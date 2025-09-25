Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Весам, Скорпионам и Стрельцам.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 для Скорпионов, Стрельцов, Весов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Кто может вступить в брак или переехать в другую страну

Какой знак зодиака избавится от бремени

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам нужно уделить внимание себе и отдохнуть, Скорпионы выйдут за рамки возможного, пишет Главред.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Весы

Смерть Таро - значение

Карта завершения. Вы что-то отрежете, избавитесь, поставите точку. Возможно, это работа, отношения. Кто-то уйдет из вашего окружения. Вам сразу же станет легче, поскольку это перестанет тянуть из вас энергию.

Октябрь очень хороший месяц для операций, уколов красоты, важных покупок.

Король пентаклей Таро - значение

Финансовая ситуация хорошая. Доходы, клиенты, проекты у вас будут.

Вы будете общаться с человеком земной энергии (Телец, Дева, Козерог). Этот человек может оказать финансовую помощь.

4 кубков Таро - значение

Карта ожидания, паузы. Возможно, вы ждете документы или ответ.

Эта карта также говорит о том, что вам нужно отдохнуть.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Скорпион

Мир Таро - значение

Пределов не существует. Перед вами откроются новые возможности. Вы можете кардинально поменять свою жизнь, выйти за рамки. Ваш статус изменится. Например, вы получите повышение.

Некоторые Скорпионы вступят брак, родятся дети. Не исключен переезд, эмиграция.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) появится в вашей жизни. Если вы свободны, с ним начнется роман.

Ситуация прояснится.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Ваши родители, босс, чиновник, человек с более высоким статусом сыграет какую-то роль.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

