: ТОП-3 даты рождения, которые наделяют людей магнетизмом

19:10

Как ВСУ переходят к формированию нового формата ведения боямнение

19:01

Открытый ящик Пандоры: Зеленский рассказал о новой угрозе

18:52

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:47

Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

18:33

Созданы для побед: четыре знака зодиака, обречённые на успех

18:24

Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

18:16

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

17:41

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:39

Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяцВидео

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от ПутинаВидео

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

Реклама
16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять